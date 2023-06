Senhor dos Anéis: relembre a trilogia de filmes, ordem e elenco

A trilogia O Senhor dos Anéis é considerada uma das maiores adaptações literárias feitas para o cinema, baseada nos livros do escritor inglês J.R.R. Tolkien (1892 - 1973). Nos títulos, disponíveis no HBO Max , os heróis devem aniquilar um anel com forças malignas. O último capítulo da saga, O Retorno do Rei, foi exibido há quase 20 anos, em dezembro de 2003. Todos os três filmes tiveram direção do neozelandês Peter Jackson, que também dirigiu a trilogia prequel O Hobbit.

Cada filme tem em média três horas de duração, lançados tanto no cinema quanto no HBO Max. Posteriormente, foram lançadas versões estendidas dos filmes da trilogia, onde foram adicionadas cenas extras que complementam a jornada dos protagonistas, disponíveis na mesma plataforma. Confira a seguir quais as diferenças entre as versões, além de informações sobre enredo, elenco e ordem para assistir à trilogia O Senhor dos Anéis.

Filme 1: A Sociedade do Anel (2001)

É no primeiro capítulo onde somos apresentados aos personagens e sua jornada no mundo da Terra-Média. O elenco principal é composto Elijah Wood (Yellowjackets), Sean Astin (Stranger Things), Ian McKellen (franquia X-Men), Viggo Mortensen (Green Book: O Guia), Orlando Bloom (Carnival Row), Cate Blanchett (Tár), Sean Bean (Game of Thrones), John Rhys-Davies (franquia Indiana Jones), e mais.

Humanos e elfos decidem unir forças contra Sauron, o vilão portador de um anel conectado com seu poder maligno. Após sua derrota, Sauron perde o anel, mas o artefato posteriormente também escapou das mãos dos homens. Séculos se passam e o mago Gandalf (McKellen) descobre que o anel está em uma vila hobbit. Ele então reúne uma equipe composta por heróis de ambas as classes para destruir o objeto na montanha vulcânica onde ele foi forjado.

A Sociedade do Anel chegou aos cinemas com 178 minutos de duração (2h58), enquanto a versão estendida tem 208 minutos (3h28). O diferencial é que, no novo corte, conhecemos mais sobre o Condado dos Hobbits e seus habitantes, por meio de uma carta escrita por Bilbo Bolseiro (Ian Holm), e vemos os presentes dados por Galadriel (Blanchett) à toda equipe. O primeiro filme da franquia tem nota 8,8 no IMDb e aprovações de 91% entre a crítica (selo "Fresco") e 95% na visão do público no Rotten Tomatoes.

Filme 2: As Duas Torres (2002)

No ano seguinte ao lançamento de A Sociedade do Anel, chegou aos cinemas o segundo capítulo da trilogia, As Duas Torres. Com grande parte do elenco do filme anterior, o longa ainda tem a adição dos atores Andy Serkis (Luther: O Cair da Noite), Bernard Hill (Titanic), Miranda Otto (O Mundo Sombrio de Sabrina), Karl Urban (The Boys), David Wenham (300), John Noble (Elementary), Brad Dourif (voz de Chucky na franquia Brinquedo Assassino), entre outros.

A equipe de heróis conhecida como a Sociedade do Anel se dissolve após baixas no grupo. Com a separação dos integrantes, os hobbits Frodo (Wood) e Sam (Austin) partem sozinhos em direção à Montanha da Perdição, local onde deve ser jogado o anel de Sauron. Os outros hobbits Pippin (Billy Boyd) e Merry (Dominic Monaghan) foram capturados pelos Uruk-hai, orcs da guarda de Saruman (Christopher Lee). Já o trio Legolas (Bloom), Gimli (Rhys-Davies) e Aragorn (Mortensen) busca reunir o grupo para ajudar Frodo.

Enquanto a versão de As Duas Torres para os cinemas tem duração de 179 minutos (2h59), a versão estendida tem 223 minutos (3h43). Nas novas cenas conhecemos melhor dois personagens importantes da saga: o príncipe Boromir (Bean), integrante da Sociedade do Anel, e Faragorn (voz de John Rhys-Davies), uma árvore humanoide que salva Merry e Pippin dos Uruk-hai. As Duas Torres tem nota 8,8 no IMDb e aprovações de 95% tanto entre a crítica (com selo "Fresco" estampado) e o público no Rotten Tomatoes.

Filme 3: O Retorno do Rei (2003)

O terceiro e último filme da trilogia, assim como os demais, foi lançado em dezembro. O desfecho contou com os mesmos atores apresentados nos outros longas. Além de ser considerado uma das maiores bilheterias da história, arrecadando quase US$ 1,15 bilhão mundialmente (R$ 5,67 bilhões, em conversão atual), O Retorno do Rei também está na lista dos filmes mais premiados no Oscar. A obra conquistou 11 estatuetas, incluindo o de Melhor Filme em 2004.

Os hobbit Frodo, Sam e Smeagol (Serkis) estão mais próximos de chegar à Montanha da Perdição, mas o local está fortemente protegido pela guarda de Sauron. Enquanto isso, Gandalf está com Merry e Pippin em Minas Tirith para proteger a cidade dos ataques do exército de Mordor. Aragorn, Legolas e Gimli estão juntos com guerreiros de outros territórios na batalha para derrotar o Senhor da Escuridão.

