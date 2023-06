7 dicas que quase todo mundo esquece de seguir em seu celular

A constante evolução dos celulares e a ampla gama de apps ofertados fazem com que usuários armazenem cada vez mais informações pessoais nos aparelhos. Diante deste cenário, é fundamental que precauções sejam tomadas para manter os dispositivos seguros e protegidos. Afinal, só no ano passado, foram registrados mais de 103 bilhões de tentativas ataques cibernéticos no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada pela empresa Fortinet.