Sete lugares onde usar celular é proibido que vão surpreender você

Em um mundo tão conectado, é difícil imaginar a vida sem celular . Existem lugares no mundo, no entanto, onde usar o dispositivo é estritamente proibido, e você pode se dar muito mal caso tente burlar a restrição. O risco pode ir desde uma simples expulsão do local até responder judicialmente às autoridades locais.

Se engana quem acha que apenas avião, cabine de votação eleitoral e sala de prova para concursos são ambientes em que o uso de celular é restrito ou proibido. Existem museus, restaurantes, repartições públicas, parques e até cidades inteiras que seguem à risca a regra de não permitir o celular. O TechTudo separou uma lista com sete lugares no mundo que baniram os smartphones. Nas linhas a seguir, entenda a motivação por trás de cada restrição.

2 de 6 Celulares podem atrapalhar pesquisadores em Green Bank que usam radiotelescópios para "ouvir" sons no espaço — Foto: Divulgação/Green Bank Observatory Celulares podem atrapalhar pesquisadores em Green Bank que usam radiotelescópios para "ouvir" sons no espaço — Foto: Divulgação/Green Bank Observatory

1. Green Bank (EUA)

Os Estados Unidos são conhecidos pela ampla cobertura de rede celular, que cobre boa parte do território, e por participarem da corrida pela expansão da internet 5G. Mas, se por acaso você parar na pequena cidade de Green Bank, localizada na Virgínia Ocidental, é melhor dar adeus aos stories do Instagram, mensagens de WhatsApp e até chamadas de voz convencionais. Wi-Fi, sinal de celular e até equipamentos de rádio são estritamente proibidos por lá — com aval de lei criada pelo próprio governo federal.

A explicação está na presença de um conjunto de telescópios altamente sensíveis do Observatório Nacional de Radioastronomia (NRAO). Qualquer interferência pode atrapalhar o funcionamento destes pratos parabólicos gigantes que beiram os 91 m e que conseguem ouvir sons a centenas de milhões de quilômetros de distância. E existe fiscalização: um veículo especial equipado com antenas sai vasculhando a região em busca dos desobedientes. Às vezes, moradores são orientados a desligar até o forno de micro-ondas na pequena cidade com 150 habitantes.

2. Capela Sistina (Vaticano)

Caso você seja um dos 4 milhões de visitantes anuais que a Capela Sistina recebe, a única recordação que terá das icônicas pinturas renascentistas deverá ser da sua imaginação. A proibição ao uso de celulares por aqui é controversa e se estende há algumas décadas. Em resumo, a Nippon (emissora de TV japonesa) se ofereceu para fazer a restauração da Capela em 1970, mas em troca exigiu exclusividade do uso de imagens do local. Em teoria, a contrapartida oferecida pela empresa encerrou em 1997, mas até hoje existem placas alertando sobre a proibição de fazer vídeos ou fotos (mesmo que não haja flash).

Apesar disso, a regra não costuma ser tão respeitada assim e alguns turistas até conseguem fazer registros escondidos. Em 2017, por exemplo, Gabriel Azevedo (sem partido), vereador de Belo Horizonte (MG), gerou polêmica ao publicar uma selfie no local. A atitude gerou revolta por parte de alguns internautas, mas ele se justificou com ironia: “Estava mexendo no celular lendo informações quando, sem querer, apertei no aplicativo da câmera, apertei de novo no modo selfie e, por fim, com descuido, apertei no botão que disparou a foto”, contou.

3. Praias do Caribe

3 de 6 Algumas praias do Caribe proíbem celular para que visitantes se concentrem nas belas paisagens — Foto: Divulgação/Elite Island Resorts Algumas praias do Caribe proíbem celular para que visitantes se concentrem nas belas paisagens — Foto: Divulgação/Elite Island Resorts

Pode ser inevitável não querer fazer aquela foto no Caribe para ostentar a marquinha do “bronze”. Se este for o seu objetivo, é melhor ficar de olho em quais lugares você vai frequentar. Isto porque o Elite Island (dono de vários resorts famosos) proíbe uso de celulares, tablets e laptops nas principais praias pertencentes ao grupo. Eles argumentam que a restrição serve para promover o “relaxamento total” e contato com a natureza, sem interferência de distrações tecnológicas.

4. Rijksmuseum (Amsterdã)

4 de 6 Museu nacional na Holanda proíbe celular e sugere que visitantes façam desenhos em vez de fotos — Foto: Divulgação/Rijksmuseum Museu nacional na Holanda proíbe celular e sugere que visitantes façam desenhos em vez de fotos — Foto: Divulgação/Rijksmuseum

O Rijksmuseum é o museu nacional de Amsterdã, na Holanda. Em 2015, a instituição anunciou a restrição de smartphones e câmeras, para que os visitantes pudessem apreciar melhor as obras de arte e exposições do local. No entanto, o museu propõe como alternativa que as pessoas usem caneta e papel para desenharem o que veem. "Os visitantes ficam distraídos e não experienciam de verdade a beleza, a mágica e o encanto. Por isso, queremos ajudar os visitantes a descobrir e apreciar a beleza da arte e da história por meio de desenhos”, diz o site do Rijksmuseum.

5. Restaurante Petit Jardin (França)

5 de 6 Restaurante francês proíbe uso de celulares — Foto: Divulgação/Saint-Guilhem-le-Désert Restaurante francês proíbe uso de celulares — Foto: Divulgação/Saint-Guilhem-le-Désert

Esse famoso restaurante próximo a Marselha, na França é muito rígido quanto a proibição no uso de telefones celulares. O cliente que for pego usando o smartphone é rapidamente advertido com cartão amarelo dado por garçons, com direito a estridente som de apito para que todos ao redor no recinto lembrem-se da restrição. Se a regra for desobedecida novamente, o usuário recebe cartão vermelho e é expulso do estabelecimento.

6. Coreia do Norte

Usar smartphone na Coreia do Norte pode ser um problema. Em alguns pontos turísticos e instalações públicas é totalmente proibido sacar o celular para fazer fotos, anotações ou tentar enviar mensagens de texto. Além disso, os turistas que desejam conhecer o país só podem levar modelos aprovados pelo governo. Os usuários podem comprar um cartão SIM norte-coreano — cuja rede é monitorada.

7. Parque Nacional Yala (Sri Lanka)

6 de 6 Parque no Sri Lanka proíbe uso de celular como medida para conter atropelamento de animais — Foto: Reprodução/Civitatis Parque no Sri Lanka proíbe uso de celular como medida para conter atropelamento de animais — Foto: Reprodução/Civitatis

O maior parque de safári do Sri Lanka baniu o uso de celulares dentro de sua reserva em 2015. Mesmo que você leve o smartphone para o passeio, não conseguirá acessar a internet, nem mesmo fazer ligações. O sinal da cobertura móvel dentro do parque é desativado nos horários de visita. A proibição foi uma alternativa encontrada pelo governo para reduzir a morte de animais selvagens.