Sete lugares onde você nunca deve usar seu celular

Usar o celular no trânsito pode não parecer nada de mais, mas esta é uma das maiores causas de acidentes no Brasil. Além disso, de acordo com o artigo 252 da Lei Nº 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), utilizar o celular enquanto dirige é considerado uma infração gravíssima.

Apesar da evolução tecnológica, ainda há restrições para usar smartphones em aeronaves devido aos riscos de interferência durante a viagem. Desta forma, antes de embarcar, é importante se certificar com a companhia aérea se é permitido utilizar o celular no voo, especialmente se estiver em outro país.

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação (ANAC) permite o uso de celulares durante o voo, desde que estejam com o modo avião habilitado — em algumas aeronaves, é possível se conectar à internet via Wi-Fi. Porém, antes de tirá-lo do bolso, certifique-se que a luz do smartphone não vai incomodar outros passageiros.