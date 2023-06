SSD 240 GB: 7 modelos a partir de R$ 114 para aumentar a produtividade

SSDs de 240 GB são ideais para quem quer um disco mais rápido que os HDs convecionais com um boa relação custo-benefício. Estes componentes podem ser interessantes para deixar as máquinas mais velozes ao ligar e inicializar programas. Empresas como Adata, Western Digital, Patriot, SanDisk, Kingston oferecem modelos por preços a partir de R$ 114, como é o caso do Patriot Burst Elite PBE240GS25SSDR, que traz interface SATA e promete boa compatibilidade com diversos dispositivos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.