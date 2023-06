SSD NVMe: 7 opções para melhorar o desempenho do seu computador

SSDs são ideais para quem quer deixar o PC ou notebook mais rápido. Os modelos NVMe possuem uma tecnologia mais moderna e assim prometem ainda mais desempenho em relação aos produtos SATA. A opção mais barata da lista é o Somnambulist Dragon, que traz 256 GB de espaço por valores a partir de R$ 119 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

1. Somnambulist Dragon – a partir de R$ 119

O SSD Somnambulist Dragon é uma opção para quem quer economizar na aquisição de um novo SSD. A solução que é de uma marca menos conhecida oferece 256 GB de espaço e aparece com um índice de avaliação com cinco estrelas tendo aprovação máxima por parte de 67% dos consumidores que avaliaram o SSD na Amazon.

Segundo a fabricante, o SSD Dragon pode oferecer velocidade de leitura sequencial de até 2.500 MB/s e velocidades de gravação que podem chegar aos 1.500 Mb/s, o que são bons valores considerando que se trata de uma solução que prioriza o custo-benefício. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 119.

Prós: custo baixo

custo baixo Contras: entrega pode demorar um pouco mais por ser envio internacional

2. Adata XPG SX6000 Lite – a partir de R$ 160

O XPG SX6000 Lite também oferece volume de armazenamento de 256 GB. Ele é de uma das marcas mais conceituadas no segmento de armazenamento. A boa reputação da fabricante é um dos destaques que fazem o SX6000 Lite aparecer com mais de 86% de avaliações com cinco estrelas. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 160.

Apesar de ser uma alternativa que tende a oferecer maior suporte, uma vez que é de uma marca mais conhecida, o SSD entrega velocidades apenas intermediárias, com 1.800 Mb/s de leitura e apenas 900 Mb/s de velocidade de gravação sequencial.

Prós: custo baixo, marca conhecida

custo baixo, marca conhecida Contras: velocidade de gravação limitada

3. WD Green SN350 – a partir de R$ 169

O SN350, da Western Digital, aparece com boas avaliações (acima dos 87%) na Amazon. Um dos grandes diferenciais do modelo listado é sua capacidade, oferecendo 480 GB de armazenamento, o que vai garantir mais espaço para seus arquivos e até mesmo para jogos, sendo um SSD adequado para quem quer experimentar tempos de carregamento menores no PC.

Além de oferecer três anos de garantia, o SSD entrega velocidades de leitura sequencial de até 2.400 Mb/s e velocidades de gravação de até 1.500 Mb/s, tendo assim um desempenho adequado considerando o segmento e faixa de preço do SSD. Ele é visto por valores a partir de R$ 169.

Prós: custo baixo, mais espaço, garantia de três anos

custo baixo, mais espaço, garantia de três anos Contras: não há

4. Kingston NV2 SNV2S – a partir de R$ 275

A Kingston é mais uma marca muito procurada quando o assunto é armazenamento e um SSD como o SNV2S pode ser uma boa alternativa para quem precisa de mais espaço para seus arquivos e softwares. O SSD de 1 TB é mais uma solução muito bem avaliada, tendo recebido cinco estrelas de mais de 80% dos usuários, que destacam principalmente a capacidade maior do SSD, que deve garantir espaço de sobra até mesmo para quem joga ou trabalha com arquivos pesados no PC.

Quanto ao desempenho, o SSD entrega velocidade de leitura sequencial de até 3.500 Mb/s e velocidade de gravação que pode chegar aos 2.100 Mb/s, o que fica um pouco acima da média de concorrentes da mesma faixa de preço. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 275.

Prós: mais espaço de armazenamento

mais espaço de armazenamento Contras: velocidade de gravação limitada

Outro SSD que promete muito espaço para seu sistema, arquivos e jogos é o P3 da Crucial, que com 1 TB de espaço tende a ser o suficiente para boa parte dos usuários que buscam um novo SSD. O P3 conta com boas avaliações na Amazon, com usuários destacando o bom desempenho e confiabilidade do componente. O modelo é visto por valores a partir de R$ 310.

Um dos pontos fortes do modelo é o seu desempenho, tendo velocidade de leitura sequencial de até 3.500 Mb/s e velocidade de gravação que pode chegar aos 3.000 Mb/s, oferecendo assim performance que deve superar HDs, SSDs SATA e mesmo boa parte dos SSDs NVMe de entrada.

Prós: ótimo desempenho e 1 TB

ótimo desempenho e 1 TB Contras: não há

6. WD Black SN850X – a partir de R$ 790

O WD Black SN850X é um SSD de alto desempenho, o que garante a compatibilidade do modelo até mesmo com o PS5, que é um console de última geração que apesar de ser compatível com unidades SSD, tem exigências importantes quanto a compatibilidade. Oferecido por meio de importação, o SSD da WD ainda conta com poucas avaliações, no entanto a maioria delas são muito positivas, destacando a capacidade de 1 TB do modelo seu desempenho avançado. O produto aparece por valores a partir de R$ 790.

Prometendo entregar desempenho extremo, o SN850X pode oferecer velocidades de leitura sequencial de até 7.300 Mb/s e velocidade de gravação de até 6.300 Mb/s, o que fica muito acima dos concorrentes, e é um dos motivos para o SSD ser compatível com o console mais recente da Sony.

Prós: desempenho extremo, compatível com PS5

desempenho extremo, compatível com PS5 Contras: oferecido por meio de importação e custo alto

7. Samsung 980 Pro – a partir de R$ 872

O SSD da Samsung 980 Pro é mais uma opção para quem busca o máximo em desempenho, sendo mais um SSD muito bem avaliado com mais de 90% de reviews com cinco estrelas para a unidade que traz 1 TB de volume e também oferece compatibilidade com o PS5, o que já é mais um demonstrativo de alto desempenho, dadas as exigências técnicas do console.

O SSD 980 Pro oferece velocidade de leitura sequencial de até 7.000 Mb/s e velocidade de gravação de até 5.000 Mb/s, e evidentemente, assim como o modelo apresentado anteriormente, não é compatível apenas com o PlayStation, mas é mais uma solução PCIe 4.0 que também deve trazer muito desempenho para seu laptop ou desktop.

Prós: desempenho extremo e compatível com PS5

desempenho extremo e compatível com PS5 Contras: custo alto

