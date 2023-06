Star Wars: conheça personagens e elenco dos filmes

Criada por George Lucas, a space opera possui personagens que se tonaram ícones da cultura pop, como é o caso do vilão Darth Vader, mestre Yoda, Princesa Leia e Chewbacca. Disponível no Disney+, sua trama se passa em uma galáxia muito distante ameaçada por um governo tirânico. Nesse cenário, enquanto os Jedis e a Aliança Rebelde tentam impedir o lado sombrio da Força de triunfar, acompanhamos a história de alguns personagens centrais do conflito.

Luke Skywalker

Jovem fazendeiro criado pelos tios em Tatooine, Luke muda de vida quando intercepta uma mensagem enviada por Leia para Obi-Wan Kenobi. Ao decidir embarcar na luta contra o Império, ele se torna um Jedi e vira uma das figuras mais importantes da Resistência. Interpretado por Mark Hamill, o personagem esteve em toda a trilogia clássica, além dos três filmes mais recentes da saga.

Princesa Leia

Princesa de Alderaan, Leia Morgana é uma líder rebelde de bastante influência política. Na luta contra o Império, ela se torna amiga do jovem Luke Skywalker e desenvolve um romance com o aventureiro Han Solo. Impetuosa e líder nata, Leia aparece na trilogia original e nos novos filmes, sempre interpretada por Carrie Fisher.

Han Solo

Convencido herói, Han Solo é o mercenário que dirige a Millennium Falcon. Parceiro de aventuras de Chewbacca, ele vive um romance com Leia e, sempre que necessário, luta ao lado dos rebeldes. Interpretado por Harrison Ford, o personagem apareceu na trilogia original da saga, bem como nos filmes O Despertar da Força e A Ascensão Skywalker. No spin-off solo do personagem, sua versão jovem foi feita por Alden Ehrenreich.

Obi-Wan Kenobi

Poderoso Jedi, Obi-Wan Kenobi foi mentor e melhor amigo de Anakin Skywalker. A mudança de lado do companheiro, no entanto, pôs um fim trágico na relação e levou Kenobi a viver como um ermitão. Um dos grandes heróis da franquia, ele esteve na trilogia original e na prequel, ora interpretado por Sir Alec Guiness, em sua versão mais velha, e ora por Ewan McGregor, em sua versão mais jovem.

C-3PO

Criado por Anakin Skywalker, o androide protocolar é parceiro do robô R2-D2. Desde sempre lutando pelo lado bom da Força, ele é um especialista em relações humanas. Atrapalhado e pessimista, C-3PO foi interpretado pelo ator Anthony Daniels e esteve presente em todos os nove filmes principais.

R2-D2

Pequeno androide astromecânico, R2-D2 é o inseparável companheiro de C-3PO. Aventureiro, ele se “comunica” com outros personagens por meio de sons e bipes, e foi o mensageiro de Leia, ao levar o projeto da Estrela da Morte em sua memória. Presente em todos os longa-metragens, ele teve Kenny Baker como seu principal intérprete.

Chewbacca

Humanoide peludo da raça wookiee, Chewbacca é co-piloto da Millennium Falcon. Melhor amigo e companheiro de aventuras de Han Solo, ele “conversa” com o parceiro por meio de grunhidos. Ótimo mecânico, ele atua como contrabandista, mas também é um aliado da Aliança Rebelde. Presente em sete filmes da saga, ele foi interpretado por Peter Mayhew.

Darth Vader (Anakin Skywalker)

Grande vilão da franquia, Darth Vader é um ciborgue de voz metálica. Originalmente um Jedi chamado Anakin Skywalker, ele foi o pupilo de Obi-Wan Kenobi, mas acabou se convertendo para o lado sombrio da Força. Embora tenha sido interpretado por diferentes atores, o dublador James Earl Jones foi quem imortalizou sua voz nos cinemas.

Yoda

Uma das figuras mais emblemáticas de Star Wars, Yoda é um Grande Mestre Jedi. Alienígena de raça desconhecida, ele possui baixa estatura, centenas de anos e muito conhecimento sobre a Força, tendo treinado o próprio Luke Skywalker. Presente nos três filmes prequels da franquia e em O Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, ele foi dublado por Frank Oz.

Palpatine

Outro grande vilão, Palpatine fez carreira política em Naboo, enquanto orquestrava a queda da República Galáctica. Figura que espalhava o caos e medo, ele era um Sith e foi o responsável por levar Anakin Skywalker para o lado sombrio da Força. Interpretado por Ian McDiarmid, ele esteve na trilogia prequel, em O Retorno de Jedi e em A Ascensão Skywalker.

Padmé Amidala

Uma das protagonistas da trilogia prequel de Star Wars, Padmé aparece inicialmente como a jovem rainha de Naboo. Sempre preocupada com seu povo, ela segue em carreira política, alcança o posto de senadora e se envolve romanticamente com Anakin. Nos cinemas, a personagem foi interpretada por Natalie Portman nas três prequelas da saga.

Rey

Protagonista da trilogia mais recente de Star Wars, Rey é uma catadora de lixo que sonha em reencontrar sua família. Ao conhecer Finn, ela se envolve com a Resistência e desenvolve uma relação peculiar, de amor e ódio, com o vilão Kylo Ren. Trazida à vida por Daisy Ridley, a personagem esteve presente nos três últimos filmes da saga.

Kylo Ren

Vilão da nova trilogia, Kylo Ren é o nome tirânico adotado por Ben Solo, o filho de Han Solo com Leia Organa. Jovem que sempre teve dificuldade em controlar seus poderes, Ben decide ir para o lado sombrio da Força após descobrir que seu avô é Darth Vader. Obstinado com a missão, ele se torna uma figura de poder da Primeira Ordem. Nos cinemas, o personagem foi interpretado por Adam Driver.

Finn

Stormtrooper da Primeira Ordem chamado de FN-2187, Finn é um jovem que não concorda com a tirania praticada pelos remanescentes do Império. Ao fugir da sua posição com a ajuda de Poe Dameron, ele conhece e se torna amigo de Rey e BB-8, com quem embarca em uma missão de auxílio à Resistência. Vivido pelo ator John Boyega, o personagem aparece em todos os filmes da nova trilogia.

Poe Dameron

Piloto de caça da resistência, Poe Dameron é amigo de Finn, ex-stormtrooper que conheceu quando foi capturado pela Primeira Ordem. Proprietário do robô BB-8, ele atua como uma figura bastante importante no grupo rebelde comandado pela General Leia Organa. Presente nos três últimos filmes da franquia, Poe foi interpretado por Oscar Isaac.

BB-8

Androide astromecânico, BB-8 é um robô que obedece aos comando do piloto Poe Dameron. Após se separar de seu mestre e receber a notícia de que ele havia morrido, o droide se juntou a Rey e Finn para completar uma missão. Personagem apresentado na trilogia mais recente, ele teve seus movimentos controlados pelos atores Brian Herring e Dave Chapman.

Com informações de IMDb, Disney+ e Rotten Tomatoes

