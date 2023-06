Status da Xbox Live: como saber quando está fora do ar ou em manutenção

A plataforma pode sofrer com alguns problemas de instabilidade e ficar fora do ar. Durante esses períodos e em manutenções, é difícil acessar a loja, aplicativos ou até mesmo logar na sua conta. O TechTudo lista soluções para você checar se o serviço da Microsoft está funcionando corretamente ou está fora do ar. É possível conferir o status da Xbox Live pelo navegador de internet, smartphone ou até mesmo o sistema do console. Confira.

1. Verifique sua conexão à Internet

Um simples problema de configuração com a internet pode te impedir de acessar uma função online do Xbox One. Por isso, antes de mais nada, vá até o menu Rede e certifique-se de que o console está conectado.

Uma boa dica é optar por conexões com fio, que são mais estáveis e seguras do que as por Wi-Fi. Também é importante checar se a sua conexão funciona em outros dispositivos, como celulares, já que pode ser um problema com a operadora.

2. Visite o site oficial

A Microsoft disponibiliza para os jogadores uma página que mostra o status da Xbox Live em tempo real. Isso significa que, em caso de qualquer problema ou manutenção com a rede, o site (http://support.xbox.com/pt-BR/xbox-live-status) exibirá uma notificação, junto com a previsão de solução para o ocorrido.

No site do status Xbox Live, verifique os ícones “Em funcionamento”, “Limitado” ou “Interrupção parcial” para saber como está o serviço. Os tópicos são exibidos dentro da seção “Serviços”.

3. Vá ao Twitter de suporte da Microsoft

Uma boa opção é seguir o perfil de suporte da Xbox Live no Twitter (@XboxSupport). Na página, são postadas notificações sobre eventuais problemas e manutenções na rede. Também é possível enviar mensagens com dúvidas, que costumam ser respondidas rapidamente.

4. Confira no menu do console

Uma das funções úteis do Xbox One é mostrar o status da rede pelo próprio menu do aparelho. Basta ir até Configurações > Rede e checar a área “Status Atual da Rede”. Em caso de alguma instabilidade na plataforma, uma mensagem será exibida nesse quadro.

5. Visite Downdetector

Downdetector é um site especializado em monitorar as reclamações de usuários de diversos serviços online, incluindo a Xbox Live. O serviço traz gráficos com dados das últimas 24h se baseando em reclamações sobre usuários sobre instabilidades em serviços como a Xbox Live.

