Street Fighter 6: 7 dicas para mandar bem no jogo de luta

Street Fighter 6 é uma excelente porta de entrada para iniciantes em jogos de luta. Ainda assim, é natural que os jogadores sintam dificuldades em entender os fundamentos do gênero quando dão seus primeiros passos. Isso também não é muito diferente para veteranos, já que leva tempo até entender as mecânicas do novo Drive System, que traz um conjunto de técnicas para todos os personagens do elenco.

Nas linhas a seguir, o TechTudo traz sete dicas para mandar bem em Street Fighter 6. Vale lembrar que o game está disponível para PC (Steam), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S e Xbox Series X. Além disso, SF6 traz suporte a netcode de rollback e crossplay entre todas as plataformas. Confira:

1. Explore todas as mecânicas do Drive System

O Drive System de Street Fighter 6 traz um conjunto de mecânicas universais, ou seja, que são compartilhadas entre todos os personagens. Elas consistem em: Drive Impact, Drive Rush, Drive Parry, Drive Reversal e Overdrive. É importante explorar todas essas opções, pois elas podem ser a resposta para contra-atacar estratégias que os adversários podem estar se aproveitando.

Em especial, o Drive Reversal é uma mecânica bastante subestimada. Caso o jogador defenda um golpe do adversário, o Drive Reversal é capaz de empurrá-lo para longe. Isso é útil para evitar pressão, especialmente no canto da tela que é a região mais perigosa do jogo. O Drive Parry também pode ser útil caso o adversário aperte botões enquanto você se levanta, já que sua ativação é rápida e abre margem para um contra-ataque. Em resumo, vale explorar as mecânicas em várias situações diferentes.

2. Esteja sempre pronto para reagir a um Drive Impact

O Drive Impact é a mecânica mais utilizada nas partidas de Street Fighter 6 e pode ser o motivo por trás de muitas derrotas. Essa é uma técnica que abre margem para um combo mesmo se defendida no canto da tela, e nem sempre é possível pular para desviar dela. Por isso, é importante jogar sempre preparado para reagir com um outro Drive Impact, pois a técnica é capaz de absorver golpes e punir o adversário em seguida.

Também é possível evitar um Drive Impact ao desferir três golpes rápidos antes de ser atingido, mas isso pode ser bastante arriscado. O Drive Parry também funciona, mas o jogador pode perder a punição se não executar no momento perfeito. Por isso, é importante analisar a tendência do adversário: em quais momentos ele costuma usar o Drive Impact e quais são os sinais que ele dá antes de executar? Com isso, a técnica pode deixar de ser um problema e sim uma solução para as partidas.

3. Tome cuidado para não gastar todas as barras de Drive

Em Street Fighter 6, o gerenciamento da barra de Drive é um dos aspectos mais importantes. Isso porque, se ela é esgotada, o personagem entra em estado de exaustão e perde acesso temporariamente a todas as suas mecânicas. Para piorar, os golpes especiais passam a causar dano na defesa e é possível sofrer atordoamento se receber um Drive Impact no canto da tela.

Os jogadores que tiverem melhor controle da barra de Drive têm mais chances de vencer uma partida. Por isso, também é importante não exagerar no uso de Drive Impacts e especialmente Drive Rushes, que gasta até três barras de uma só vez.

4. Controle o canto da tela para impedir a fuga do adversário

Um dos fundamentos mais básicos dos jogos de luta é o controle de espaço. O canto da tela é a região mais perigosa em qualquer jogo de luta, então é natural que os adversários tentem escapar a todo custo. Por isso, tomar uma certa distância e controlar o ritmo da partida com golpes de médio alcance é uma excelente forma de garantir a vitória. Caso o adversário tente pular, basta aplicar um antiaéreo para mantê-lo sob pressão.

Também é comum que os adversários realizem Drive Impact por se sentirem ameaçados no canto da tela. Por isso, dê preferência para golpes médios ou fracos que sejam canceláveis para reagir com outro Drive Impact.

5. Garanta punições com Punish Counter

O Punish Counter é uma mecânica de Street Fighter 6 que busca privilegiar punições. Em resumo, se você defender um golpe que deixe o adversário muito vulnerável, existe uma janela de tempo em que ele não pode fazer nada até se recuperar da animação. É nesse momento em que o Punish Counter entra em ação e permite que golpes que normalmente não se conectam sejam utilizados em combo. Isso também vale para golpes feitos ao vento.

É importante garantir essas punições, pois, assim, os adversários tendem a tomar uma postura mais defensiva. Uma dica para entender quais golpes podem ser punidos é entrando na sala de treinamento e ativando o medidor de quadros. Com ele, é possível conferir em tempo real se os golpes defendidos são “positivos” ou “negativos”. Via de regra, os negativos podem ser punidos desde que o seu personagem tenha um botão rápido o suficiente para isso, então vale testar todas as opções.

6. Descubra os seus golpes antiaéreos

Tomar pulos pode ser uma das situações mais frustrantes em jogos de luta. Por isso, é importante conhecer os golpes antiaéreos do seu personagem. Eles variam, mas costumam ser socos fortes agachados ou alguns especiais específicos, como Shoryuken do Ryu ou Cannon Spike da Cammy.

Aplicar antiaéreos com consistência é a melhor forma de controlar o seu adversário, mantendo ele no chão. É possível praticar esse fundamento facilmente na sala de treinamento, pois basta selecionar nas opções de treino simples no menu do jogo.

7. Assista aos seus próprios replays

A Capcom Fighters Network (CFN) é a maior aliada do jogador de Street Fighter 6. O game registra todas as partidas locais e online na plataforma e permite analisar cada lance. Também é possível habilitar o medidor de quadros para observar em tempo real quais jogadas foram "positivas" ou "negativas" — o que ajuda a entender quais jogadas podem ser contestadas ou não.

