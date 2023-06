Street Fighter 6: confira os personagens mais populares entre os jogadores

Street Fighter 6 já é um enorme sucesso para a Capcom , tendo quebrado recordes no Steam e superando a marca de 1 milhão de jogadores . O carinho concedido pela desenvolvedora ao jogo agradou muito os fãs da franquia, desde os mais novos até aqueles que jogam desde os anos 90. Com um número enorme de jogadores ativos, é comum querer saber quais são os personagens mais populares entre todos até o momento. Nesse sentido, o usuário "Geco" do Reddit utilizou de informações da Capcom Fighters Network (CFN), no portal oficial do Street Fighter , para encontrar a resposta.

A seguir, você confere qual o número de jogadores que cada personagem tem em Street Fighter 6. Vale destacar que as informações foram atualizadas uma semana após o lançamento do game e que os números podem ter sofrido algumas alterações com o passar dos dias.

18. Dhalsim (5,56 mil jogadores)

Dhalsim é um dos oito "World Warriors" originais do Street Fighter. Ele é lembrado principalmente por seus ataques normais de longo alcance, que controlam o espaço contra o adversário. O representante da índia sempre foi conhecido por um personagem forte, mas bastante difícil de se dominar e jogar de forma satisfatória. Por conta de sua dificuldade, ele é o nome menos popular do game, com pouco mais 5 mil jogadores.

Entretanto, popularidade não significa nada no cenário profissional. O personagem foi utilizado pelo francês Nathan "Mister Crimson" Massol em seu título no Headstomper 2023, torneio que reuniu grandes nomes do cenário europeu entre os dias 9 e 11 de junho na Suécia. Dependendo de seu sucesso no competitivo, Dhalsim pode até ganhar mais atenção com o passar do tempo.

17. Blanka (7,894 mil jogadores)

Blanka é o único representante do Brasil em Street Fighter 6 até o momento, aparecendo na penúltima colocação entre os personagens mais populares do momento. Ele segue com seus ataques imprevisíveis, que podem facilmente se mover por toda a arena e se aproximar do adversário. Blanka sempre foi um personagem complicado de se lidar e, ao mesmo tempo, com um estilo simples e convidativo para aqueles que desejam se arriscar com um personagem "charge".

16. Guile (14,723 mil jogadores)

Guile é um dos nomes mais lembrados de Street Fighter II. É curioso ver que o norte-americano segue com praticamente os mesmos ataques desde que foi criado, com vários golpes de longa distância em seu arsenal. Isso o leva a ser um excelente exemplo de personagem do arquétipo de "zoning" nos jogos de luta. Contudo, Guile está apenas na 16° colocação de popularidade com mais de 14 mil jogadores.

O número é ainda mais curioso levando em consideração que ele está entre os melhores personagens do jogo no momento. Jogadores profissionais como o campeão mundial Derek "iDom" Ruffin e a lenda japonesa Kenryo "Mago" Hayashi o colocam no topo das tier lists nesse começo de Street Fighter 6.

15. E. Honda (15,031 mil jogadores)

E.Honda é o representante do sumo em Street Fighter e mais um dos oito lutadores originais. Ele sempre foi um personagem muito simples de se jogar e extremamente forte entre os jogadores mais casuais. Ataques como Sumo Headbutt e Sumo Smash podem causar traumas para aqueles que não possuem ideia de como contra-atacar e punir o adversário. Por isso, impressiona um pouco o japonês não estar um pouco mais acima na lista de popularidade. Por enquanto, ele é o 15° colocado com pouco mais de 15 mil jogadores.

14. Lily (15,464 mil jogadores)

Lily é a primeira personagem original de Street Fighter 6 a aparecer na lista. Suas habilidades focadas na força do vento carregam praticamente o mesmo estilo do gigante T. Hawk. Algumas dessas habilidades até possuem o mesmo nome, como Condor Dive e o Mexican Typhoon. Boa mobilidade e os temidos "Command Grabs" poderiam garantir um leque interessante e perigoso para ela. Entretanto, Lily vem se apresentando como uma das personagens mais fracas do jogo no momento, o que deve explicar sua 14° colocação na lista de popularidade.

13. Chun-Li (16,43 mil jogadores)

Chun-Li é uma das personagens femininas mais populares da história dos videogames e a representante chinesa dos World Warrios originais. Porém, ela nunca foi uma lutadora simples de se aprender a jogar. Sua movimentação e execução de combos podem exigir tempo dos jogadores até que eles consigam entender como tudo funciona. Para dificultar um pouco mais as coisas, Street Fighter 6 ainda adicionou para a lutadora a "Serenity Stream", uma postura nova que muda seu ataque normal dependendo do botão que você aperta. A complexidade de Chun-Li a coloca apenas na 13° posição entre os personagens mais populares do game.

12. Kimberly (17,102 mil jogadores)

Kimberly chegou a Street Fighter 6 para fazer a alegria dos fãs de Guy e de Maki, ambos originais de Final Fight. Isso porque a jovem é aluna de Guy, tornando-a sucessora do estilo Bushinryu. Kimberly é uma personagem extremamente técnica e com um estilo chamado de "rushdown", o que significa que ela estará, na maior parte do tempo, em uma postura muito ofensiva e buscando diminuir a distância para o adversário e realizar seus mix-ups. No momento, Kimberly conta com pouco mais de 17 mil jogadores.

11. JP (19,691 mil jogadores)

JP chamou a atenção pela atmosfera de mistério que ele carregava e seu interessante design nos trailers de Street Fighter 6. Tudo isso serviu para muitos jogadores darem uma chance para esse lutador. Ele conta com ótimos recursos, como antiaéreos, projéteis e um command grab. Apesar de ter dificuldades quando o adversário consegue encurtar a distância, JP se encontra entre os melhores lutadores de Street Fighter 6. Acredita-se que sua 11° colocação em relação à popularidade seja explicada pela dificuldade de jogar com, pois JP é um personagem bastante completo.

10. Dee Jay (20,087 mil jogadores)

Dee Jay não é um World Warrior original, mas apareceu nos anos 90 em Super Street Fighter II: The New Challenger. O estilo peculiar, que mistura o kickboxe com dança, e seu design em Street Fighter 6 transformam o jamaicano em um personagem muito carismático e que faz os jogadores darem uma chance a ele. Destaca-se ainda o seu projétil, Air Slasher, que agrega ainda mais ao seu estilo imprevisível de luta. Embora Dee Jay não seja um personagem conhecido por ser muito complexo, ele ainda pode exigir bastante esforço dos jogadores em partidas de nível alto, o que o coloca na 10° colocação na lista de popularidade.

9. Jamie (21,494 mil jogadores)

Jamie é outro personagem estreante em Street Fighter 6 e que apareceu como rival de Luke, o protagonista. Com seu "Drunken Style" e passos de dança enquanto luta, ele logo ganhou muitos admiradores, mesmo antes do jogo ser lançado oficialmente. Jamie pode ser complicado de se dominar para jogadores novatos em jogos de luta. Em especial, devido à necessidade de aumentar o "nível de bebida" para que Jamie alcance maior potencial em seus ataques. No momento, são mais de 21 mil jogadores aprendendo a jogar com Jamie.

8. Luke (23,551 mil jogadores)

Luke, o "protagonista" de Street Fighter 6, aparece na 8° colocação com mais de 23 mil jogadores. Vale destacar que, de acordo com Geco do Reddit, esse número pode estar um pouco inflacionado devido a pessoas que nunca jogaram online e que mantêm suas contas Capcom inativas com o Luke selecionado. Contudo, seu Top 8 aparenta ser legítimo, visto que ele se encontra entre os personagens mais fortes de Street Fighter 6 no momento graças aos ótimos projéteis, bom antiaéreo e facilidade de se aprender a jogar.

7. Zangief (29,479 mil jogadores)

Zangief é outro World Warrior que sempre é lembrado pelos fãs da franquia. A Capcom sabe da fama do gigante russo e sempre lembrou dele em boa parte dos jogos de Street Fighter e crossovers. A brutalidade de seus golpes e suas atuações legítimas fazendo referências aos shows de luta-livre, como a WWE, o transformam em um personagem bastante amado, mesmo por aqueles que nem sequer jogam com ele. Não é nada surpreendente que Zangief tenha quase 30 mil jogadores fieis.

6. Juri (33,771 mil jogadores)

Juri é uma representante do Taekwondo em Street Fighter, aparecendo pela primeira vez em Super Street Fighter 4. Além de levar uma arte marcial popular, ela adquiriu uma fama enorme entre os jogadores da franquia por ser uma vilã com uma personalidade sádica e vingativa, características aplicadas na medida certa pela Capcom. Somado a isso, Juri ainda apresenta um divertido leque de habilidades e que pode ser bastante recompensador aprendê-lo. Afinal, são mais de 33 mil fãs da Juri em Street Fighter 6.

5. Manon (35,383 mil jogadores)

Manon é uma das novas personagens mais interessantes de Street FIghter 6. Para lutar, ela utiliza de uma peculiar, porém efetiva, combinação entre o judô e o ballet, resultando em muitos arremessos e saltos graciosos. Seu sistema de medalhas e seus ataques normais podem trazer dificuldades para novos jogadores entenderem sua jogabilidade. Ainda assim, Manon rapidamente ganhou o amor da comunidade e é a 5° personagem mais jogada do game.

4. Marisa (37,769 mil jogadores)

Marisa também é uma personagem novata na franquia e que, assim como Manon, não demorou para fazer os olhos dos fãs de Street Fighter brilharem em seu trailer de lançamento. Seus golpes, de uma forma geral, esbanjam muita violência, com combos que podem até quebrar a defesa do adversário. Esse estilo feroz aparenta ser o que muitos jogadores de Street Fighter, sejam casuais ou competitivos, buscam quando vão encarar seus oponentes em partidas online. Vale destacar ainda que Marisa não será um desafio tão grande para novatos aprenderem a jogar.

3. Cammy (41,21 mil jogadores)

Cammy é a primeira personagem no Top 3 de Street Fighter 6. Ela estreou na franquia em Super Street Fighter II: The New Challengers, assim como Dee Jay, e ganhou muita notoriedade principalmente pelo seu modo ousado de se vestir. Para Street Fighter 6, ela recebeu um design novo e que foi muito elogiado pela maior parte dos fãs da franquia. Ao mesmo tempo, a lutadora britânica segue com suas ferramentas de sempre, como Cannon Drill e Cannon Spike, que são de fácil entendimento e a colocam como uma ótima escolha para jogadores novatos. Não é surpreendente a Cammy ter mais de 41 mil jogadores.

2. Ryu (44,279 mil jogadores)

Ryu é o grande rosto da franquia Street Fighter e a medalha de prata da lista, mesmo perdendo seu posto de protagonista em SF6. Ele sempre esteve presente nos jogos da franquia e em crossovers. Além disso, a Capcom sempre dá um jeito de referenciar o personagem em outros jogos desenvolvidos por ela. Ao mesmo tempo que é um dos nomes mais lembrados dos videogames, Ryu ainda conta com um leque de habilidades clássico, completo e de simples aprendizado. Mais de 44 mil jogadores confirmam todo o peso de sua história.

1. Ken (55,508 jogadores)

Ken fez sua estreia em Street Fighter (1987) ao lado de Ryu. Ambos eram espelhos um do outro no começo de tudo, mas, eventualmente, o lutador norte-americano foi adquirindo um estilo próprio, embora ainda levasse golpes famosos como Hadouken, Shoryuken e Tatsumaki Senpu-kyaku. As chamas em seus golpes e ataques focados mais em chutes podem estar entre as razões de Ken ser um pouco mais popular do que o Ryu. Podemos ainda citar a escolha de jogadores profissionais em colocar o Ken entre os melhores personagens de Street Fighter 6, enquanto Ryu se encontra em um patamar mais intermediário.

