Street Fighter 6: conheça os novos personagens da franquia

Street Fighter 6 chega nesta sexta-feira (2) com o elenco de lançamento mais chamativo da história da franquia, conforme apontado no review do jogo. Além de rostos familiares, o jogo chama a atenção com a introdução de lutadores inéditos como Jamie, Kimberly e Marisa, que prometem figurar entre os novos favoritos dos fãs. Os seis personagens inéditos já estão disponíveis para experimentar no game, presente no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X e Xbox Series S. O TechTudo separou algumas informações para você saber tudo sobre cada um deles. Confira: