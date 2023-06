Teclado branco: 6 modelos para ter produtividade e estilo

O teclado branco pode ser uma opção para quem busca uma estética moderna ou apenas deseja melhor visibilidade das teclas. Empresas como Logitech , OEX, Redragon , Microsoft , Vinik e Havit oferecem desde modelos tradicionais até possibilidades com e sem fio e com design compacto. O mais acessível da lista é o Vinik VX Hydra GTH100BA, semi mecânico e com iluminação LED, disponível por valores a partir de R$ 89 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

1 de 1 Teclado branco pode ser opção para quem prefere periféricos em tom neutro — Foto: Divulgação/Freepik (fabrikasimf) Teclado branco pode ser opção para quem prefere periféricos em tom neutro — Foto: Divulgação/Freepik (fabrikasimf)

Teclado para PC: qual comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Vinik VX Hydra GTH100BA - a partir de R$ 89

O Vinik VX Hydra GTH100BA é um teclado gamer semi mecânico com fio, confeccionado em plástico ABS com iluminação LED azul. Segundo o vendedor, as teclas são curvadas e antiderrapantes e estão em padrão ABNT2, além de contar com a tecnologia anti-ghosting. O item tem conexão via cabo USB com extensão de 1,8 metros e é compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Vista 7, 8, 8.1 e 10, macOS e Linux.

Na Amazon, este modelo é visto por valores em torno de R$ 89 e é classificado com 4,5 estrelas. Entre os diversos elogios, destacam-se o design, as teclas firmes e o LED azul. No entanto, um comprador afirma que as impressões das teclas apresentam falhas após poucas semanas de uso.

Prós: design, teclas firmes e LED azul

design, teclas firmes e LED azul Contras: segundo o relato de um comprador, as impressões das teclas passaram a apresentar falhas após pouco tempo de utilização

Gostou do produto? Compre aqui SEMI MECÂNICO Vinik VX Hydra GTH100BA R$ 89 IR À LOJA

Todas as ofertas de Vinik VX Hydra GTH100BA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEMI MECÂNICO Vinik VX Hydra GTH100BA R$ 89 IR À LOJA

2. OEX Tc205 - a partir de R$ 152

O OEX TC205 conta com iluminação LED colorida com nove opções de programação, inclusive, com a possibilidade da mudança de cor e intensidade do tom conforme o som do ambiente. Este teclado mecânico com fio é no padrão ABNT2 e inclui 19 teclas anti-ghosting. A conectividade é USB e o acabamento da peça é em aço escovado na cor cinza.

Com 45,5 x 15,5 x 4,5cm, peso médio de 800 gramas e cabo de 1,8 metro, o periférico acumula 4,7 de 5 estrelas na Amazon. Entre os elogios mais recorrentes estão o conforto, a resposta anti-ghosting e as teclas silenciosas. No entanto, a iluminação LED não inclui as teclas, o que é objeto de reclamação por parte dos clientes. Interessados podem comprar esta opção por somas a partir de R$ 152.

Prós: conforto, resposta anti-ghosting e teclas silenciosas

conforto, resposta anti-ghosting e teclas silenciosas Contras: iluminação LED não inclui as teclas

Gostou do produto? Compre aqui ABNT2 OEX Tc205 R$ 152 IR À LOJA

Todas as ofertas de OEX Tc205 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ABNT2 OEX Tc205 R$ 152 IR À LOJA

O modelo Daksa Lunar K576W-R da marca Redragon é um teclado mecânico gamer retroiluminado colorido, com fio e confeccionado em plástico ABS. As teclas com tecnologia double shot injection prometem maior durabilidade que os modelos tradicionais e estão no padrão ABNT2. Já a conexão é via cabo USB 2.0 tem conector banhado a ouro.

A altura é ajustável e o cabo possui em torno de 1,8 metro. A opção está disponível para compra com preços a partir dos R$ 213 na Amazon. A nota média atribuída pelos compradores é de 4,9 estrelas, com elogios em relação ao custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui GAMER Redragon Daksa Lunar K576W-R R$ 213 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon Daksa Lunar K576W-R × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER Redragon Daksa Lunar K576W-R R$ 213 IR À LOJA

O teclado Logitech Signature K650 promete uma experiência de digitação confortável e prazerosa, graças ao apoio confortável para as mãos e às teclas suaves. Além disso, o item é sem fio e possui teclas de atalho, oferecendo comandos diretos no próprio teclado, como silenciar o microfone, capturar tela e navegar na web. Ele também proporciona versatilidade na conexão, podendo ser utilizado tanto via Bluetooth, com alcance de até 10 metros, por meio de duas pilhas alcalinas AA, quanto através do receptor USB Logi Bolt (incluso). Segundo o vendedor, o periférico é compatível com diversos sistemas operacionais e é resistente a derramamento de líquidos, além de ser fácil de limpar.

Com bordas arredondadas e dimensões compactas de 193,5 mm de altura, 457,3 mm de largura e 24 mm de profundidade, o teclado Logitech Signature K650 soma 4,7 de 5 estrelas na Amazon. Os compradores elogiam, especialmente, o conforto e pouco ruído ao teclar. Contudo, há reclamações sobre o fato de que o layout não é ABNT e que a disposição das teclas é diferente das fotos do anúncio. Os interessados podem adquirir a opção por preços em torno de R$ 257.

Prós: confortável e silencioso

confortável e silencioso Contras: não possui layout ABNT e disposição das teclas é diferente das fotos do anúncio

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Logitech Signature K650 R$ 257 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Signature K650 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Logitech Signature K650 R$ 257 IR À LOJA

O Havit ‎HV-KB389L-W é um conjunto de teclado mecânico e mouse, ambos com fio e iluminação RGB com diferentes efeitos de luz. O teclado acompanha descanso de pulso removível e conta com painel em metal, com conectividade via USB, e design de teclas flutuantes. Já o mouse é do tipo plug and play e tem seis botões, além do botão tradicional de rolagem.

Avaliado com uma nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam os diferentes modos de iluminação e a variedade de teclas de atalhos. No entanto, alguns criticam a fragilidade do mouse e o consideram um pouco maior que o usual. É possível encontrar o conjunto de teclado e mouse Havit ‎HV-KB389L-W por valores a partir de R$ 379.

Prós: modos de iluminação e variedade de teclas de atalhos

modos de iluminação e variedade de teclas de atalhos Contras: segundo alguns compradores, mouse frágil e com tamanho maior que o usual

Gostou do produto? Compre aqui KIT COM MOUSE Havit ‎HV-KB389L-W R$ 379 IR À LOJA

Todas as ofertas de Havit ‎HV-KB389L-W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. KIT COM MOUSE Havit ‎HV-KB389L-W R$ 379 IR À LOJA

O teclado Microsoft 21Y-00031 é um modelo sem fio com design compacto e slim, o que permite otimizar espaço na mesa. O periférico tem 104 teclas e, algumas delas, possuem atalho para funções como acesso a emojis, símbolos e captura de tela. A tecnologia de conectividade é Bluetooth, que funciona por meio de quatro baterias de lítio ou pilhas. O design é clean e minimalista, Vale ressaltar que o recurso Smart Switching não está disponível em dispositivos com Windows 10 S e é necessário ter o Windows 10 com as atualizações mais recentes para aproveitar todas as funcionalidades do teclado.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material do teclado, a boa ergonomia do design e as teclas com toque confortável e macio. Entretanto, alguns compradores mencionam sentir falta da função retroiluminada e há reclamações pontuais em relação à perda da conexão bluetooth após o teclado entrar na função stand by. É possível encontrar o produto por preços que partem de R$ 439.

Prós: qualidade do material do teclado, boa ergonomia e teclas com toque confortável e macio

qualidade do material do teclado, boa ergonomia e teclas com toque confortável e macio Contras: ausência de retroiluminação e perda da conexão após o teclado entrar em stand by

Gostou do produto? Compre aqui SLIM Microsoft 21Y-00031 R$ 439 IR À LOJA

Todas as ofertas de Microsoft 21Y-00031 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SLIM Microsoft 21Y-00031 R$ 439 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?