Teclado e mouse gamer: 8 kits para a jogatina por a partir de R$ 75

O kit de teclado e mouse gamer pode ser a escolha ideal para quem quer complementar o setup e economizar comprando os dois periféricos juntos. Os acessórios podem aprimorar o desempenho durante as sessões de jogatina, prometendo maior precisão e agilidade. Fabricantes como Multilaser , Havit, Cooler Master e Redragon , já consolidadas no mercado, trazem opções por cifras a partir de R$ 75 , como é o caso do Exbom BK-G550, que traz teclado com padrão ABNT2 e mouse com máximo de 2400 DPI . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

No entanto, os preços dos kits podem variar bastante dependendo dos recursos e características extras de cada modelo. Opções mais em conta, como o kit da Multilaser, por exemplo, podem ser encontrados por cifras a partir de R$ 120. Já combos mais robustos como o da Redragon não saem por menos de R$ 599. Confira a seguir oito kits de mouse e teclado gamer para comprar no Brasil.

1 de 1 Teclado e mouse gamer: 7 kits para a jogatina completa a partir de R$ 75 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Teclado e mouse gamer: 7 kits para a jogatina completa a partir de R$ 75 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Teclado para PC: qual comprar? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O combo da Exbom é composto por um teclado semi-mecânico e um mouse óptico. Os dois periféricos trazem iluminação RGB por toda a sua extensão, e podem ser uma boa opção para quem quer aprimorar o setup gastando pouco. O teclado tem padrão ABNT2 e extensão numérica. Suas teclas são de perfil alto, mas prometem ter acionamento macio e silencioso.

O mouse, por sua vez, tem resolução ajustável, com máximo de 2400 DPI. Ambos os itens têm conexão via cabo USB. No site da Amazon, o kit é avaliado com nota 4,4 de 5 e pode ser visto por cifras que partem de R$ 75. Consumidores que compraram as peças elogiam a boa relação custo-benefício do combo, mas consideram o clique do mouse duro e afirmam que o teclado parece ter construção pouco durável.

Prós: boa relação custo benefício

boa relação custo benefício Contras: segundo relatos de consumidores, o clique do mouse é duro e o teclado tem construção pouco durável

Gostou do produto? Compre aqui ABNT2 Exbom BK-G550 R$ 75 IR À LOJA

Todas as ofertas de Exbom BK-G550 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ABNT2 Exbom BK-G550 R$ 75 IR À LOJA

2. Multilaser TC195 - a partir de R$ 120

O mouse e o teclado do kit TC195, da Multilaser, trazem um design diferenciado, com linhas retas e detalhes em LED. Segundo a fabricante, o teclado possui teclas macias e é silencioso. Ele também conta com apoio para os pulsos, que podem deixar o uso mais confortável após longas horas. O periférico ainda vem equipado com 10 teclas multimídia para facilitar alguns comandos, e também possui teclado numérico, que pode ser um diferencial para quem também quer usar o modelo no trabalho, por exemplo. O kit é vendido por cerca de R$ 120.

Já o mouse do kit tem design ergonômico e resolução ajustável de até 2000 DPI. Vale dizer que os detalhes em LED das duas peças podem ser configuradas, assumindo as cores azul, vermelho ou roxo. No site da Amazon, o kit é avaliado com nota 4,6 de 5. Consumidores elogiam o conforto do modelo e a boa relação custo-benefício dos itens, mas relatam que algumas teclas do teclado apresentaram falhas com poucos meses de uso.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: segundo relatos de consumidores, o modelo apresentou problemas em algumas teclas com poucos meses de uso

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Multilaser TC195 R$ 120 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser TC195 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Multilaser TC195 R$ 120 IR À LOJA

3. Rainbow Ranger Grafite Fortrek - a partir de R$ 127

O kit da Fortrek é composto por um teclado com teclas de perfil baixo que prometem um digitação silenciosa e um mouse óptico com design ambidestro. Ambos contam com iluminação em LED RGB e podem agradar gamers menos exigentes. O teclado tem estrutura de alumínio e teclas confeccionadas em plástico ABS. Ele traz padrão ABNT2, com 12 teclas multimídia e cabo USB trançado de 1,4 metro. O kit pode ser encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 127.

O mouse, por sua vez, é equipado com cinco botões programáveis e tem resolução ajustável até 6400 DPI. Por lá, ele é avaliado com nota 4,6 de 5, e consumidores destacam que o combo possui boa ergonomia e parece durável. Como pontos negativos, no entanto, relatam problemas com o LED do mouse e afirmam que algumas teclas do teclado apresentaram defeito e pararam de funcionar com o uso.

Prós: teclado silencioso e com construção em alumínio

teclado silencioso e com construção em alumínio Contras: em alguns relatos, usuários comentam que o teclado apresentou defeito em algumas teclas com após alguns meses de uso

Gostou do produto? Compre aqui DPI AJUSTÁVEL Rainbow Ranger Grafite Fortrek R$ 128 IR À LOJA

Todas as ofertas de Rainbow Ranger Grafite Fortrek × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DPI AJUSTÁVEL Rainbow Ranger Grafite Fortrek R$ 128 IR À LOJA

O combo da Havit pode agradar gamers e usuários que procuram um kit confortável para atividades de trabalho. Equipado com apoio para os pulsos, o teclado garante uma digitação confortável mesmo após longas horas em frente ao PC, enquanto o mouse traz um design ergonômico. De acordo com a fabricante, o teclado do kit tem design profissional, com teclas construídas em plástico ABS e equipadas com sistema anti-ghosting. O mouse, por sua vez, tem resolução ajustável que varia de 800 a 4800 DPI.

No site da Amazon, os itens são avaliados com nota 4,4 de 5 e podem ser encontrados por preços a partir de R$ 189. Consumidores que compraram as peças elogiam a qualidade dos produtos, destacando que o teclado é silencioso e possui teclas macias. Como pontos negativos, no entanto, relatam que tiveram problemas de conexão com o teclado, e afirmam que as teclas do periférico começaram a descascar e perder a cor rapidamente com o uso contínuo.

Prós: teclado com descanso para os pulsos e teclas anti-ghosting

teclado com descanso para os pulsos e teclas anti-ghosting Contras: consumidores relatam que as teclas do teclado começaram a descascar com pouco tempo de uso

Gostou do produto? Compre aqui RGB Havit ‎HV-KB558CM R$ 189 IR À LOJA

Todas as ofertas de Havit ‎HV-KB558CM × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RGB Havit ‎HV-KB558CM R$ 189 IR À LOJA

O combo XZONE GTC-01 traz um teclado com design robusto e mouse com acabamento emborrachado para maior conforto e precisão. O kit promete alta performance e pode ser encontrado na Amazon por valores que partem de R$ 199. O teclado é equipado com 26 teclas anti-ghosting para evitar travamentos e garantir um alto desempenho, além de ter teclas multimídia para simplificar comandos durante a partida. Ele tem padrão ABNT2 e também possui teclado numérico.

Já o mouse conta com DPI ajustável de quatro níveis, indo de 1200 DPI até 3200 DPI. Ambos possuem iluminação RGB de sete cores, e têm conexão por fios trançados, que garantem maior resistência às peças. Consumidores que compraram o kit o avaliam com nota 4,6 de 5. Eles elogiam a qualidade dos equipamentos, mas alguns usuários relatam que o teclado apresentou falhas em algumas teclas.

Prós: teclado equipado com sistema anti-ghosting

teclado equipado com sistema anti-ghosting Contras: um consumidor relata que o teclado apresentou falhas em algumas teclas

Gostou do produto? Compre aqui CABO EM NYLON XZONE GTC-01 R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de XZONE GTC-01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CABO EM NYLON XZONE GTC-01 R$ 199 IR À LOJA

O kit Havit 389L-US-W é composto por um teclado mecânico e um mouse com DPI ajustável na cor branca. Todas as 104 teclas do teclado são equipadas com sistema anti-ghosting. De acordo com a fabricante, elas possuem perfil alto com design de teclas flutuantes, o que pode proporcionar um acionar suave e macio. A estrutura do teclado, por sua vez, é toda em metal, garantindo maior durabilidade e resistência ao periférico.

Vale dizer que o teclado ainda promete conforto mesmo durante as sessões de jogatina mais longas, já que também acompanha um apoio para os pulsos, que é destacável. Em contrapartida, o mouse do combo conta com DPI ajustável de seis níveis, indo de 800 à 4800 DPI. No site da Amazon, o kit, que também conta com iluminação em RGB, pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 379. Consumidores avaliam os itens com nota 4,5 de 5 e elogiam a qualidade dos periféricos. Eles destacam que o teclado é bastante resistente, mas criticam o fato de ser barulhento. Alguns usuários também afirmam que algumas teclas do modelo começaram a falhar após algum tempo de uso. O mouse, por outro lado, avaliam ser silencioso.

Prós: teclado com estrutura em metal e apoio de pulso destacável; mouse com cliques silenciosos

teclado com estrutura em metal e apoio de pulso destacável; mouse com cliques silenciosos Contras: alguns usuários relatam o teclado é barulhento e que certas teclas apresentaram falhas após algum tempo de uso

Gostou do produto? Compre aqui TECLADO MECÂNICO Havit 389L-US-W R$ 379 IR À LOJA

Todas as ofertas de Havit 389L-US-W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TECLADO MECÂNICO Havit 389L-US-W R$ 379 IR À LOJA

7. Cooler Master MS111 - a partir de R$ 579

O combo de periféricos Cooler Master MS111 traz um teclado de membrana com switches híbridos, que, segundo a fabricante, é semelhante aos teclados mecânicos profissionais. Ele possui 26 teclas equipadas com sistema anti-ghosting, e também conta com teclas multimídia que podem facilitar ações rápidas durante os jogos - com o recurso, é possível diminuir o volume do PC sem precisar deixar a partida, por exemplo. O periférico ainda possui estrutura em metal, que garante maior durabilidade, e tem conexão por fio de 1,8 metro.

O mouse, por sua vez, tem design ambidestro e resolução ajustável até 3500 DPI. De acordo com a fabricante, ele ainda conta com sensor de nível profissional, prometendo alto desempenho durante as partidas. No site da Amazon, o kit é avaliado com nota 4,7 de 5 e pode ser encontrado por preços a partir de R$ 579. Consumidores elogiam a ergonomia e conforto dos periféricos, destacando que as teclas do teclado são macias e têm baixo ruído. Eles também afirmam que o modelo tem construção que parece ser durável. Como pontos, negativos, no entanto, dois consumidores destacam que o LED do mouse parou de funcionar após poucos meses de uso.

Prós: teclado com baixo ruído, mouse com design ambidestro

teclado com baixo ruído, mouse com design ambidestro Contras: segundo relatos de usuários, o LED do mouse pode apresentar falhas

Gostou do produto? Compre aqui 4 NÍVEIS DPI Cooler Master MS111 R$ 540 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master MS111 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 NÍVEIS DPI Cooler Master MS111 R$ 540 IR À LOJA

8. Redragon S101 - a partir de R$ 599

O kit Redragon S101 é composto por um teclado de membrana que promete ser silencioso e ter feedback tátil preciso. O periférico tem descanso para os pulsos e é resistente a derramamentos acidentais de líquidos, o que pode garantir uma maior vida útil ao modelo. Ele tem padrão ABNT2, teclado numérico, é equipado com 24 teclas anti-ghosting e ainda conta com 20 teclas multimídia.

Por outro lado, o mouse do combo conta com ajuste de peso, DPI ajustável até 3200 e botões programáveis. No site da Amazon, o kit é avaliado com nota 4,6 de 5 e é visto por preços a partir de R$ 599. Consumidores afirmam que o teclado é silencioso e preciso e relatam que o mouse é confortável, mas criticam a qualidade dos itens.

Prós: teclado resistente a derramamentos acidentais de líquidos e com descanso para o pulso; mouse com peso ajustável

teclado resistente a derramamentos acidentais de líquidos e com descanso para o pulso; mouse com peso ajustável Contras: preço mais elevado

Gostou do produto? Compre aqui 114 TECLAS Redragon S101 R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon S101 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 114 TECLAS Redragon S101 R$ 599 IR À LOJA

Com informações de Fortek, Havit (1/2), Cooler Master e Redragon

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?