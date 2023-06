Teclado RGB: 7 modelos a partir de R$ 173 para montar seu PC gamer

O teclado com iluminação RGB pode ser a opção ideal para quem deseja complementar o setup gamer e deixar o ambiente mais estiloso. Empresas como Redragon , HyperX , Cooler Master e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 173 , como é o caso do Redragon Karura 2 RGB, que traz padrão ABNT2 e cabo USB banhado a ouro. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Logitech G213 tem descanso para os pulsos e está disponível por cifras que partem de R$ 299. Outra opção é o Asus ROG Strix Scope TKL, que conta com construção durável em alumínio e descanso destacável por cerca de R$ 1.877. Veja a seguir sete teclados RGB para comprar no Brasil.

Teclado com iluminação RGB: veja sete opções para comprar no Brasil e aprimorar o setup

1. Redragon Karura 2 RGB - a partir de R$ 173

O Kurara 2 RGB, da Redragon, é um teclado de membrana com design slim e minimalista. Ele tem padrão ABNT2 e possui extensão numérica, o que pode ser um diferencial para quem procura um teclado para jogos, mas que também possa ser usado no trabalho. O modelo ainda conta com apoio para os pulsos, prometendo conforto após longas horas de uso e tem superfície mais áspera do que o convencional para garantir maior precisão no pressionamento das teclas.

A iluminação do modelo é do tipo backlight e ele pode se configurado para assumir até sete cores diferentes. O teclado tem conectividade via cabo USB banhado a ouro, e o fio do periférico também é trançado, garantindo maior durabilidade. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 173. Consumidores que compraram o item o avaliam com nota 4,7 de 5. Eles destacam que o teclado é silencioso e possui teclas macias, mas criticam o fato dele sujar com facilidade.

Prós: boa relação custo-benefício, apoio para o pulso

boa relação custo-benefício, apoio para o pulso Contras: pode sujar com facilidade

O T-Dagger Bora T-TGK315 é um teclado mecânico compacto, ideal para quem presa por mais espaço na mesa na hora de jogar. Ele tem padrão ABNT2, switches Outemu e autonomia de até 50 milhões de pressionamentos de tecla. O modelo ainda é equipado com sistema antighosting, e pode ser visto por cifras que partem de R$ 189.

Suas teclas são retroiluminadas individualmente, podendo ser customizadas pelo próprio teclado ou pelo software da fabricante e a conexão do modelo é feita via cabo USB destacável, que pode facilitar o transporte. No site da Amazon, o item é avaliado com nota 4,8 de 5. Por lá, consumidores destacam que o modelo é responsivo e confortável. Apesar disso, um usuário comenta que o teclado perdeu a sensibilidade em algumas teclas após alguns meses de uso.

Prós: boa relação custo-benefício, sistema antighosting

boa relação custo-benefício, sistema antighosting Contras: um consumidor comenta que o teclado perdeu a sensibilidade após alguns meses, passando a exigir mais força ao pressionar algumas teclas

3. Redragon Shiva Lunar - a partir de R$ 199

O Redragon Shiva Lunar chama atenção pelo design. O modelo é um teclado de membrana que está disponível na cor branca e traz um sistema capaz de maximizar sua iluminação, deixando as cores do RGB ainda mais brilhantes. O periférico traz padrão ABNT2, possui extensão numérica e também acompanha um apoio de pulso magnético que pode ser removido facilmente.

O teclado também promete ser silencioso, e ainda vem equipado com seis teclas macro dedicadas. No site da Amazon, ele pode ser encontrado por valores a partir de R$ 199. Por lá, consumidores que compraram o periférico o classificam com nota 4,7 de 5. Eles elogiam o fato do teclado ser silencioso e ter teclas macias e confortáveis, mas criticam o fato dele sujar com facilidade.

Prós: promessa de ser silencioso; apoio de pulso removível

promessa de ser silencioso; apoio de pulso removível Contras: segundo relatos de consumidores, o modelo pode sujar com facilidade

4. HyperX Alloy Core RGB - a partir de R$ 249

O teclado HyperX Alloy Core RGB promete ser uma opção silenciosa, com teclas confortáveis e ágeis. Ele é um teclado de membrana padrão americano, que também possui teclas com funcionalidade antighosting. Outro destaque do modelo é que ele é resistente a derramamentos acidentais de líquidos, o que pode prolongar a vida útil do dispositivo.

Quanto à iluminação, o periférico conta com seis efeitos pré-definidos, mas também permite a personalização. Os efeitos e o nível de luminosidade do teclado podem ser configurados na própria peça, já que ele possui botão dedicado exclusivo. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 249. Por lá, ele é avaliado por consumidores com nota 4,9 de 5, que elogiam o conforto do mouse. Eles destacam que o modelo também é silencioso como promete, mas criticam o fato de algumas teclas apresentarem mau funcionamento após alguns meses de uso.

Prós: modelo silencioso e resistente a líquidos

modelo silencioso e resistente a líquidos Contras: alguns consumidores relatam que o teclado apresentou mau funcionamento em algumas teclas após alguns meses de uso

5. Cooler Master MK110 RGB - a partir de R$ 297

O modelo MK110 RGB, da Cooler Master, é um teclado de membrana com switches híbridos semelhantes aos teclados mecânicos profissionais. Ele é equipado com funcionalidade antighosting e tem vida útil de mais de 50 milhões de pressionamentos de tecla. O design flutuante destaca ainda mais a iluminação em RGB da peça, que também pode ser configurada para assumir seis estilos diferentes e complementar o setup.

No site da Amazon, o teclado é avaliado com nota 4,6 de 5, e pode ser encontrado por preços a partir de R$ 297. Consumidores que compraram o item elogiam a qualidade do produto, afirmando que ele parece ser durável. Eles também destacam que o teclado é confortável e possui baixo ruído. Como pontos negativos, no entanto, um usuário destaca que ele não possui antighosting em algumas teclas, como o shift-left, o que pode impactar negativamente em alguns jogos.

Prós: baixo ruído

baixo ruído Contras: de acordo com um consumidor, a funcionalidade antighosthing não funciona em algumas teclas que podem impactar em jogos

O Logitech G213 é um teclado de tamanho padrão com apoio integrado para os pulsos, prometendo conforto mesmo após longas horas de jogatina. De acordo com a fabricante, ele promete ser quatro vezes mais rápido do que os teclados padrão, tendo um desempenho ideal para jogos. Suas teclas são semelhantes às dos teclados mecânicos, garantindo uma rápida resposta tátil ao mesmo tempo em que o pressionamento das teclas é silencioso.

A iluminação do modelo é do tipo backlight e pode ser configurada a partir do software da fabricante. Além disso, vale dizer que o periférico também é resistente a derramamentos acidentais de líquidos, o que pode aumentar a sua durabilidade. No site da Amazon, ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 299. Consumidores avaliam o modelo com nota 4,8 de 5, destacando que ele é responsivo, silencioso e confortável de usar. Como pontos negativos, no entanto, relatam que o modelo apresentou problemas em algumas teclas e um usuário afirma que o modelo pode apresentar lentidão ao receber alguns comandos.

Prós: teclado silencioso e com resistência a líquidos

teclado silencioso e com resistência a líquidos Contras: usuários relatam que tiveram problemas como travamentos e lentidão em algumas das teclas

7. Asus ROG Strix Scope TKL - a partir de R$ 1.877

O modelo ROG Strix Scope TKL, da Asus, é um teclado mecânico e compacto. Ele possui construção durável em alumínio e descanso destacável para os pulsos revestido em material macio, que pode garantir maior conforto durante os jogos. O modelo é ideal para jogos de FPS, pois possui a tecla cntrl mais extensa, facilitando o pressionamento durante as sessões de jogatina. Seus switches Cherry MX podem proporcionar rápida capacidade de resposta, e o modelo também é equipado com funcionalidade antighosting.

O teclado tem conexão por fios, com cabos traçados e destacáveis para facilitar o transporte. No site da Amazon, o periférico é avaliado com nota 4,3 de 5 e pode ser visto por cifras a partir de R$ 1.877. Por lá, consumidores elogiam a responsividade e elegância do modelo.

Prós: construção durável e apoio para o pulso destacável e acolchoado

construção durável e apoio para o pulso destacável e acolchoado Contras: preço elevado

