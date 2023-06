Teclado rosa: 7 modelos para ter mais estilo a partir de R$ 69

Teclados rosas são modelos indicados para quem busca deixar o setup mais exclusivo e colorido. Empresas como OEX, Logitech , MBTech, Vinik e Dazz disponibilizam opções compatíveis com os sistemas Windows e macOS por preços a partir de R$ 69 . A opção mais barata é o MBTech Pink, que apresenta 108 teclas, conexões via USB 2.0 e suporte para celular.

Já o Logitech POP Keys Rosa Heartbreaker é um modelo retrô, que oferece tamanho compacto, teclas mecânicas arredondadas e com emoticons personalizáveis por valores que partem dos R$ 568. Os preços mencionados no texto foram indicados durante a apuração da matéria, em junho de 2023. Confira na lista abaixo sete teclados rosas para comprar no Brasil.

1 de 1 Lista reúne sete teclados rosas para comprar no Brasil em 2023 por preços a partir de R$ 69,50 — Foto: Divulgação/Logitech Lista reúne sete teclados rosas para comprar no Brasil em 2023 por preços a partir de R$ 69,50 — Foto: Divulgação/Logitech

1. MBTech Pink - a partir de R$ 69

O MBTech Pink é o modelo mais barato da lista. O periférico é um teclado multimídia disponível na cor rosa, que traz um sistema capaz de permitir conexões via USB 2.0 e ainda oferece um suporte para celulares na sua estrutura. O periférico tem padrão ABNT2 com 108 teclas e possui extensão numérica. A compatibilidade é com Windows 7, 8 e 10.

No site da Amazon, ele pode ser encontrado por valores a partir de R$ 69. Por lá, consumidores o classificam com nota 4,8 de 5. Os comentários destacam o custo-benefício e as teclas macias e confortáveis, mas criticam o fato do modelo ser barulhento durante o uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: teclas barulhentas

2. Vinik Dinamic Circle DC120R - a partir de R$ 87

O Vinik Dinamic Circle DC120R apresenta desenho de fundo branco com teclas em tom rosa pastel para uma setup mais clean. O modelo também concentra botões multimídia na parte superior e extensão numérica lateralizada, para uma maior praticidade durante o uso. Com padrão de teclas ABNT2 e compatibilidade para desktops e notebooks, o produto oferece um cabo de 1,8 metro para a conexão via USB.

O DC120R pode ser indicado para usuários que procuram por peças da cor rosa para combinar com os detalhes de outros equipamentos do setup. O fornecedor, contudo, também disponibiliza opções do mesmo dispositivo nas cores branca e preta. Atualmente, o produto não apresenta notas ou avaliações dos usuários no site da Amazon e está disponível a partir de R$ 87.

Prós: contém teclas multimídia

contém teclas multimídia Contras: acabamento das teclas facilita o desbotamento das letras

3. OEX Pink Prismatic TC205 - a partir de R$ 165

O OEX Pink Prismatic TC205 apresenta um visual mais avançado e com pegada profissional. O periférico traz layout completo e conta com um sistema retroiluminado personalizável. O modelo é iluminado com efeitos de seis núcleos, enquanto as teclas contam com sensação mecânica e recurso anti-ghosting, que promete inibir toques acidentais. O periférico aparece por valores que partem dos R$ 165 na Amazon.

Ainda, o Prismatic TC205 permite programar funções e traz chassi em aço escovado, o que pode ser indicado para quem busca um modelo mais resistente. A conexão é USB e o padrão é o ABNT2. O teclado soma 4,6 estrelas e recebeu nota máxima de 81% dos consumidores da Amazon, que enfatizam a aparência de ser um equipamento durável e elogiam a beleza das teclas em rosa claro.

Prós: acabamento em aço e resistência

acabamento em aço e resistência Contras: sistema de membrana

4. Dazz Orion Essential Rosa - a partir de R$ 189

O Dazz Orion Essential Rosa é um modelo ambidestro mecânico. Ao todo, ele possui 25 teclas anti-ghosting e padrão ABNT2. O acessório traz layout completo e conta com um sistema retroiluminado em LED RGB, com nove modos para escolher e personalizar. A conectividade é USB-A e a compatibilidade fica com Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O artigo pode ser adquirido por cerca de R$ 189.

O periférico oferece switches YH Blue, é silencioso e promete durabilidade superior a 50 milhões de cliques. Para uma maior facilidade e praticidade durante o uso, o modelo conta com teclas de atalho e de mídia. Sua avaliação fica em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, mas os compradores indicam que, apesar do switch YH Blue, ele é barulhento.

Prós: modelo ambidestro mecânico

modelo ambidestro mecânico Contras: switch barulhento

5. Logitech K380 Rosa - a partir de R$ 396

O Logitech K380 é um teclado sem fio com conectividade Bluetooth, que permite o pareamento com até três dispositivos simultaneamente para uma alternância mais rápida. O periférico se destaca por ser um modelo mais moderno, com teclas arredondadas e tamanho mais compacto. Um dos destaques é a compatibilidade com computadores, dispositivos móveis e até mesmo produtos da Apple, como Apple TV. Na Amazon, o acessório é visto por cerca de R$ 396.

Por ser um modelo mais compacto, o periférico não conta com teclado numérico, mas traz teclas de função destacadas. Para funcionar, ele precisa de ‎duas pilhas AAA. São 4,8 estrelas de média na Amazon, com 88% dos consumidores que classificam o teclado com cinco estrelas. Os pontos positivos são a versatilidade e o conforto, com teclas macias e por não ser barulhento. No entanto, alguns comentários indicam que o modelo pode ser frágil.

Prós: compatibilidade com computadores, smartphones, TVs e tablets

compatibilidade com computadores, smartphones, TVs e tablets Contras: ausência do teclado numérico

6. Logitech MX Keys Mini Rosa - a partir de R$ 545

O Logitech MX Keys Mini Rosa é uma opção interessante para quem procura um teclado minimalista e portátil. O modelo conta com teclas de bordas arredondadas e superfície côncava, que promete mais conforto durante o uso. O teclado é retroiluminado e conta com um sistema de iluminação, ativado sempre que o usuário aproxima as mãos do periférico. Além disso, a intensidade das luzes se adequam às condições do ambiente, oferecendo maior conforto visual ao teclar no escuro, por exemplo.

O MX Keys Mini Rosa possui teclas de ditado e emoticon, que podem facilitar a escrita de textos. O modelo também pode ser conectado via Bluetooth em até três dispositivos simultaneamente e é compatível com PCs e Mac. Na Amazon, o periférico é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores destacam que o modelo possui teclas macias e confortáveis, além de ser fácil de transportar e conectar. No entanto, criticam o fato de o periférico só permitir conexão Bluetooth. O modelo é vendido por preços que partem dos R$ 545.

Prós: teclas circulares moldadas para a ponta dos dedos

teclas circulares moldadas para a ponta dos dedos Contras: só permite conexão Bluetooth

7. Logitech POP Keys Rosa Heartbreaker - a partir de R$ 568

O Logitech POP Keys é um modelo retrô colorido com três tonalidades de rosa. Ele possui teclas mecânicas arredondadas, que estalam a cada pressionamento, remetendo ao estilo de máquinas de escrever. O modelo ainda possui oito teclas laterais de emoticons personalizáveis, que podem ser removidas e customizadas da forma como o usuário preferir. O detalhe dá exclusividade para o setup. O produto é visto por valores a partir de R$ 568.

O POP Keys é compatível com diversos sistemas, como PCs, Macs e tablets. Ele é alimentado por pilhas com durabilidade de até três anos, e pode ser pareado com até três dispositivos ao mesmo tempo. O modelo é mecânico e está classificado com nota 4,8 de 5 na Amazon. Os consumidores destacam o conforto das teclas silenciosas e a aparência do teclado. Porém, usuários relatam que as acentuações são difíceis de encontrar e a personalização é um pouco complicada.

Prós: confortável e silencioso

confortável e silencioso Contras: acentuações são difíceis de ser encontradas

