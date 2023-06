Tem 'vício' em celular? Veja 7 dicas para não ficar refém do smartphone

O "vício" em celular é uma realidade muitas vezes ignorada ou simplesmente não tratada com a seriedade que merece. Segundo estudo feito pela plataforma Data.AI em 2022, os brasileiros são os que passam mais tempo no celular diariamente — 5,4 horas por dia. Apesar de o aparelho ser praticamente indispensável, usá-lo sem moderação pode causar problemas como ansiedade, distúrbios do sono, isolamento social e até mesmo provocar riscos à segurança. Pessoas "viciadas" em celular geralmente experimentam desconforto ao ficar longe do aparelho, sofrem com perda de prazos frequentes e podem até sentir uma "vibração fantasma".

Se você se enquadra nessa descrição, saiba que é possível mudar essa realidade com novos hábitos, como parar de dormir com o smartphone, não levá-lo para o banheiro e nem mexer nele enquanto come. Além disso, as próprias fabricantes oferecem funções para controlar o uso dos celulares e tornar a experiência do usuário um pouco mais saudável. É possível desativar as notificações de certos aplicativos, limitar o modo de tela e ativar o modo "Hora de Dormir", por exemplo. Nas linhas a seguir, veja sete dicas para sair do "vício" do celular.

Vício em celular pode gerar insônia e outros problemas; veja como evitar

1. Não durma com o celular

Não dormir com o smartphone é uma dica valiosa para quem pretende ter hábitos mais saudáveis em relação ao uso desses aparelhos. Para começar, a luz azul emitida pelas telas interfere diretamente na produção de melatonina, hormônio responsável pelo sono. Como o corpo precisa de pouca luminosidade para fabricar a melatonina, o uso do celular acaba retardando o adormecer. Nesse sentido, as notificações e chamadas também representam um inconveniente, já que podem despertar o usuário enquanto ele tenta dormir.

Uso do celular antes de dormir pode atrapalhar o sono

Além disso, a utilização do smartphone ainda está associada ao aumento da sensação de cansaço, já que pode expor as atividades cerebrais a um estímulo acima do recomendado durante a noite. O celular também pode provocar estresse e ansiedade, em decorrência dos conteúdos estimulantes presentes nas redes sociais, por exemplo. Portanto, se afastar do celular ao menos uma hora antes de dormir e buscar relaxar pode melhorar sua noite de sono.

2. Não coma com o celular

Comer enquanto mexe no celular é uma prática cada vez mais comum. Seja para responder e-mails ou mensagens no WhatsApp, conferir atualizações nas redes sociais ou mesmo continuar a maratona de uma série, muitos não conseguem deixar o smartphone de lado na hora das refeições. Apesar de corriqueiro, o hábito não é inofensivo. A prática de comer acompanhado do celular está associada à má digestão, já que essa distração pode atrapalhar no processo de mastigação.

Distração causada pelo celular durante as refeições é prejudicial

Além disso, o hábito favorece a obesidade: um estudo feito pela Universidade Federal de Lavras em colaboração com a University Medical Center Utrecht, na Holanda, mostra que pessoas consomem 15% mais calorias quando olham para seus telefones enquanto comem. Logo, "dar um tempo" do celular durante as refeições é mais um caminho para tornar a sua relação com o aparelho mais sadia.

3. Não leve o celular para o banheiro

Utilizar o celular no banheiro parecer um costume inofensivo, mas pode levar a diversos problemas e inconvenientes para o dono do aparelho. Isso porque, mesmo que seja limpo diariamente, o banheiro ainda é um local com milhares de germes e bactérias. Esses seres microscópicos podem se alojar em orifícios como a porta do carregador, o microfone e fones de ouvido, tornando o usuário suscetível a problemas como diarreia e difteria.

Uso prolongado do celular no banheiro pode causar hemorróidas

Levar o celular para o banheiro naquela "hora sagrada" também pode causar um problema sério e sobre o qual muitas pessoas não têm conhecimento: as hemorróidas. Com a distração causada pelas redes sociais e conteúdos audiovisuais, o usuário acaba ficando sentado no vaso sanitário por mais tempo do que deveria e acaba fazendo mais força que o necessário.

4. Reserve blocos de tempo para responder mensagens e checar redes sociais

O tempo que o usuário passa no celular pode dizer muito sobre o quão dependente a pessoa é do aparelho. Logo, se você não consegue largar o smartphone, é interessante determinar blocos de tempo para o uso de alguns aplicativos. Reserve horários específicos para checar as redes sociais e responder mensagens de e-mail ou WhatsApp, por exemplo. Além disso isso, é possível contar com a ajuda de funcionalidades nativas dos próprios aparelhos para diminuir o tempo de tela e deixar, pouco a pouco, o "vício" de lado.

Os celulares equipados Android, por exemplo, têm a ferramenta “Bem-estar digital”, que disponibiliza, entre outras coisas, temporizador de uso de aplicativos e uma opção para estipular uma meta de tempo de tela. Com o temporizador, o usuário pode escolher o tempo que pretende passar em determinado aplicativo. Quando esse tempo for atingido, o sistema enviará uma notificação para saber se o usuário deseja continuar ou encerrar a sessão.

Redes sociais estão entre as principais fontes de distração no celular

Já os usuários de iPhone e iPad têm à disposição o “Tempo de uso”, funcionalidade semelhante à citada acima. Além de permitir limitar o uso de determinados aplicativos, o iOS também exibe informações detalhadas sobre a forma de uso de cada app.

5. Ative o modo Hora de Dormir

Outros recursos que podem ajudar bastante são o “Modo Dormir”, do Android, e o “Foco Sono”, do iOS. As ferramentas do sistema operacionais do Google e da Apple têm funcionalidades semelhantes: criar um ambiente favorável para o descanso, diminuindo as distrações e estímulos que podem atrapalhar o sono.

Ferramenta "Hora de Dormir" ajuda na criação de uma rotina de sono

Para ativar o Modo Dormir no Android, basta ir no aplicativo “Relógio”, escolher a opção “Definir a programação do modo Dormir” e fazer as configurações necessárias. Já os usuários de iPhone precisam ir em “Ajustes”, escolher a opção “Foco” e depois “Sono”.

6. Desative as notificações de apps

Desativar as notificações de aplicativos é uma boa forma de minimizar o tempo de tela. Isso porque, com os alertas ativados, o usuário recebe novas informações a todo momento, e assim fica mais difícil resistir à tentação de abrir os apps.

Desativando notificações do WhatsApp no Android

Felizmente, é possível desativar os alertas de um aplicativo específico por completo ou selecionar quais tipos de lembretes o app pode enviar. Para isso, basta abrir configurações do próprio app e buscar a opção “Notificações”. Também é possível ir pelo caminho “Configurações” ou “Ajustes” e buscar pela opção “Notificações”.

7. Experimente ativar o modo preto e branco da tela

Outra maneira criativa de reduzir o tempo que se passa no celular é ativando o modo preto e branco da tela — ou a escala de cinza. Sem todas as cores vibrantes espera-se que o celular fique menos atrativo para o usuário. Além de promover descanso visual e menor distração, em alguns aparelhos esse modo ainda gera certa economia de bateria.

Para ativar essa opção em um celular da Apple, basta ir em “Ajustes”, “Acessibilidade”, “Exibição e tamanho do texto” e “Filtros de cores”. Então, deve-se selecionar a opção “Escala de cinza”. Nos celulares da Samsung, o usuário precisa ir em “Configurações”, “Acessibilidade”, “Aprimoramentos de visibilidade”, selecionar “Correção de cor” e tocar em “Escala de cinza”. O passo a passo é semelhante em outros smartphones com Android.

