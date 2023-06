The Eras Tour: como comprar ingresso para os shows extras da Taylor Swift

A cantora estadunidense Taylor Swift anunciou dois shows extras no Brasil: 19 de novembro no Rio de Janeiro e 26 em São Paulo. As novas datas da The Eras Tour foram definidas após a alta procura pelos bilhetes para as três primeiras apresentações, que esgotaram em poucos minutos, deixando milhares de fãs sem ingresso . Assim como antes, as entradas para os shows extras poderão ser adquiridas antecipadamente em pré-venda para clientes do C6 Bank , desta vez em 19 de junho. Quem não tem conta no banco terá a chance de comprar em 22 de junho.

Os valores dos ingressos vão continuar os mesmos. No Rio, o ticket mais barato custa cerca de R$ 240 (meia-entrada) e o mais caro, que faz parte de um pacote VIP, fica na faixa de R$ 2.250. Em São Paulo, o ingresso mais barato sai por R$ 190 (meia-entrada), e o pacote VIP tem o mesmo valor que no Rio. Confira, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre os shows extras de Taylor Swift no Brasil.

1 de 4 Taylor Swift durante apresentação na The Eras Tour — Foto: Getty Images Taylor Swift durante apresentação na The Eras Tour — Foto: Getty Images

Principais informações sobre os shows da Taylor Swift no Brasil

A cantora Taylor Swift havia anunciado três shows da The Eras Tour no Brasil, com datas marcadas para 18 de novembro no Rio de Janeiro — no Estádio Nilton Santos — e 24 e 25 de novembro em São Paulo — no Allianz Parque. Com a alta procura pelos bilhetes, que esgotaram em poucos minutos, mais duas apresentações extras foram anunciadas. Uma no dia 19 de novembro, no Rio, e outra no dia 26, em São Paulo. Os valores dos ingressos permanecem os mesmos, com entradas a partir R$ 190 (meia-entrada) em São Paulo e R$ 240 (meia-entrada) no Rio de Janeiro.

2 de 4 Taylor Swift fará turnê no Brasil em novembro de 2023 — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Taylor Swift fará turnê no Brasil em novembro de 2023 — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Tabela de preço por setor para os shows de Taylor Swift no Rio

Pista Premium: R$ 950 Inteira; R$ 475 Meia-entrada

Pista: R$ 650 Inteira; R$ 325 Meia-entrada

Cadeira Inferior Leste: R$ 750 Inteira; R$ 75 Meia-entrada

Cadeira Inferior Oeste: R$ 750 Inteira; R$ 75 Meia-entrada

Cadeira Superior Leste: R$ 480 Inteira; R$ 240 Meia-entrada

Cadeira Superior Oeste: R$ 480 Inteira; R$ 240 Meia-entrada

Tabela de preço por setor para os shows de Taylor Swift em São Paulo

Pista Premium: R$ 1.050 Inteira; R$ 525 Meia-entrada

Cadeira Inferior: R$ 750 Inteira; R$ 375 Meia-entrada

Cadeira Superior: R$ 500 Inteira; R$ 250 Meia-entrada

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: R$ 480 Inteira; R$ 240 Meia-entrada

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: R$ 480 Inteira; R$ 240 Meia-entrada

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: R$ 380 Inteira; R$ 190 Meia-entrada

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial: R$ 380 Inteira; R$ 190 Meia-entrada

Como fazer cadastro na Tickets For Fun?

Para se cadastrar no site da Tickets For Fun, a plataforma responsável pela venda dos ingressos, acesse “www.ticketsforfun.com.br” (sem aspas) e clique sobre o ícone de usuário no canto superior direito da tela. Na sequência, selecione sobre “Minha conta” e, depois, em “Não tenho conta”. Para prosseguir, complete os espaços vazios com as informações solicitadas e aceite os termos de uso e políticas de privacidade da plataforma. Por fim, clique em “Cadastrar-se” para concluir.

Como comprar ingressos na pré-venda C6 Bank Mastercard do dia 19/06?

Para ter direito à compra de ingressos antecipada do C6 Bank, é necessário ser cliente do banco digital e ter o cartão de crédito da instituição com bandeira Mastercard. A pré-venda do dia 19 de junho começa às 10 horas e vai até 20 de junho, às 23h59 — ou enquanto durarem os estoques. Os ingressos devem ser adquiridos por meio do site oficial da turnê, o "taylorswifttheerastour.com.br" (sem aspas).

3 de 4 Clientes do C6 Bank poderão comprar ingressos para o show de Taylor Swift em uma pré-venda exclusiva — Foto: Divulgação/C6 Bank Clientes do C6 Bank poderão comprar ingressos para o show de Taylor Swift em uma pré-venda exclusiva — Foto: Divulgação/C6 Bank

Como comprar ingressos na venda geral?

A venda geral vai acontecer em 22 de junho, diretamente pelo site da turnê "taylorswifttheerastour.com.br" (sem aspas) ou por meio das bilheterias oficiais. Os fãs poderão efetuar a compra dos ingressos a partir das 10 horas.

O site Viagogo é confiável para comprar ingressos?

Viagogo é um site paralelo de venda de ingressos que, apesar de ser bastante popular, não é confiável. A plataforma vem sendo usada por cambistas para a venda ilegal das entradas dos shows da The Eras Tour. Alguns ingressos disponíveis no site custam mais de R$ 5 mil — mais do que o dobro cobrado pelo pacote VIP mais caro vendido no site oficial.

4 de 4 Apesar da popularidade, plataforma de venda de ingressos esgotados não é confiável — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo Apesar da popularidade, plataforma de venda de ingressos esgotados não é confiável — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo

No Reclame Aqui, plataforma de avaliação de empresas, a classificação do Viagogo é tida como "Ruim". Alguns usuários afirmam que foram lesados pelo site, que, além de cobrar valores abusivos pelas entradas, também pode vender ingressos falsos.

Os fãs da cantora estão tendo que lidar com cambistas desde a abertura dos postos oficiais de venda de ingressos da The Eras Tour na última segunda-feira (12). Na bilheteria do Allianz Parque, em São Paulo, brigas nas filas causadas pela distribuição de senhas assustaram fãs, e criminosos chegaram a fazer ameaças de morte por conta do longo tempo de espera.

Dicas para conseguir ingresso online para a The Eras Tour

Se você é fã de Taylor Swift e pretende ir ao show da cantora, mas está preocupado com as extensas filas virtuais, algumas dicas podem ajudar. Uma delas é concluir o cadastro no site da Tickets For Fun com antecedência. Assim, no dia em que abrirem as vendas gerais, você poderá pular esse passo e, quem sabe, ganhar uns minutinhos de vantagem.

Além disso, também é recomendado abrir a fila em mais de um dispositivo. Dessa forma, se acontecerem eventuais perdas de conexão em um dos aparelhos, o outro poderá servir de "backup". Também é importante não atualizar a página da web durante a compra — já que a sua posição na fila pode cair — e dar preferência para conexões de internet estáveis durante a compra do ingresso — ou seja, opte pelo Wi-Fi em vez dos dados móveis.

