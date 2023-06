The Idol: conheça os personagens e elenco da polêmica série do HBO Max

The Idol estreou neste domingo (04) no HBO Max , semanas após a premiere com repercussão negativa no Festival de Cannes . A nova produção do showrunner Sam Levinson (Euphoria) tem no elenco principal atriz Lily-Rose Depp (O Rei) e o rapper The Weeknd (Joias Brutas). Outros cinco episódios serão exibidos semanalmente aos domingos, no horário das 21h no canal HBO e 22h na plataforma HBO Max.

De acordo com os críticos que acompanharam a exibição de estreia, The Idol apela demais nas cenas de nudez e sexo. O show já havia causado polêmica antes, devido à saída de diretora, gastos excessivos e clima tóxico no set, segundo informações da revista Rolling Stone. Para quem quer acompanhar a série e deseja saber os principais nomes da trama, confira a lista seguir.

2 de 14 The Idol estreou no HBO Max em junho com The Weekend e Lily-Rose Depp nos papéis principais — Foto: Divulgação/HBO The Idol estreou no HBO Max em junho com The Weekend e Lily-Rose Depp nos papéis principais — Foto: Divulgação/HBO

Lily-Rose Depp é Jocelyn

A protagonista da série é uma cantora pop de fama emergente nos EUA. Ela deseja o sucesso a qualquer custo, nem que para isso invista numa imagem lasciva de mulher fatal. Um momento de grande virada em sua carreira é quando Jocelyn sofre um colapso nervoso, o que motiva o cancelamento de sua turnê nacional.

Para se distrair, ela vai até uma boate onde conhece Tedros, o dono do local. O envolvimento dos dois aumenta o potencial erótico de Jocelyn, mas causa preocupação entre as pessoas que agenciam sua carreira. A atriz Lily-Rose Depp é filha do ator Johnny Depp e está na sua primeira série de TV.

3 de 14 Na série The Idol, a cantora pop Jocelyn é interpretada por Lily-Rose Depp — Foto: Reprodução/IMDb Na série The Idol, a cantora pop Jocelyn é interpretada por Lily-Rose Depp — Foto: Reprodução/IMDb

The Weeknd é Tedros

O dono de boate é um homem sedutor, mas ao mesmo tempo misterioso. Ele se envolve com Jocelyn após uma festa na boate onde é dono. Com o tempo, a cantora pop fica mais ligada a Tedros, graças aos ensinamentos de autoajuda que ele oferece à protagonista. O que Jocelyn não sabe é que Tedros na verdade é o líder de uma seita onde há outros integrantes fiéis aos seus ensinamentos.

Além de atuar como protagonista, The Weeknd é também um dos criadores e produtores-executivos do show. Em The Idol, o artista pop assina seu trabalho com o nome verdadeiro, Abel Tesfaye, uma vez que o cantor planeja acabar com o nome artístico pelo qual é conhecido.

4 de 14 O rapper The Weeknd é um dos criadores e produtores-executivos da série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb O rapper The Weeknd é um dos criadores e produtores-executivos da série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Da'Vine Joy Randolph é Destiny

Destiny é a melhor amiga de Jocelyn e fica preocupada com o envolvimento da cantora com o misterioso Tedros. Da'Vine Joy Randolph esteve na série Alta Fidelidade (2020) e no filme Cidade Perdida.

5 de 14 Na série The Idol, Destiny é a melhor amiga de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb Na série The Idol, Destiny é a melhor amiga de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb

Dan Levy é Benjamin

Benjamim é o publicitário de Jocelyn. Assim como outras pessoas que trabalham na carreira da diva pop, o profissional está preocupado com os rumos que a cantora está tomando. Dan é um dos criadores da sitcom Schitt's Creek (2015 - 2020), em exibição no Amazon Prime Video.

6 de 14 Na série The Idol, Dan Levy interpreta o publicitário de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb Na série The Idol, Dan Levy interpreta o publicitário de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb

Hari Nef é Talia

A jornalista Talia é uma das pessoas interessadas na carreira de Jocelyn. Ela pretende escrever um perfil sobre a cantora na revista Vanity Fair e, por isso, acompanha todos os seus passos. Hari Nef é uma atriz e modelo trans que ficou conhecida após participar da série Transparent (2014 - 2019), do Amazon Prime Video.

7 de 14 Na série The Idol, Talia é uma jornalista interessada na carreira de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb Na série The Idol, Talia é uma jornalista interessada na carreira de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb

Hank Azaria como Chaim

Chaim é um dos empresários de Jocelyn. Quando a cantora começa a ficar mais próxima de Tedros, ele passa a se preocupar com a imagem e a carreira da estrela pop. Hank Azaria é conhecido pelas dublagens na série Os Simpsons, como Moe, Chefe Wiggum, Apu, Cara da Loja de Quadrinhos, Professor Frink, entre outros.

8 de 14 Hank Azaria, conhecido por suas dublagens em Os Simpsons, está no elenco da série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb Hank Azaria, conhecido por suas dublagens em Os Simpsons, está no elenco da série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Jennie Kim é Dyanne

Dyanne é uma das dançarinas de Jocelyn e está com a cantora em todas as turnês. A personagem é interpretada por Jennie Kim, cantora sul-coreana integrante do grupo de K-pop Blackpink.

9 de 14 A sul-coreana Jennie Kim, integrante do Blackpink, está no elenco de The Idol — Foto: Reprodução/IMDb A sul-coreana Jennie Kim, integrante do Blackpink, está no elenco de The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Troye Sivan é Xander

O músico é responsável por ser o diretor musical da turnê de Jocelyn. Anteriormente, Troye Sivan esteve no elenco de Boy Erased: Uma Verdade Anulada (2018).

10 de 14 Troye Sivan é mais um cantor presente no elenco de The Idol — Foto: Reprodução/IMDb Troye Sivan é mais um cantor presente no elenco de The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Rachel Sennott é Leia

Leia é amiga e assistente de Jocelyn. Devido ao seu comportamento hilário, a personagem é um dos alívios cômicos da série. A atriz e comediante Rachel Sennott é conhecida pelas produções Shiva Baby (2021) e Morte Morte Morte (2022).

11 de 14 Leia é assistente de Jocelyn e um dos alívios cômicos da série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb Leia é assistente de Jocelyn e um dos alívios cômicos da série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Suzanna Son é Chloe

Chloe é uma das integrantes do culto de Tedros. A atriz e modelo Suzanna Son ficou conhecida por seu trabalho no filme Red Rocket (2021).

12 de 14 Na série The Idol, a atriz e modelo Suzanna Son interpreta Chloe, integrante do culto de Tedros — Foto: Reprodução/IMDb Na série The Idol, a atriz e modelo Suzanna Son interpreta Chloe, integrante do culto de Tedros — Foto: Reprodução/IMDb

Moses Sumney é Issak

Entre os integrantes do culto de Tedros, Issak é um dos mais dedicados. O personagem é interpretado pelo cantor Moses Sumney, mais um integrante do cast com carreira musical.

13 de 14 Moses Sumney é outro cantor presente no elenco de The Idol — Foto: Reprodução/IMDb Moses Sumney é outro cantor presente no elenco de The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Jane Adams é Nikki Katz

Outra pessoa ligada à carreia de Jocelyn é Nikki Katz, executiva da gravadora da cantora. A princípio, ela não parece concordar com a nova imagem de sex symbol que Jocelyn quer atrair para si, mas de qualquer forma quer promover a cantora como estrela da empresa. Antes de The Idol, Jane Adams esteve em Hacks (2021).

14 de 14 Na série The Idol, Jane Adams interpreta a executiva da gravadora de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb Na série The Idol, Jane Adams interpreta a executiva da gravadora de Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb

Confira o trailer de The Idol