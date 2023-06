The Last of Us faz 10 anos: veja os 10 momentos mais marcantes da franquia

The Last of Us foi lançado dia 14 de junho de 2013 no PlayStation 3 ( PS3 ) e agora completa 10 anos, em 2023. Com todo o seu sucesso, o jogo logo ganhou uma versão para o PlayStation 4 ( PS4 ) e também uma continuação da saga. Hoje, a franquia da produtora Naughty Dog já acumula recordes e premiações, ganhando até mesmo um seriado de TV produzido com uma parceria entre Sony e HBO . A jornada de Joel e Ellie para sobreviver os perigos de um mundo pós-apocalíptico marcou toda uma geração de jogadores, que se emocionaram a cada cena. A seguir, relembre alguns momentos mais icônicos da saga, dentro e fora dos consoles.

1. Lançamento oficial

O primeiro The Last of Us saiu em 14 de junho de 2013, época em que o PS3 já se preparava para sair de cena e dar espaço a seu sucessor, o PS4. Além disso, a Naughty Dog tinha a importante missão de se superar e criar uma nova franquia como a de Uncharted, que havia sido concluída em 2011 com o impressionante Uncharted 3: Drake's Deception. Ainda assim, The Last of Us provou ser um game com muita personalidade própria e com uma história bem importante a ser contada. A empresa conseguiu fazer um jogo bem diferente de Uncharted, apesar de reter elementos em comum na gameplay.

2. Recorde de vendas

The Last of Us acumulou 3,4 milhões de unidades vendidas apenas três semanas após seu lançamento. Este foi o maior número já atingindo por um título exclusivo em tão pouco tempo, sendo calculado, na época, pelas cópias físicas e digitais comercializadas na PS Store. O número foi tão impressionante que até Larry Hryb, diretor da Xbox Live, parabenizou a Sony e Naughty Dog pela conquista.

3. Left Behind

Left Behind foi a primeira e única expansão de The Last of Us, chegando dia 14 de fevereiro de 2014 para PS3. Nesta expansão, vendida separadamente, os jogadores tinham a oportunidade de controlar Ellie em uma aventura ao lado de sua amiga e interesse romântico, Riley. É nessa DLC que conhecemos mais do passado de Ellie e suas motivações que vemos ao longo de The Last of Us. Com um final trágico e história bem curta, Left Behind impressionou por manter a qualidade da saga original.

4. The Last of Us Remasterizado

The Last of Us Remastered chegou em julho de 2014, exclusivamente no PS4. Como o console da Sony não era compatível com games do seu antecessor, a Naughty Dog escolheu dar uma oportunidade aos fãs que não jogaram na versão de PS3. Além disso, o PS4 havia sido lançado há poucos meses e precisava de títulos de peso. Nesta versão, temos adaptações de controle para tirar proveito do DualShock 4, gráficos melhorados e um modo de fotografia para que os usuários registrassem seus momentos favoritos.

5. Anúncio de The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 foi anunciado em dezembro de 2016, durante o evento chamado PlayStation Experience. O primeiro trailer mostrava Joel e Ellie mais velhos, indicando que o game teria um salto temporal em relação ao final do primeiro. Além disso, na época de sua revelação, o título ainda estava em estágios bem iniciais de desenvolvimento, e ia demorar um pouco para sair. Ainda assim, o primeiro vídeo deixou os fãs muito empolgados e com a expectativa nas alturas.

6. Lançamento com recordes

The Last of Us Part 2 só foi ser lançado quatro anos depois do seu anúncio, no dia 19 de junho de 2020. O título continuava a saga iniciada no primeiro, mas agora com ainda mais foco em Ellie. Apesar disso, Joel ainda era parte importante da história e marcou presença em cenas inesquecíveis para os jogadores. O game vendeu 4 milhões de cópias em sua primeira semana, batendo recordes de outras aventuras do PS4, como God of War e Spider-Man. The Last of Us Part 2 se tornou o maior sucesso comercial exclusivo do console, naquela época.

7. Polêmicas no enredo

The Last of Us Part 2 levantou polêmicas na época em que foi lançado (vale avisar: este tópico contém alguns spoilers). Sua história tem vários momentos emocionantes e manteve a grande qualidade da franquia, mas rendeu debates e até campanhas de ódio na Internet.

Um dos pontos polêmicos foi a morte de Joel e também a introdução da personagem Abby, que antagonizava Ellie e foi a responsável por assassinar o querido personagem. A atriz Laura Bailey, que deu a voz para Abby, recebeu ameaças e mensagens de ódio em suas redes sociais, ainda que também tenha recebido muito apoio de fãs do game.

8. Jogo mais premiado da história

The Last of Us Part 2 teve um ano de 2021 marcante. O game se tornou o jogo mais premiado de todos os tempos, com nada menos que 340 premiações de “Jogo do Ano”. Só no BAFTA Game Awards foram 13 indicações, incluindo a de Melhor Jogo de 2020. A sequência da franquia entrou para a história como uma verdadeira obra-prima da história dos games, não só pelo enredo incrível e personagens marcantes, mas também pela sua qualidade gráfica absurda e uma jogabilidade bem construída.

9. Remake do primeiro game

The Last of Us deu uma boa notícia para os fãs da saga em 2022: seu primeiro game seria refeito para a nova geração de consoles da Sony e também para PC. O anuncio foi feito diretamente da Summer Game Fest de 2022 pela própria Naughty Dog. A empresa revelou que The Last of Us Parte 1 seria lançado em 2 de setembro do mesmo ano para PlayStation 5 (PS5) e, depois, no PC.

O jogo chegou a vazar pouco tempo antes do evento, mas os fãs ainda ficaram surpresos e um pouco confusos (afinal, o primeiro título ainda rodava no PS5 via retrocompatibilidade). Mesmo assim, The Last of Us Parte 1 chegou com gráficos refeitos, melhorias de acessibilidade e várias correções.

Vale lembrar que, além do anúncio da releitura, a empresa aproveitou a situação para confirmar o desenvolvimento de um título focado em multiplayer que se passa no universo de The Last of Us. Por enquanto, ainda não há muitas informações sobre esse game por parte da Naughty Dog.

10. Série de TV

A série de The Last of Us foi lançada em 15 de janeiro de 2023 na HBO Max, sendo um grande presente para os fãs da saga. O seriado teve 9 episódios em sua primeira temporada e adaptou todo o enredo do primeiro game, com cenas que são praticamente idênticas ao dos jogos. O ator Pedro Pascal foi o escolhido para interpretar Joel e a atriz Bella Ramsey representou Ellie.

O seriado fez algumas pequenas mudanças no enredo, para deixar tudo mais dinâmico e interessante para quem assiste, e também teve episódios marcantes (entre eles, o capítulo que conta a história do passado do casal Bill e Frank). The Last of Us na TV foi sucesso de público e crítica, com mais de meio milhão de audiência por episódio.

