Tradutor de PDF online grátis: veja 6 opções

Tradutores de PDF online são plataformas que realizam a conversão de um idioma para outro por meio da leitura de mecanismos de inteligência artificial. Sites como Online Doc Translation suportam até 133 idiomas e convertem arquivos para diferentes formatos. Outros como o Multilizer se destacam por possuírem uma versão disponível de aplicativo para download no computador. Normalmente, essas plataformas limitam o upload de arquivos em até 10 MB. Entretanto, a versão paga do Doc Translator é uma opção em casos de tradução de arquivos grandes, aceitando até 100 MB. O TechTudo lista seis tradutores de PDF online grátis; confira.

Uma das principais vantagens de utilizar um tradutor de PDF está na disponibilidade de acessar conteúdos em outras línguas mesmo não possuindo fluência no idioma. Além disso, todas as ferramentas da lista preservam o formato do conteúdo original, tornando a citação de artigos em PDF correspondente ao seu layout original.

O Google Tradutor, além de traduzir palavras e frases em sua caixa de conteúdo também traduz documentos PDF para diversos idiomas da plataforma a partir do upload do arquivo de modo gratuito na versão web. Entretanto, a ferramenta possui uma limitação de tradução de arquivos de até 300 páginas e até 10MB. Para utilizar o recurso, clique em ''Documentos'' e em seguida faça o upload do arquivo selecionando o idioma que deseja traduzir o arquivo e clique em ''Traduzir''. Para conferir a tradução, que costuma funcionar de modo satisfatório, faça o download do documento agora traduzido para consultá-lo.

2. Online Doc Translator

Online Doc Translator (https://www.onlinedoctranslator.com/pt/) é uma ferramenta de tradução de arquivos PDF com suporte para 133 idiomas. Além do recurso de tradução, o site também converte documento Word para PDF e PDF para JPG, comprime imagens e divide PDFs. Assim como o Google Tradutor, o site preserva o layout do seu documento e possui uma limitação de upload de até 10 MB. O recurso está disponível na versão web e não é necessário efetuar login/cadastro para utilizar a solução. Para traduzir documentos PDF, clique no botão ''Traduza agora'', faça o upload do seu arquivo selecionando o idioma que você deseja traduzir.

Durante a realização de teste da plataforma de tradução do inglês para o português, o site Doc Translator apresentou um resultado satisfatório.

A ferramenta DocTranslator (https://doctranslator.com/pt/translate-large-pdf/) possui recursos pagos que variam de 9,99 dólares mensais a 49,99 dólares. Seu diferencial está na capacidade de tradução de arquivos para mais de 100 idiomas e suporta arquivos grandes de até 100 MB. Além desses recursos, o site converte arquivos para diferentes formatos como TXT, Docx, XLSX, entre outros, além de possuir ferramentas para contagem de palavras em arquivos PDFs. Para utilizar a plataforma, é necessário efetuar login. O plano gratuito apresenta limitações de carregamento até 50 MB e 500 páginas por arquivo.

Para realizar a tradução do arquivo, clique em ''Subir Arquivo'', faça o upload do arquivo no seu computador e selecione o idioma de sua preferência. Em seguida, clique em ''Carregar''. Por fim, para obter os resultados da tradução preencha os dados de pagamento. Para obter a conversão gratuita, o arquivo deve ter menos de 10 kB para arquivos TXT e menos de 1 MB para outros formatos.

4. Multilizer

O site Multilizer (https://pdf.multilizer.com/pt-br/) também apresenta versão de aplicativo para computador. Assim como as outras plataformas, o Multilizer mantém o layout original do documento. Suas limitações é o suporte para um pouco mais de 40 idiomas e capacidade de tradução de até 15 páginas por arquivo.

Para traduzir um documento no site, clique na página inicial em ''Abra tradutor online'', selecione o idioma que você deseja traduzir, faça o upload do arquivo e clique em ''Traduzir''. Você será redirecionado para uma página com o documento para download. Durante a demonstração, a tradução da ferramenta atendeu as expectativas.

5. DeepL

DeepL é um tradutor online com capacidade de tradução de 31 idiomas. Além de documentos, a ferramenta traduz sites e pode ser acessada por meio de diversos navegadores, extensões e na versão de aplicativo. Sua versão pro ''DeepL Pro'' não está disponível na América Latina, apenas na América do Norte e em alguns países da Europa e Ásia. O recurso é interessante, pois detecta os idiomas do arquivo automaticamente.

Para traduzir um PDF, clique em ''Traduzir arquivos'' e selecione de seu computador o documento desejado. Selecione o documento que você deseja traduzir e o site irá realizar o download da tradução automaticamente. De modo rápido a plataforma entrega uma tradução eficaz para o usuário.

6. Aspose

Aspose é um tradutor online gratuito que assim como os demais, preserva o layout do documento. Entretanto, a plataforma apresenta uma limitação de tradução de até 10 mil caracteres por arquivo e uma disponibilidade de conversão em 40 idiomas. Seu diferencial está em traduzir arquivos através do link de sua URL. Além do formato PDF, o site suporta Docx, HTML, SVG, PPTX e XPS.

Para traduzir um PDF com Aspose, clique em ''Procurar Arquivo'' selecionando o documento de sua preferência e escolhendo o par de idiomas que você deseja traduzir. Por fim, clique em ''Traduza'' e consulte seu documento.

