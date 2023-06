Treino gratuito: 7 apps para manter a rotina de exercícios

App de treino gratuito é uma ferramenta muito útil para manter manutenção da rotina de atividade física na academia. Disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), as plataformas fornecem diversas vantagens como recompensas por cada meta alcançada pelo usuário e até um programa completo de exercícios personalizados. Existe até um app que diverte usuários com um jogo gamificado em que exercícios variados contribuem para o alcance de conquistas dentro da plataforma.

Alguns aplicativos também oferecem recursos premium e orientação individual de educadores físicos que podem ser acessados através do pagamento de planos mensais e anuais. A seguir, confira a lista com sete aplicativos de treinos gratuitos para ajudar na rotina.

1. Playfitt

O aplicativo Playfitt, disponível para iPhone ( iOS), funciona com a captação do movimento do telefone enquanto o usuário realiza certas ações exigidas pela aplicação. Ele serve para ajudar na prática de atividades físicas e criar desafios diários ou semanais com exercícios simples e divertidos. Apoios, agachamentos, caminhadas e até mesmo dança dão alguns exemplos.

O app possui outro diferencial, que são as recompensas em moedas e troféus pelo alcance de determinadas metas de exercícios. Esses ganhos que podem ser trocados por vales-presentes em lojas como a Amazon e o Starbucks. Além da versão gratuita, o aplicativo possui uma opção premium com planos anual e mensal no valor de R$ 439,90 e R$ 66,90, respectivamente. O pagamento permite o resgate de mais vales-presentes, a obtenção de mais moedas por exercício realizado, desbloqueio de novos movimentos e acesso livre ao número de tarefas realizadas diariamente.

O aplicativo Nike Training Club, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS (iPhone), funciona como um guia de treinos. Ele ajuda usuários a estabelecer rotinas de exercícios através de programas personalizados de acordo com um grupo muscular ou tipo de equipamento. O app também compartilha dicas de nutrição, além de oferecer treinos para serem realizados em casa, como Ioga, musculação, calistenia e cardio. O Nike Training também permite acompanhar aulas em vídeo com profissionais dentro do próprio aplicativo e salvá-las para assistir depois. O app também faz o registro das atividades praticadas e o desbloqueio de conquistas, como troféus, marcas alcançadas e quantidades de séries realizadas.

3. Adidas Training

O aplicativo Adidas Training também oferece programas de treinos rápidos e está disponível para iOS e Android. O app fornece um treino personalizado de acordo com o perfil e objetivo do usuário. Ganho de massa muscular, emagrecimento, melhorar o condicionamento físico ou melhorar a saúde como um todo são alguns exemplos.Após traçar o perfil, é possível favoritar os exercícios escolhidos.

O Adidas Training também possibilita aos usuários recolher pontos que podem ser trocados depois por recompensas e produtos. A plataforma também disponibiliza informações sobre o progresso físico por meio de estatísticas atualizadas. Na versão premium do app é possível assinar um plano mensal, semestral ou anual com valores de R$31,90, R$129,90 e R$162,90, respectivamente. O pagamento libera de todos os planos de treino existentes para serem usados livremente pelo usuário.

4. Hops

O Hops, disponível apenas para iPhone (iOS), é um aplicativo gamificado que diverte os usuários através de interações com atividades físicas que impulsionam o crescimento dos hops, os "espíritos da floresta" presentes no app. A cada exercício de corrida, caminhada e subidas de escadas, o usuário recolhe energias para explorar mais elementos dentro dele. Além de acompanhar as atividades físicas diárias e as metas alcançadas ao longo do tempo, é possível personalizar o seu hop com novas vestimentas e acessórios personalizados. Para praticar os exercícios, é preciso ter o watchOS 6.0 ou superior conectado ao dispositivo. O app possibilita fazer compras nos valores de R$4,90 a R$9,90 para obter materiais como pedras e madeiras, que são utilizados para desbloquear novas atividades mais rapidamente.

5. Nerd Fitness Journey

O app Nerd Fitness Journeytambém funciona através da criação de um perfil gamificado, no caso o de um super herói atleta. Ele está disponível para dispositivos iPhone (iOS) e Android e apresenta missões. Para serem bem-sucedidos, esses desafios dependem da realização dos exercícios praticados pelos usuários. Eles têm acesso a dicas de treinos, planejamento nutricional e conteúdo motivacional de forma divertida, o que facilita a realização dos exercícios que são propostos. O aplicativo possui uma versão paga, com um plano trimestral no valor de R$ 159,90 e outro anual, no valor de R$ 409,90. O pagamento libera um roteiro completo com alimentos a serem consumidos e períodos de descanso e também permite customizar livremente o super herói, obter recompensas e cumprir desafios com outros usuários.

6. Perda de peso fitness

O aplicativo Perda de peso fitness, disponível apenas para dispositivos iPhone (iOS), funciona através de programas de treinos curtos para serem realizados em casa. A ferramenta fornece vídeos de treinos e um programa para seus usuários a partir de informações pessoais e objetivos esperados, como perda de peso e ganho de massa muscular. O app também permite ajustes posteriores baseados nos resultados alcançados ao longo dos exercícios. A versão premium disponibiliza o acompanhamento personalizado do perfil do usuário por profissionais especializados e pode ser adquirida por um valor mensal de R$37,90. O plano semanal varia entre R$ 8,84 e R$ 19,34.

7. Fitness - Treino e Exercícios

O aplicativo Fitness - Treino e Exercícios, também disponível apenas para celulares iOS, funciona como um guia com os melhores exercícios e a maneira mais adequada para praticá-los e evitar lesões. O app possui uma biblioteca com conteúdos em vídeo com diversas variações de execução para que os seus usuários mantenham-se sempre motivados. Além disso, a ferramenta consegue adequar rapidamente cada treino a depender do nível atual do usuário: iniciante, intermediário ou avançado. O aplicativo possui uma versão premium, que disponibiliza um plano de treino pessoal, vídeos em tela cheia guiados por voz, treinos específicos para cada grupo muscular de interesse e o acompanhamento do progresso alcançado. As assinaturas mensal e anual custam R$20,83 e R$249,90, respectivamente.

