Usa muito o celular? Veja 8 danos que o uso excessivo pode causar

Por isso, o ideal é que o tempo com os smartphones tenha um limite e que seu uso seja consciente para evitar maiores complicações. Caso identifique algum sinal, o ideal e recomendado é procurar um profissional da saúde o quanto antes. Pensando nisso, o TechTudo listou oito possíveis consequências do uso desmedido de celulares.

2 de 5 Veja oito efeitos prejudiciais à saúde do uso excessivo de celulares — Foto: Luciana Maline/TechTudo Veja oito efeitos prejudiciais à saúde do uso excessivo de celulares — Foto: Luciana Maline/TechTudo

1. Contaminação por bactérias

O celular pode ter tantas bactérias quanto a sola de um sapato ou um vaso sanitário. Um estudo feito pela DeVry Metrocamp, de Campinas (SP), em 2017, identificou mais de 20 mil tipos de germes presentes em telefones. Entre os microrganismos encontrados, alguns eram conhecidos por causar males como infecções de urina, diarreia, conjuntivite, intoxicação alimentar e até mesmo meningite.

Por ser um item cheio de sujidades invisíveis a olho nu, é preciso redobrar os cuidados com a limpeza do smartphone e também evitar usá-lo na preparação de alimentos ou durante a refeição, por exemplo. Vale ainda deixar o dispositivo longe do banheiro para assegurar que ele não será exposto a mais contaminações.

2. Síndrome do pescoço de texto

No campo dos efeitos físicos, a síndrome do pescoço de texto é uma das questões que preocupam especialistas da saúde. Isto porque o uso prolongado do celular pode sobrecarregar a parte superior do corpo, sobretudo a cervical. Quando passadas longas horas em contato com o telefone, o risco de dores e outras complicações pode aumentar.

Ao olharem as telas, as pessoas naturalmente inclinam a cabeça e, segundo uma pesquisa, o peso do membro, que fica em 5 kg a uma inclinação de 0º, vai para 18 kg ou até 27 kg quando a variação aumenta em 30º ou 60º. Quem detalha isto é um estudo realizado pelo Centro Universitário União das Américas, em Foz do Iguaçu (PR), que alerta para os riscos da posição.

3. Má qualidade do sono

Dormir é um processo fundamental para a recuperação do corpo e, ao ser prejudicado, pode gerar estresse, desatenção e cansaço constante. Um dos vilões da boa noite de sono é o celular, já que ele emite uma luz azul que inibe ou reduz a produção de melatonina — hormônio que nos ajuda a regular o ciclo circadiano, também conhecido como relógio biológico.

Por isso, o ideal é ficar longe do smartphone e de outras telas horas antes de dormir. Não deixá-lo sob o travesseiro também é importante, já que as notificações e o contato próximo devem atrapalhar. Para otimizar a tarefa, recomenda-se substituir o despertador do celular por um relógio com a mesma função.

3 de 5 Smartphone thumb é um dos nomes pelos quais a tendinite causada pelo celular é conhecida — Foto: Unsplash Smartphone thumb é um dos nomes pelos quais a tendinite causada pelo celular é conhecida — Foto: Unsplash

4. Tendinite

Outra repercussão negativa da longa exposição às telas é a tendinite, uma inflamação ou lesão de um tendão que surge por conta de movimentos repetitivos. Esta parte do corpo é responsável por ligar um músculo a um osso, como acontece na região das mãos. Assim, quando um usuário adota o hábito de passar muito tempo segurando o telefone de uma única maneira, a condição pode surgir.

Também chamada de smartphone thumb ou texting tendinitis, a tendinite pode desencadear sintomas como dor, formigamento e fraqueza, principalmente na região do polegar — que é a mais afetada pelo uso intenso dos dispositivos. A prevenção, nestes casos, é reduzir o contato com o celular e trocar a posição sempre que possível.

5. Problemas na visão

Os olhos estão entre os maiores afetados pela frequente interação com os dispositivos. Na prática, a exposição exagerada pode resultar no aumento da propensão a miopia, astigmatismo e dor de cabeça. Há diversas outras oftalmopatias ou doenças oculares que também tendem a ser desencadeadas, como indica a biomédica Ludmila Dutra, entrevistada pelo TechTudo em 2021.

4 de 5 Danos oculares podem aparecer com o tempo — Foto: Freepik Danos oculares podem aparecer com o tempo — Foto: Freepik

Uma das recomendações da especialista para amenizar a situação é a escolha de telas com tecnologias otimizadas, como painéis OLED e AMOLED, além de opções com resolução Full HD+. O filtro de luz azul também pode suavizar o contato entre visão e tela, mas não desempenha grande redução de danos.

6. Ganho de peso

Uma simples refeição acompanhada do uso do celular pode aumentar em até 15% a ingestão de calorias. As informações foram obtidas por pesquisadores do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras (UFLA), que analisaram o impacto da interação com possíveis distrações durante a alimentação.

5 de 5 Distração causada pelo celular durante as refeições é prejudicial — Foto: Freepik Distração causada pelo celular durante as refeições é prejudicial — Foto: Freepik

A “alimentação distraída” é o foco de outros estudos que também recomendam reservar um momento tranquilo para fazer as refeições. Assim, o processamento dos nutrientes pode ser feito de maneira eficiente e na quantidade ideal para o corpo.

7. Síndrome do túnel cubital

Apesar de ter um nome difícil, a condição em questão refere-se a lesões na articulação do cotovelo. Isso acontece em decorrência do uso excessivo do celular, já que a prática geralmente exige que os braços fiquem dobrados. A frequente exposição ao movimento pode comprimir ou estirar os nervos que ficam na região, causando dor ou formigamento.

Em alguns casos, o incômodo pode irradiar para a mão e, a longo prazo, a síndrome pode gerar perda de sensibilidade. Desta forma, uma das principais indicações de profissionais da saúde é que os braços fiquem apoiados durante o contato com o smartphone.

8. Danos à saúde mental