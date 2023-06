Vai estacionar? Veja 3 aplicativos para encontrar vagas e parar o carro

Google Maps permite verificar locais para estacionar ao definir um trajeto no iOS e no Android — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Aplicativos para encontrar vagas de estacionamento são ferramentas que podem auxiliar motoristas na hora de encontrar um local seguro para deixar o carro. Há ferramentas disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), como o Google Maps , que apresenta uma lista com diversas opções para estacionar e informações detalhadas sobre as empresas proprietárias. O Parkopedia também é outra opção que consegue medir a distância atualizada do usuário para as vagas mais próxima. Já o ParkMe indica o valor do serviço prestado pelo estacionamento com um ícone verde.

Esses aplicativos também permitem a realização de buscas a partir de filtros personalizados, que melhoram ainda mais a experiência final do usuário. A seguir, confira a lista com três apps que ajudam motoristas a encontrar uma vaga para estacionar.

1. Google Maps

Com o aplicativo Google Maps, usuários do sistema operacional Android e iOS podem encontrar vagas de estacionamento com base em sua localização. Para isso, o usuário deverá abrir o aplicativo e arrastar a barra deslizante superior do app para a direita até encontrar o campo com três pontinhos. Após clicar nele uma série de categorias de busca serão apresentadas. Em seguida, é necessário arrastar a tela para baixo até encontrar a opção “Estacionamentos”.

O aplicativo apresenta o resultado da busca com um ícone em vermelho com a letra P, o que indica a localização de estacionamentos privativos próximos a você. Além disso, uma lista também aparece com mais detalhes sobre as empresas, como avaliações, endereço e número de telefone. Também existem filtros que facilitam na hora de identificar o estacionamento de interesse, como ordenar por distância, horários de funcionamento e quais estão abertos naquele momento.

2. Parkopedia

Já o aplicativo Parkopedia, que também está disponível para Android e iOS, também ajuda na hora de encontrar vagas de estacionamento. A sua utilização é bastante simples. Depois de abrir o aplicativo, uma tela de início aparecerá, na qual o usuário informa a cidade de interesse ou o código de endereçamento postal. Ao clicar em “localização atual”, uma nova guia é apresentada com o local e os postos próximos a você.

Os estacionamentos podem ser identificados no Parkopedia diretamente no mapa, ou no campo “Lista” na parte superior do app. Outras informações como preço, número de vagas totais e distância também são disponibilizadas. Além disso, o usuário pode filtrar o tipo de estacionamento mais adequado à sua necessidade, como, por exemplo, se possui cobertura, altura máxima da vaga, estacionamentos gratuitos, entre outros. Em relação ao Google Maps, o Parkopedia apresenta um número reduzido de resultados de estacionamentos, porém tem uma visualização mais intuitiva dos seus recursos, o que facilita o manuseio por parte do usuário.

3. ParkMe

O app ParkMe, disponível para os Android e iOS, funciona apenas na cidade de São Paulo e informa a localização de estacionamentos de forma simplificada. Ao abrir o aplicativo, o usuário poderá inserir manualmente a sua localização e buscar os pontos de estacionamento próximos, ou identificá-los diretamente no mapa, que apresenta o valor de cada um deles em verde.

No ParkMe também é possível encontrar estacionamentos avulsos, buscar reservas, tempo de permanência e personalizar filtros a partir da adição de informações sobre dia e horário de entrada e saída, os estacionamentos abertos naquela hora, vagas cobertas, se estão abertos 24 horas, entre outros. O app também permite adicionar novos locais para estacionar e um Timer para que o usuário acompanhe o tempo de duração de sua parada, o que serve como um ótimo diferencial.

