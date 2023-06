Vai jogar Diablo 4? Conheça a vilã Lilith e relembre os chefões da série

Além de Lilith, Diablo já contou com diversos chefões na franquia. Leoric, Mephisto e o próprio Diablo são alguns dos vilões completamente assustadores que desafiaram até os players mais experientes. A seguir, o TechTudo relembra alguns inimigos que, ao longo da história da saga, marcaram presença nos games. Confira a lista completa.

1 de 12 Conheça Lilith, vilã que lidera os inimigos presentes no Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard Conheça Lilith, vilã que lidera os inimigos presentes no Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard

👉 Quais são os melhores jogos estilo Diablo para jogar offline? Opine no Fórum TechTudo

BÔNUS: Lilith

Considerada “a primeira mãe”, como uma opositora de Eva (a primeira mulher, de acordo com a Bíblia cristã), Lilith é a principal chefe de Diablo 4. A vilã, que é cria de Mephisto (Senhor do Ódio) e sobrinha de Baal e Diablo (falaremos desses vilões em seguida), surge para trazer novos desafios aos jogadores. A Filha do Ódio também é uma das criadoras do Santuário, o mundo onde o jogo se passa, e no início do game está banida da realidade, mas é libertada por uma série de adoradores após milhares de anos.

Após ser solta, Lilith ressurge com o objetivo de se vingar de quem a baniu e ameaçou seus filhos; ou seja, caberá aos jogadores conter a vilã com sede de sangue que decide deflagrar uma guerra entre seus seguidores e os seguidores de Inarius, que também lutam pela supremacia e pela dominação do mundo do Santuário de uma vez por todas.

2 de 12 Lilith é a principal ameaça em Diablo 4. — Foto: Divulgação/Blizzard Lilith é a principal ameaça em Diablo 4. — Foto: Divulgação/Blizzard

1. Diablo

Diablo, o demônio que dá nome ao jogo, foi o chefão final dos dois primeiros títulos, Diablo 1 e 2 (lançados nos anos 90 e início dos anos 2000, respectivamente). Ele é o diabo padrão, com pele vermelha, muitas garras e chifres na cabeça, sendo o grande líder do inferno e do submundo. Suas batalhas, em ambos títulos, são marcantes e difíceis para os jogadores.

No primeiro jogo, ele é imune a ataques elementais com fogo e raios, já que pode atacar com estes próprios elementos. No segundo título, sua batalha fica ainda mais difícil e exige que o jogador esteja com o personagem em níveis máximos de habilidade. Em Diablo 2, ele dispara bolas de fogo, raios, se teleporta e é rápido no combate.

3 de 12 O grande Diablo, de quem Lilith é sobrinha. — Foto: Divulgação/Blizzard O grande Diablo, de quem Lilith é sobrinha. — Foto: Divulgação/Blizzard

2. Mephisto

Mephisto, o Senhor do Ódio, é o pai de Lilith e irmão de Diablo. É um dos demônios conhecidos como Prime Evil, ou “Mal Primordial”. É um dos chefões presentes no game Diablo 2, participando principalmente do terceiro ato da aventura. Mephisto governa o Reino do Ódio e o Inferno Ardente, e sua essência chegou a corromper um grupo de sacerdotes de Zakarum.

Os poderes de Mephisto são movidos pelo seu ódio de todos os seres vivos e, assim como seu irmão, ataca com bolas de fogo e raios. Além disso, ele também é capaz de invocar capangas para dificultar ainda mais a vida do jogador no combate, são uma espécie de "mortos-vivos" que sempre estão atrás de vingança. O ideal é ter golpes rápidos e muitas poções estocada para se recuperar durante sua luta.

4 de 12 Mephisto em Diablo — Foto: Divulgação/Blizzard Mephisto em Diablo — Foto: Divulgação/Blizzard

3. Baal

Baal é irmão de Diablo e de Mephisto, além de também ser um dos Prime Evils e tio de Lilith, ou seja, ele é mais um membro da família infernal e marcou presença nos dois primeiros games da saga, incluindo o ainda recente Diablo Immortal, lançado para Android e iPhone (iOS) e PC. Em Lord of Destruction, expansão de Diablo 2, ele aparece como chefão final.

Baal conta com soldados que têm o objetivo de promover a desordem e a destruição, por isso, o vilão ataca com meteoros, pedras gigantes e incandescentes que caem do céu na direção do jogador. Além de invocar essas criaturas e outros impedimentos para se defender, se comporta como a manifestação das forças do caos, sendo um oponente rápido. Por isso, Baal é considerado por muitos um dos chefes mais difíceis de toda a série.

5 de 12 O vilão Baal em ação em Diablo 2. — Foto: Divulgação/Blizzard O vilão Baal em ação em Diablo 2. — Foto: Divulgação/Blizzard

4. O Açougueiro

O Açougueiro, ou The Butcher, fez fama no primeiro Diablo justamente por sua dificuldade. Seu nome se dá pela aparência, já que aparece vestido com um avental e um cutelo nas mãos (ou lâminas diversas, dependendo do jogo). Ele é um chefão implacável e que traz uma luta à altura para os jogadores. Mesmo sendo um demônio menor, o vilão segue sendo um dos personagens mais ameaçadores.

É encontrado no segundo nível do primeiro Diablo, mas exige personagens bem evoluídos para ser vencido. Além disso, o Açougueiro retorna em Diablo 3 para mais tormentos. Não será diferente em Diablo 4, já que ele surge em um encontro mortal e pode aparecer aleatoriamente em uma de suas masmorras.

6 de 12 O Açougueiro de Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard O Açougueiro de Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard

5. Belial

Belial, O Senhor da Mentira, é ex-protegido de Mephisto e outro dos lordes demônios que aparecem na série, ainda que seja considerado um “demônio menor”. O irmão de Azmodan (que falaremos a seguir) é mencionado no primeiro Diablo e pode ser encontrado no Ato 2 de Diablo 3 como um dos chefões, dentro de um palácio na Cidade de Caldeum.

Ainda que seja considerado mais fraco, o Senhor da Mentira dá trabalho ao jogador com gafanhotos, erupções de fogo e alta velocidade. É possível enfrentá-lo a qualquer momento ao chegar no local mencionado, mas é recomendado ter uma preparação mínima para ficar à altura do desafio.

7 de 12 Artes de Belial para Diablo 3. — Foto: Divulgação/Blizzard Artes de Belial para Diablo 3. — Foto: Divulgação/Blizzard

6. Leoric, o Rei Esqueleto

Leoric, o Rei Esqueleto também é um dos chefões da série Diablo, apesar de não ser um demônio propriamente dito. Ele é encontrado em Diablo Immortal e Diablo 3, sendo um dos primeiros chefões encarados pelos jogadores na expansão do Necromante. O que se sabe sobre o passado de Leoric é que ele era um monarca da região de Khanduras, que foi corrompido por Diablo e se tornou um morto-vivo tirano e ameaçador na localidade.

Com sua queda e sua transformação em lacaio de Diablo, seu reinado também chegou ao fim, assim como sua linhagem. Mesmo assim, ele mantém a posição de rei como esqueleto. Leoric também tem uma participação no primeiro game da série, além de ser um dos personagens jogáveis de Heroes of the Storm.

8 de 12 Leoric em Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard Leoric em Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard

7. Andariel

Andariel existiu muito antes de Lilith e, curiosamente, sua história no jogo tem alguma relação com a principal vilã de Diablo 4, já que os jogadores inicialmente estão atrás dela, muito antes da versão atual do jogo existir. Porém, durante a busca, eles acabam se deparando com Andariel no caminho. Considerada um demônio inferior, a chefona do final do Ato 1 de Diablo 2 está em uma das missões mais importantes do jogo. No universo de Diablo, Andariel também é irmã de Duriel, outro demônio menor e que é uma das ameaças de Diablo 2 e Diablo 4.

9 de 12 Andariel em Diablo 2 — Foto: Divulgação/Blizzard Andariel em Diablo 2 — Foto: Divulgação/Blizzard

8. Azmodan

Azmodan, irmão de Belial, é outro dos demônios inferiores, apesar de sua aparência gigantesca e assustadora. Ele é mencionado em alguns games da série, sendo um dos antagonistas principais de Diablo 3. Aliás, Azmodan estrelou um trailer só dele durante a divulgação do game, para mostrar sua importância.

Em sua história, Azmodan estava preso dentro da Black Soulstone, mas escapa para voltar a servir aos planos de Diablo e dizimar a humanidade. É conhecido como “O Senhor do Pecado” e pode invocar outros demônios por meio de um portal em suas lutas.

10 de 12 Azmodan em arte de Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard Azmodan em arte de Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard

9. Malthael

Malthael é o principal chefão da expansão Reaper of Souls, de Diablo 3. Ele é o Anjo da Morte e também o Arcanjo da Sabedoria, em seu título anterior. Malthael é também mencionado em um dos textos do jogo base de Diablo 3 e aprece igualmente em Diablo Immortal.

Armado com duas gigantescas foices e de aparência sinistra, com capuz e robes pretas, Malthael é uma grande ameaça para os jogadores, graças a habilidades diversas. Ele nasceu como anjo e era aliado de outras figuras como Tyrael e Auriel, mas foi corrompido pelas forças infernais ao se tornar uma ameaça.

11 de 12 Malthael na expansão de Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard Malthael na expansão de Diablo 3 — Foto: Divulgação/Blizzard

10. Uber Diablo

Uber Diablo é um chefe especial e secreto de Diablo 2. Não há uma história por si só sobre ele, trata-se apenas de uma cópia do Diablo tradicional, mas muito mais forte e desafiadora. O termo Uber significa, em Diablo, justamente versões mais fortes e imponentes de certos chefões.

Ele surge nas dificuldades mais altas e a partir de uma certa quantidade de Stone of Jordan Rings que o jogador reúne. Ele é muito forte e a comunidade de jogadores recomenda que os personagens tenham várias habilidades de recuperação na hora de enfrentar este chefão.

12 de 12 Uber Diablo é um clone do Diablo tradicional — Foto: Divulgação/Blizzard Uber Diablo é um clone do Diablo tradicional — Foto: Divulgação/Blizzard

Com informações de Arcade Sushi, TheGamer

🎥 Resident Evil 4 Remake: testamos o clássico jogo de terror