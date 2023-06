Vexame! 10 jogos que estão entre os mais bugados da história

Um jogo com problemas envolvendo bugs ou glitches, geralmente, é amplamente criticado pela mídia especializada e por jogadores. Não é nada agradável ser surpreendido na jogatina por algo que atrapalhe o andamento do game, o que ocorreu em games como Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed: Unity em seus lançamentos.

Ao mesmo tempo, os bugs podem ser "positivos", rendendo desde momentos engraçados até estratégias diferentes para mudar a experiência do jogo para melhor, como aconteceu em Super Mario 64, por exemplo. A seguir, confira 10 jogos que ficaram marcados pelos muitos bugs, seja pelo lado positivo ou negativo.

1. Cyberpunk 2077 (2020)

O RPG de ação Cyberpunk 2077 foi lançado pela CD Projekt Red em dezembro de 2020 e talvez seja um dos nomes da lista que o jogador mais se lembre, final das contas. O título era tido como um dos mais aguardados na época devido às inúmeras promessas feitas pela desenvolvedora. Entretanto, quando o jogo chegou nas mãos dos compradores, veio uma gigantesca decepção. Em seu lançamento, Cyberpunk 2077 sofreu com problemas técnicos e os mais variados bugs que atrapalhavam a jogatina e escondiam quase que completamente as ótimas ideias trazidas pela desenvolvedora.

Os bugs em geral envolviam coisas estranhas como veículos e NPCs atravessando objetos e paredes com facilidade, carros voando simplesmente do nada e até um glitch que fazia aparecer um personagem seminu bem na sua frente. Após inúmeras atualizações, Cyberpunk 2077 já entrega uma experiência muito mais agradável e próxima daquilo prometido pela CD Projekt, mas isso não fará os jogadores esquecerem da época do lançamento de um dos jogos mais bugados já visto.

2. Assassin’s Creed: Unity (2014)

Assassin’s Creed: Unity foi o primeiro jogo da franquia da Ubisoft lançado exclusivamente para a geração de PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. O game com história focada na revolução francesa poderia ter alcançado um grande sucesso quando chegou ao mercado em 2014, mas o que os jogadores receberam não foi aquilo que eles aguardavam. Era grande a curiosidade para ver a Ubisoft trabalhando na nova geração de consoles, e o que aconteceu foi uma chuva de bugs em cada canto do jogo.

Entre as bizarrices encontradas em Assassin’s Creed: Unity, estavam rostos desaparecendo durante algumas cutscenes, os riscos de fazer seu personagem ficar preso em prédios, os buracos invisíveis que faziam você cair no nada e a possibilidade de andar no ar. A situação foi tão catastrófica que muitos jogadores consideraram o jogo impossível de se jogar, fazendo a Ubisoft se desculpar pelo lançamento. Entretanto, após muitas atualizações, o jogo hoje em dia entrega uma experiência muito mais agradável.

Battlefield 3 chegou ao PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC em 2011 e foi muito elogiado por seus espetaculares gráficos para a época e o excelente modo multiplayer. Contudo, apesar de seu sucesso, o lançamento foi bastante conturbado. No começo, os jogadores reclamaram bastante da instabilidade do servidor, que praticamente impossibilitava o jogo online, causava desconexões e ainda gerava muito lag caso fosse possível entrar em uma partida. Contudo, os problemas não pararam por aí.

Alguns bugs no modo multiplayer também causaram a fúria dos jogadores. Entre eles, foram citados erros que os faziam ficar preso em rochas, a tela ficando escura sem explicações após o respawn, seu personagem morrendo de repente e um bug que fazia os a avatares ao redor ficarem deformados. Apesar de tudo, o jogo foi um sucesso ainda na época do lançamento e melhorou com atualizações realizadas pela Electronic Arts para consertar a maior parte dos bugs.

4. Super Mario 64 (1996)

Agora, vamos para uma época onde não havia recursos para atualizações, e os jogos permaneciam os mesmos a partir da data de lançamento. Super Mario 64 foi lançado para o Nintendo 64 em 1996 e foi aclamado por crítica e jogadores na época. A transição de Super Mario do 2D para o 3D foi realizada com perfeição e fez com que Super Mario 64 servisse de total referência para outros jogos de plataforma tridimensionais que viriam a surgir com o passar dos anos. O jogo foi tão espetacular que até muitos de seus bugs vieram para agregar na experiência. Tanto que é um dos games mais populares entre os speedrunners.

Super Mario 64 conta com algumas falhas que permitem, por exemplo, chegar a locais antes da hora graças a plataformas invisíveis, encontrar áreas fora de onde a Nintendo planejou o jogo e fazer o chapéu do Mario desaparecer. Entretanto, o bug mais famoso, provavelmente, é uma técnica famosa nas speedruns conhecida como Backward Long Jump, ou BLJ, que faz o Mario adquirir uma velocidade tão grande que permite atravessar paredes. É utilizado para finalizar o jogo sem a necessidade de coletar todas as estrelas necessárias.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Na época de seu lançamento, em 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim foi considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Não é surpreendente esse título, dada toda a experiência espetacular de mundo aberto, ótima narrativa, a divertida gameplay e a absurda quantidade de conteúdo presente no game. Entretanto, estamos falando da Bethesda, uma desenvolvedora conhecida por entregar excelentes jogos, mas que não consegue evitar de inserir na experiência um bom número de bugs bizarros e engraçados.

Skyrim proporcionou aos jogadores momentos memoráveis, como cavalos montando em dragões, galinhas maiores do que humanos e inimigos sobrevivendo a uma decapitação. Ao mesmo tempo, certas falhas apareceram para facilitar um pouco certas tarefas. Era possível, por exemplo, duplicar itens e realizar pequenas trapaças para evoluir certas habilidades e até vender itens disponíveis em lojas sem nem sequer comprá-los. Enfim, é um verdadeiro festival de bugs em Skyrim.

Mass Effect: Andromeda é o último jogo da franquia da BioWare, lançado em 2017 para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. O jogo acontece entre os eventos de Mass Effect 2 e Mass Effect 3 e surpreendeu logo de cara com um visual fantástico, fruto do uso da engine Frostbite 3, a mesma utilizada para a franquia Battlefield. Entretanto, a equipe que trabalhou em Mass Effect: Andromeda afirmou encarar dificuldades para utilizar do potencial da Frostbite 3. Por sinal, um dos desenvolvedores até relatou que a engine era como um carro de Fórmula 1, um veículo que funciona bem nas mãos certas, mas é inútil para aqueles que não sabem utilizar.

Como resultado, o jogo enfrentou muitos problemas técnicos e bugs, com destaque para os momentos em que era necessário utilizar veículos, as estranhas expressões faciais durante cutscenes e a mudança repentina nas cores como um todo. Provavelmente, o bug mais emblemático de todos aconteceu com o escudo Nomad, o que impedia os jogadores de concluírem uma quest em específico, essencial para completar 100% do game.

7. Big Rigs: Over The Road Racing (2003)

Big Rigs: Over The Road Racing é um excelente exemplo de como não lançar um jogo de videogame. A desenvolvedora Stellar Stone teve a ideia de oferecer um jogo de corrida de caminhões com sistema de checkpoints e pistas localizadas nos Estados Unidos. Contudo, o que a empresa entregou foi um game visivelmente inacabado, graficamente péssimo para os padrões do ano de 2003 e que não acertava em praticamente nada que tentava.

Para começar, Big Rigs: Over The Road Racing não detecta colisão. Ou seja, você pode passar por placas, casas, postes e até pontes que o jogo vai ignorar tudo, como se fossem apenas hologramas em seu caminho. Há ainda a interação dos caminhões ao subir ou descer as montanhas sem mudar em nada sua velocidade. Os glitches da água e a Inteligência Artificial terrível "acrescentam" ao currículo desse que é um dos jogos mais quebrados de todos os tempos.

Fallout: New Vegas foi um gigantesco sucesso quando lançado em 2010. Tanto que chegou a receber diversos prêmios de "Melhor RPG do Ano", além de ser considerado um dos melhores do gênero na história. Elementos como ótimo enredo, personagens interessantes e diálogos memoráveis são apenas alguns dos pontos que fizeram esse jogo ser um sucesso. Entretanto, nem tudo foi perfeito em seu lançamento. Antes de receber uma bateria de atualizações, Fallout: New Vegas era recheado dos mais absurdos bugs.

Para começar, os problemas que mais atrapalhavam a jogatina eram o salvamento corrompido, o que acabava com horas de gameplay, e o jogo congelando de repente. Outros bugs envolviam seu personagem ficar simplesmente preso no terreno e NPCs fazendo ações sem sentido, desde caminhar no ar até aparecer atrás do protagonista para iniciar uma batalha sem razão alguma. Como mencionado, a maior parte desses glitches foram resolvidos rapidamente com atualizações, mas marcaram a primeira fase do game.

9. Goat Simulator (2014)

Por vezes, os bugs podem se transformar em algo positivo em alguns jogos, como já vimos em outros tópicos até aqui. É o caso de Goat Simulator, com a diferença de que os bugs são praticamente um conteúdo adicional, quase um acréscimo proposital da desenvolvedora para transformar a experiência dos jogadores em um verdadeiro caos. Essa é a ideia do jogo lançado em 2014: não ser levado tanto a sério como game de alto nível e buscar o foco inteiramente na diversão.

Resumidamente, Goat Simulator, ou "Simulador de Bode", coloca você no controle do animal para causar o caos e a destruição que desejar. Tudo fica muito mais caótico por conta da física totalmente quebrada do jogo. Não é nada incomum ver o protagonista, um NPC ou qualquer outro objeto sair voando repentinamente ou ficar preso no chão, em árvores ou em paredes. Esse estilo de Goat Simulator inspirou outros jogos propositalmente quebrados e recheado de bugs.

10. Sonic The Hedgehog (2006)

Sonic The Hedgehog (2006) foi um dos maiores fracassos da SEGA. O game foi a estreia do Sonic para Xbox 360 e PlayStation 3 (PS3) e prometia muito antes de seu lançamento. Acreditava-se em uma experiência até melhor do que aquelas vistas em Sonic Adventure 2 e Sonic Heroes, por exemplo, sendo considerado um ressurgimento da franquia na nova geração de consoles. Porém, os problemas no seu desenvolvimento geraram pressa da equipe para finalizá-lo. Como consequência, o jogo chegou ao mercado com muitos problemas.

Em um primeiro momento, a história, a demora dos loading e a câmera utilizada desagradaram os jogadores, mas os bugs na gameplay foram o grande destaque negativo de Sonic The Hedgehog 06. A gravidade, que não funciona em alguns momentos, as esquisitas interações com a água, as paredes que podem prender o jogador e a famosa e frustrante coleção de bugs na batalha contra o Silver são apenas alguns exemplos do que o game entregou. Mesmo assim, o título desastroso conta com admiradores, em especial speedrunners, que exploram ainda mais as falhas do jogo.

