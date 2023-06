Webcam 1080p: 8 modelos com resolução Full HD a partir de R$ 152

Já a Logitech C925E oferece campo de visão fixo de 78° e qualidade infravermelha para captar imagens em qualquer ambiente. Para quem se interessar, será preciso investir cerca de R$ 419. Outra opção é HP ‎W300, que acompanha um microfone duplo embutido para um alcance mais claro e direto, além de taxa de 30 FPS. Na Amazon, ela está disponível por aproximadamente R$ 600. Os preços citados no texto foram reunidos durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

1. Rapoo RA021 - a partir de R$ 151

A Rapoo RA021 é a opção mais barata da lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo acompanha microfone, lente angular e qualidade Full HD na resolução de 1920 x 1080 pixels. O RA021 também traz uma instalação fácil, sem precisar de drivers para funcionar, bastando conectá-la ao computador para começar a usar. Além disso, a conexão é via cabo USB.

Outra característica para destacar é que a webcam possui uma rotação de até 360° e também dispõe de um encaixe para tripés, além do habitual encaixe no monitor. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da captação e com as possibilidades de rotação oferecidas pelo dispositivo. No entanto, indicam que o microfone não possui boa qualidade. O item pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 151.

Prós: webcam com rotação de até 360°

webcam com rotação de até 360° Contras: qualidade do microfone não é satisfatória

2. Trust GXT1160 - a partir de R$ 249

A Trust GXT1160 é um modelo recomendado para streamers, criadores de conteúdo ou para quem trabalha a partir de casa com muitas chamadas via Zoom ou Google Meet. Ela se destaca pela qualidade de até 8 MP, que se une com a resolução Full HD. Além disso, a marca ressalta que o suporte do modelo foi pensado para se mantê-lo estável em qualquer monitor.

Para quem não é familiarizado com câmeras, esta possui uma lente de foco fixo e balanço de branco automático. O modelo ainda promete um microfone capaz de captar o som com clareza para melhores chamadas. Ela pode ser adquirida por cerca de R$ 249. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela qualidade na hora do vídeo e pela captura rápida. No entanto, decepciona na cor e no brilho.

Prós: captura rápida e resolução de 8 MP

captura rápida e resolução de 8 MP Contras: é uma câmera escura

3. Creative Live! Cam - a partir de R$ 344

O modelo da marca Creative não requer instalação de driver adicional para funcionar. De acordo com as especificações, ela é compatível com todos os laptops e computadores executados em plataformas macOS e Windows. Sua definição Full HD é acompanhada pela velocidade de 30 FPS. Além disso, ela acompanha microfones duplos aprimorados para uma captação de áudio mais nítida. A câmera pode ser adquirida por cerca de R$ 344.

Avaliada em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, o destaque vai para o recurso VoiceDetect, onde é possível controlar o status de mudo pela detecção de voz enquanto você fala. Assim, o microfone do periférico fica mudo automaticamente depois que você para de falar e desmuta instantaneamente quando você começa a falar.

Prós: VoiceDetect

VoiceDetect Contras: saturação da imagem durante a gravação

4. Logitech C925E - a partir de R$ 415

A Logitech C925E oferece vídeo de alta definição em Full HD de 1080p a 30 FPS e campo de visão fixo de 78°. O modelo promete uma clareza nítida e transmissões eficientes mesmo com uma conexão instável, de acordo com a fabricante. Sua conectividade é USB e tem espaço para memória Micro SD.

Além disso, o modelo acompanha uma lente infravermelha para captar imagens em qualquer ambiente. O acessório também conta com RightLight 2, uma função de aperfeiçoamento visual automático, e microfones omnidirecionais duplos integrados. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, ela está disponível por R$ 415 na Amazon, onde recebeu aprovação pela qualidade e fácil instalação.

Prós: câmera infravermelha e campo de visão fixo de 78°

câmera infravermelha e campo de visão fixo de 78° Contras: áudio do microfone não tem tem alcance claro

5. NBPower H782 - a partir de R$ 598

A NBPower H782 é um modelo universal. De acordo com a marca, ela foi pensada para atender a diversas plataformas, como Zoom, YouTube, OBS, Microsoft Teams e Skype. Além disso, ela é compatível com macOS e Windows. O acessório apresenta vídeo Full HD 1080p com 60 FPS. O modelo traz microfone embutido, o que pode ocasionar em um som mais claro durante chamadas, lives ou reuniões.

Seu formato acompanha um sensor óptico e luz de preenchimento, o que pode reduzir a granulação da imagem e garantir que o vídeo permaneça claro e suave no escuro. A instalação promete ser simples e rápida via USB 2.0 e 3.0. Além disso, não há necessidade de baixar nenhum driver adicional. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, o modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 598 na Amazon.

Prós: luz de preenchimento e instalação rápida

luz de preenchimento e instalação rápida Contras: o foco apresenta erros em locais mais escuros

A HP ‎W300 é uma webcam pensada para chamadas de vídeo, transmissão ao vivo e reuniões. O modelo possui resolução Full HD 1080p com 30 FPS e microfone duplo embutido para um alcance mais claro e direto. Na resolução, a W300 traz uma câmera de 2 MP com sensor CMOS, função capaz de trazer mais brilho para videochamadas. Além disso, ela acompanha um sensor óptico a luz de preenchimento, capazes de reduzir a granulação da imagem enquanto garantem que o vídeo permaneça claro e suave mesmo no escuro.

O dispositivo pode ser conectado via USB 3.0 no PC com tecnologia Plug & Play, não sendo necessários drivers para a instalação. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do áudio e compatibilidade com Windows e macOS. Porém, ressaltam que o ambiente precisa estar bem iluminado para que o equipamento mostre seu maior desempenho. Ela pode ser adquirida por valores próximos dos R$ 600.

Prós: conexão Plug & Play

conexão Plug & Play Contras: é necessário que o ambiente esteja bem iluminado para um maior desempenho

7. Logitech StreamCam - a partir de R$ 640

A Logitech StreamCam é um modelo automático e com câmera dupla. Ela transmite em resolução Full HD 1080p a 60 FPS. De acordo com a fabricante, as lentes de vidro, o enquadramento, a exposição e o sistema de foco automáticos tornam fácil obter resultados satisfatórios para quem não está acostumado com câmeras. Assim, pode ser uma opção interessante também para quem procura uma webcam para lives e vídeos do YouTube.

Sua conexão é via USB-C, sua memória é Micro SD e o sistema é compatível com Windows e macOS. Já os microfones são frontais e duplos. O modelo branco pode ser encontrado por preços que partem de R$ 640 na Amazon. Atualmente, ela está avaliada em 4,4 de 5 estrelas e se destaca pela qualidade e fácil instalação. No entanto, alguns compradores ressaltam que o microfone não possui uma captação boa.

Prós: câmera dupla com funções automáticas

câmera dupla com funções automáticas Contras: microfone não possui boa captação

A webcam Microsoft Q2F-00013 é o modelo mais caro da lista. Segundo a fabricante, sua lente é capaz de oferecer nitidez e qualidade de imagem superior, devido ao vidro grande-angular de alta precisão e a óptica avançada. Na Amazon, ela está disponível a partir de R$ 1.529.

A conexão é via USB 2.0 e um dos destaques extras vai para a ClearFrame, uma função que promete deixar o vídeo mais nítido e detalhado. Já a tecnologia TrueColor mantém as cores vivas e mais reais. O microfone promete alta fidelidade para manter o áudio mais natural. Avaliada em 4,3 de 5 estrelas, os compradores da Amazon pontuam que a qualidade da gravação é ótima e a rotação 360ª ajuda em chamadas de vídeo com mais pessoas.

Prós: rotação de 360ª

rotação de 360ª Contras: preço elevado

Com informações de Amazon, TechTudo, Microsoft e Logitech

