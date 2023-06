Webcam 4K: 6 modelos para fazer vídeos e reuniões em alta qualidade

A webcam 4K é um acessório ideal videochamadas com qualidade e também pode auxiliar em transmissões ao vivo. Empresas como Depstech, Logitech, Dell e Osbot possuem modelos por preços a partir de R$ 1.190 , que oferecem resolução de 3840 x 2160 pixels, ou 4K, como é o caso da Logitech BRIO 4K, que vem com dois microfones omnidirecionais e pode ser conectada via cabo USB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Dell 4K UltraSharp WB7022, vem com recursos HDR, que prometem realçar as cores da imagem, pode transmitir imagens a 30 quadros por segundo e está acessível por aproximadamente R$ 1.749. Outro destaque é a Osbot ‎H4-TI3N-BZL2, que conta com um sistema de inteligência artificial, que visa analisar o ambiente filmado e enquadrar o usuário automaticamente. O dispositivo é vendido por cerca de R$ 1.999. Acompanhe seis webcams 4K disponíveis no Brasil.

1 de 1 Webcam 4K: veja seis modelos para adquirir no Brasil em 2023 — Foto: Reprodução/Unsplash Webcam 4K: veja seis modelos para adquirir no Brasil em 2023 — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Logitech BRIO 4K – a partir de R$ 1.190

A Logitech BRIO 4K é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo dispõe de 2,7 polegadas, possui um zoom óptico de até 100 x, conta com luz infravermelha e pode realizar chamadas de vídeo em resolução 4K a 30 quadros por segundo, ou em 1080p a 60 quadros. A webcam pode ser encontrada por preços que se iniciam em R$ 1.190.

O dispositivo pode ser conectado no PC via cabo USB e também oferece dois microfones omnidirecionais, que prometem captar o áudio de todo o ambiente ao redor. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade de imagem e afirmam que a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11. Porém, alguns alegam que o ambiente precisa estar bem iluminado para que o equipamento consiga um desempenho aceitável.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os compradores alegam que para um desempenho satisfatório, é necessário que o ambiente esteja bem iluminado

2. Logitech BRIO 4K PRO – a partir de R$ 1.190

A Logitech BRIO 4K PRO é um modelo similar ao item anterior, mas se destaca em alguns quesitos. Segundo a marca, a webcam promete realizar filmagens com cores nítidas em até 90 quadros por segundo. Além disso, o item oferece três opções de ângulos de enquadramento, que são: 65°, 78° e 90°. O dispositivo está disponível a partir R$ 1.190.

Outras características indicam que a webcam conta com um tamanho de três polegadas e conectividade via cabo USB. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores ressaltam que a câmera possui uma instalação prática e uma qualidade de imagem satisfatória. No entanto, alguns relatam que os recursos presentes no software da Logitech são bastante limitados.

Prós: modelo possui três opções de ângulos de enquadramento

modelo possui três opções de ângulos de enquadramento Contras: alguns usuários reclamam que o software da Logitech não oferece muitos recursos

Esta webcam é mais uma alternativa para quem busca um modelo 4K. De acordo com a fabricante, o dispositivo conta com 8 MP e promete realizar chamadas de vídeo online, em resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, sem nenhum tipo de atraso. Este dispositivo também acompanha uma capa, que ajuda a manter a privacidade e também protege a lente. O equipamento pode ser adquirido por cerca de R$ 1.600.

A marca destaca que o modelo possui microfones duplos, que prometem filtrar os ruídos externos e oferecer um áudio limpo durante as videochamadas. Na Amazon, o item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a fácil configuração do dispositivo e a resistência do material. Porém, alguns dizem que o foco dela é instável.

Prós: microfones com filtragem de áudio

microfones com filtragem de áudio Contras: alguns consumidores relatam que o foco da câmera é instável

A Depstech DW40 é outra escolha para quem procura uma webcam. Segundo as especificações da marca, este modelo oferece tecnologia de conectividade via cabo USB, conta com 8 megapixels, possui um ângulo de visão de 80° e pode filmar imagens em resolução 4K, a 30 quadros por segundo. O item é comercializado por aproximadamente R$ 1.684.

O modelo também acompanha uma capa de proteção de privacidade e um tripé, que visa facilitar o posicionamento da webcam. Avaliada com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores reforçam a qualidade da imagem proporcionada pelo produto e a facilidade na hora da instalação. Entretanto, outros indicam que não conseguiram fazer a webcam funcionar.

Prós: ângulo de visão de 80°

ângulo de visão de 80° Contras: alguns compradores relatam dificuldades em fazer a webcam funcionar

5. Dell 4K UltraSharp WB7022 – a partir de R$ 1.749

A Dell 4K UltraSharp WB7022 é mais uma opção que pode auxiliar nas videochamadas. De acordo com a fabricante, está webcam vem com tecnologia HDR, que visa ressaltar as cores do vídeo, além de funções que prometem reduzir possíveis falhas, granulações e borrões. O dispositivo é capaz de filmar em até 30 quadros por segundo. A câmera está disponível por cerca de R$ 1.749.

Esta webcam conta com conectividade via USB e acompanha um cabo USB-C para USB-A, de dois metros de comprimento. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 5 de 5 estrelas.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: preço elevado

A Osbot ‎H4-TI3N-BZL2 é o item mais caro desta lista. Segundo a fabricante, este modelo possui um formato de 2,8 polegadas, que remete a uma câmera digital. Além disso, o dispositivo pode filmar em resolução Full HD ou 4K e oferece funções HDR, que prometem melhorar a qualidade da imagem. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.999.

A marca reforça que o equipamento conta com um sistema de inteligência artificial, que permite que a webcam enquadre automaticamente o usuário no melhor ângulo, de acordo com o ambiente filmado. Avaliada com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon, os consumidores indicam que o dispositivo oferece boa imagem e possui uma instalação prática. Por outro lado, alguns reclamam que a câmera alcança temperaturas elevadas durante o uso.

Prós: sistema de inteligência artificial que visa oferecer o melhor enquadramento

sistema de inteligência artificial que visa oferecer o melhor enquadramento Contras: alguns usuários apontam que a webcam alcança temperaturas elevadas durante o uso

