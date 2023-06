Webcam boa e barata: 7 modelos Full HD por menos de R$ 300

A webcam é um dispositivo essencial para o home office e pode ajudar na produção de vídeos para o YouTube ou em transmissões ao vivo. Marcas como Lenovo , PCYes, Intelbras , Rapoo, Multilaser e WB oferecem modelos baratos e com qualidade satisfatória, como é o caso da Rapoo RA021, que pode ser encontrada a partir de R$ 151 , tem resolução Full HD e pode ser rotacionada em ângulos de 360°. Os preços mencionados no texto foram pesquisados durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

Outro destaque é a Intelbras Cam-1080p, que possui microfones duplos, promete cores nítidas e está disponível por aproximadamente R$ 238. Já a WB 1080P acompanha um tripé, que visa auxiliar no posicionamento, conta com um ângulo de visão de 110° e pode ser obtida por cerca de R$ 270. Acompanhe sete modelos de webcam para comprar no Brasil em 2023.

1. Rapoo RA021 – a partir de R$ 151

A Rapoo RA021 é a opção mais barata da lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo vem com microfone integrado, lente angular e promete capturar imagens com qualidade Full HD, na resolução de 1920 x 1080 pixels. Além disso, ela é plug and play, ou seja, não exige instalações de drivers para funcionar, bastando conectá-la ao computador para começar a usar. O item pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 151.

Outra característica é que a webcam possui uma rotação ajustável, de até 360°, e também dispõe de um encaixe para tripés. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da imagem e com as possibilidades de rotação oferecidas pelo dispositivo. No entanto, alguns indicam que o microfone deixa a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam que a qualidade do microfone não é satisfatória

2. Warrior Maeve AC340 – a partir de R$ 193

Outra alternativa que deve agradar aos usuários é a Warrior Maeve AC340, da Multilaser. O equipamento com pegada gamer possui 3,2 polegadas de tamanho, vem com microfone integrado e acompanha um cabo USB 2.0 de 1,8 metro de comprimento. A marca reforça que a webcam é compatível com o sistema operacional Windows a partir da versão 98. O item está disponível por cerca de R$ 193.

A webcam promete capturar imagens com resolução Full HD em até 30 quadros por segundo. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores elogiam o tamanho compacto e a instalação prática. No entanto, assim como no item anterior, os comentários indicam que o som do microfone é de baixa qualidade.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: qualidade do microfone deixa a desejar

3. PCYes Raza FHD-02 – a partir de R$ 192

A PCYes Raza FHD-02 é outra escolha que pode atender às expectativas em reuniões online. De acordo com as especificações da marca, o modelo oferece uma resolução Full HD e promete filmar em até 30 quadros por segundo. O item pode capturar imagens no formato BMP ou JPG, além de vídeos em AVI, e é visto pela economia aproximada de R$ 192.

O equipamento vem com um microfone digital e também acompanha um cabo USB 2.0 de 1,5 metro de comprimento. Avaliada com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores ressaltam que o produto é eficiente para o uso básico e o classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns apontam que a câmera não possui foco automático.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: não dispõe de foco automático, segundo compradores

4. Lenovo 300 – a partir de R$ 221

A Lenovo 300 é mais uma opção que pode ajudar nas videoconferências. Segundo as especificações da fabricante, o modelo possui resolução Full HD e uma lente de 2 megapixels. A webcam também vem com uma porta protetora, que visa garantir a privacidade do usuário e preservar a lente. O equipamento é comercializado a partir de R$ 221.

A marca destaca que o dispositivo conta com dois microfones integrados e acompanha um suporte para tripé, além de um cabo de 1,8 metro de comprimento. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas, e os compradores indicam que a câmera está de acordo com o preço cobrado e possui um ângulo de visão bastante aberto. Entretanto, alguns reclamam que a webcam não possui um software dedicado, o que limita os recursos.

Prós: modelo acompanha um suporte para tripé e um cabo de 1,8 metro

modelo acompanha um suporte para tripé e um cabo de 1,8 metro Contras: compradores reclamam da ausência de um software dedicado

5. Multilaser WC050 – a partir de R$ 222

A Multilaser WC050 é mais uma alternativa voltada para o uso básico. De acordo com a fabricante, o modelo conta com microfone embutido, possui conectividade via USB 2.0, acompanha um cabo de 1,5 metro de comprimento e promete compatibilidade com os sistemas Windows, macOS e Linux. O item é vendido por aproximadamente R$ 222.

O dispositivo conta com uma qualidade de imagem Full HD, com resolução de 1920 x 1080 pixels. Este produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, onde os compradores ressaltam positivamente a qualidade da iluminação e o zoom oferecido. Contudo, alguns reclamam que o microfone não vem com filtro de áudio e capta muitos ruídos durante as transmissões.

Prós: compatível com os principais sistemas operacionais do mercado

compatível com os principais sistemas operacionais do mercado Contras: consumidores reclamam que o microfone não vem com filtro de áudio

A Intelbras Cam-1080p é outra escolha abaixo dos R$ 300. Segundo a fabricante, este modelo acompanha um suporte articulado, que visa facilitar o posicionamento da webcam. Além disso, o item também oferece um clipe universal, compatível com qualquer modelo de tripé, e um cabo USB independente. O produto é visto por cerca de R$ 238.

Assim como outros itens desta lista, este também possui microfones duplos e promete capturar imagens em Full HD. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores elogiam a fácil instalação e as opções de ajuste de posicionamento. No entanto, alguns alegam que o microfone conta com um som robotizado.

Prós: suporte articulado, que pode facilitar o posicionamento da webcam

suporte articulado, que pode facilitar o posicionamento da webcam Contras: compradores reclamam da qualidade do microfone

7. WB 1080P – a partir de R$ 270

A WB 1080P é o item mais caro da lista. Diferente de outros modelos selecionados, este se destaca por acompanhar um tripé, que permite diferentes opções de posicionamento. De acordo com a fabricante, o dispositivo conta com uma resolução Full HD e oferece um ângulo de visão de até 110°. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 270.

Outra característica é que a webcam vem com um microfone integrado, que promete captar áudio em distâncias de até oito metros. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os compradores listam que o item acompanha um cabo USB longo e possui uma qualidade satisfatória. Por outro lado, alguns relatam que o manual de instruções não explica como instalar o dispositivo em um notebook.

Prós: modelo acompanha um tripé

modelo acompanha um tripé Contras: preço mais elevado da lista

