A Logitech é uma empresa que oferece amplo portfólio de webcams no Brasil. Elas são ideais para fazer reuniões do trabalho ou mesmo transmissões ao vivo. O modelo mais barato da lista a seguir é a Logitech C270, que traz resolução 720p com conectividade via cabo USB e microfone integrado por valores a partir de R$ 149 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Logitech Brio 500 conta com qualidade Full HD e dois microfones com redução de ruídos por preços que partem de R$ 599. Outra opção é a Logitech B525, que apresenta design moderno e clipe para apoio por cerca de R$ 1.852. Confira a seguir oito webcams da Logitech para comprar.

1 de 1 Webcam Logitech: 8 modelos básicos ou profissionais para comprar — Foto: Divulgação/Logitech Webcam Logitech: 8 modelos básicos ou profissionais para comprar — Foto: Divulgação/Logitech

Webcam 1080p 60fps: modelos para comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Logitech C270 - a partir de R$ 149

A Logitech C270 é uma webcam de 7,29 cm de altura x 3,19 cm de largura e peso de 75g. As imagens são em 720p com 30 fps (quadros por segundo) em formato widescreen, sendo o campo de visão diagonal de 55°. Conta com foco fixo e ajuste automático da luz, o que proporciona imagens com boa aparência em todas as chamadas ou gravações. Já o microfone integrado mono permite que a voz seja ouvida com até 1,5 metro de distância da câmera e tem recurso de suspensão de ruído.

É compatível com sistemas Windows oito ou superiores e macOS x 10.10 ou superior. A conectividade é via cabo USB A de 1,5 metro de comprimento no sistema plug-and-play (basta conectar para usar). Conta com clipe para a fixação em notebooks ou telas LCD. Fabricada totalmente em plástico, pode ser adquirida por valores a partir de R$ 149. Compradores avaliaram com nota 4,7 de 5, com muitos elogios à qualidade da imagem e do som.

Prós: ajuste automático da luz

ajuste automático da luz Contras: lente de plástico

Gostou do produto? Compre aqui CORREÇÃO DE LUZ Logitech C270 R$ 149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech C270 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CORREÇÃO DE LUZ Logitech C270 R$ 149 IR À LOJA

2. Logitech C505 - a partir de R$ 149

A Logitech C505 é praticamente uma evolução do modelo anterior, tendo as mesmas medidas e peso e com mudanças nas especificações técnicas. O vídeo tem resolução HD 720p e 30 fps, com foco fixo e campo de visão diagonal de 60 graus. Também conta com a função de ajuste automático de iluminação. O microfone integrado mono omnidirecional promete um áudio nítido com redução de ruídos e alcance de até 2,74 metros de distância.

A conectividade é via cabo USB A de 2 metros de comprimento, no sistema plug-and-play. Também é compatível com sistemas Windows 8 ou superiores e macOS 10.10 ou superior. Elaborada totalmente em plástico na cor preto e conta com clipe para fixação no notebook ou tela LCD. O modelo é visto por preços a partir de R$ 149, com notas 4,6 de 5 na Amazon. Comentários elogiam o custo-benefício do equipamento e relatam que a correção de luz pode não ser das melhores.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: relatos de que a correção da iluminação não é das melhores

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Logitech C505 R$ 149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech C505 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Logitech C505 R$ 149 IR À LOJA

3. Logitech C930e - a partir de R$ 498

A Logitech C930e é indicada para o uso profissional. Trata-se de um modelo de webcam com resolução HD de 1080p (ou 720p) que proporciona boa qualidade de imagens mesmo em ambientes com baixa luminosidade. O vídeo é transmitido em 30 fps e conta com recurso Right Light 2 que aprimora as imagens. O campo de visão diagonal é de 90° e o vídeo passa pela compressão em H.264. As gravações ainda são consistentemente uniformes, mesmo quando a largura de banda é limitada. Além disso, tem lentes de vidro que contam com zoom digital de 4x e foco automático.

O modelo traz um microfone integrado estéreo omnidirecional duplo com alcance de até um metro que proporciona conversas nítidas e claras. A C930e é compatível com Windows 8 ou superior e macOS 10.7 ou superior. A conectividade é via cabo USB com comprimento de 1,5 metros no sistema plug-and-play. Ela ainda conta com aplicativo Logi Tune Desktop para poder configurar o vídeo. Também tem proteção de privacidade removível e clipe para fixação. A câmera de medidas de 4,3 metros de altura x 9,4 cm de largura e 162g pode ser adquirida por valores a partir de R$ 498. Clientes da Amazon avaliaram com nota 4,8 de 5.

Prós: resolução 1080p e proteção de privacidade removível

resolução 1080p e proteção de privacidade removível Contras: não tem recurso de suspensão de ruídos

Gostou do produto? Compre aqui ZOOM ÓPTICO 100X Logitech C930e R$ 498 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech C930e × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ZOOM ÓPTICO 100X Logitech C930e R$ 498 IR À LOJA

4. Logitech Brio 500 - a partir de R$ 599

A Brio 500 é um modelo pensado para trazer qualidade de imagem e praticidade nas reuniões por videochamada. A câmera traz resoluções Full HD com 1080p e 30 fps, HD com 720p e 60 fps. Tem também campo de visão diagonal de 90°, zoom de 4x, foco automático, correção de luz com recurso RightLight 4, além de aplicativo Logi Tune para obter recursos adicionais que permitem ajustar a webcam de acordo com suas preferências. A webcam ainda é equipada com dois microfones com redução de ruídos e filtragem espacial, que ainda aprimoram a voz para maior clareza. Os microfones têm alcance de até 1,22 metro de distância. Outros destaques são o Show Mode para inclinar a câmera para baixo e apresentar trabalhos e outros objetos em sua mesa e o obturador de privacidade integrado que oculta totalmente a lente.

A Logitech Brio 500 tem 3,15 cm de altura x 11 cm de largura e peso de 121g. Compatível com Windows 8 ou posterior (Windows 8.1 ou posterior necessário para resoluções maiores que 1080p), macOS 10.10 ou superior e ChromeOS. Além disso, tem conectividade via cabo USB-C de 1,5 metro de comprimento com sistema plug-and-play. Ainda é elaborada com plástico sustentável e embalagem responsável. O modelo é visto por valores a partir de R$ 599 e foi avaliado com nota 4,5 de 5, com elogios para a qualidade das imagens e comentários sobre a câmera não oferecer tantos recursos em relação a modelos mais baratos.

Prós: utilização de plastico sustentável na fabricação

utilização de plastico sustentável na fabricação Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui CABO USB-C Logitech Brio 500 R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Brio 500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CABO USB-C Logitech Brio 500 R$ 599 IR À LOJA

5. Logitech StreamCam Plus - a partir de R$ 630

A Logitech StreamCam Plus é a opção ideal para quem cria conteúdo ou faz transmissões ao vivo. É uma webcam com resolução Full HD de 1080p e 60 fps em MJPEG. Ainda conta com exposição e foco automático de rastreamento facial IA para enquadramento automático. As lentes de vidro têm um campo de visão de 78° e mostram detalhes com nitidez. Também ajusta a abertura e velocidade do ISO para tons de pele precisos.

A câmera ainda conta com opções de montagem versátil para que o usuário consiga aproveitar a melhor luz e ângulos. Recursos de aprimoramento das imagens podem ser desbloqueados no software da Logitech Capture. A conexão é via cabo USB-C no sistema plug-and-play. Compatível com Windows 10 ou superior, macOS 10.14 ou superior e 7th Gen Intel Core i5 ou superior, pode ser adquirida por valores a partir de R$ 630. Compradores avaliaram o item com nota 4,7 de 5, com elogios para a qualidade das imagens e comentários que relatam que a peça poderia ser melhorada.

Prós: enquadramento automático

enquadramento automático Contras: não tem proteção de privacidade

Gostou do produto? Compre aqui TRIPÉ INCLUSO Logitech StreamCam Plus R$ 630 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech StreamCam Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TRIPÉ INCLUSO Logitech StreamCam Plus R$ 630 IR À LOJA

6. Logitech Brio 301 - a partir de R$ 809

A Logitech Brio 301 oferece resolução Full HD 1080p que proporciona imagens mais naturais. Também conta com correção de luz automática por meio da tecnologia RightLight 2.5. Para mais configurações das imagens, o aplicativo Logi Tunepermite personalizar a cor e a qualidade da imagem. Já no áudio o microfone mono de redução de ruído suprime o som de fundo para chamadas mais claras.

Para a segurança, a Brio 301 tem o obturador de privacidade que bloqueia a imagem com apenas um giro. É compatível com a maioria das plataformas de videoconferência e certificado para Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. A conectividade é via cabo USB. A câmera é fabricada em 48% de plástico reciclável e pode ser comprada por valores a partir de R$ 809. Na página da Amazon, foi avaliada com nota 4,5 de 5, com elogios para a qualidade do produto.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: poucas configurações para o áudio

Gostou do produto? Compre aqui FULL HD 1080P Logitech Brio 301 R$ 944 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Brio 301 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL HD 1080P Logitech Brio 301 R$ 944 IR À LOJA

A Brio 4K é definida pela Logitech como melhor e mais avançada webcam para negócios da marca. As imagens são produzidas em resolução ultra HD 4K com 30 fps ou HD 1080p com 30 ou 60 fps e HD 720p com 30, 60 ou 90 fps. Ainda conta com tecnologia RightLight 3 e o alto alcance dinâmico (HDR) para aprimoramento da imagem, ainda que em condição adversa de luz. O campo de visão diagonal também pode ser ajustado nos ângulos 65°, 78° ou 90°. O zoom é de até 5x.

O microfone estéreo tem um alcance de até 1,22 metro. A Brio 301 é compatível com Windows 8 ou posterior, MacOS 10.10 ou superior e Chrome OS 2. a Brio oferece reconhecimento facial rápido e seguro para o Windows Hello, colocando a segurança no reconhecimento facial. Na conectividade está presente o cabo USB C de 2,2 metros de comprimento no sistema plug-and-play. Pode ser adquirida por cifras a partir de R$ 809. As avaliações dão nota 4,8 de 5, com muitos elogios à qualidade da imagem.

Prós: reconhecimento facial e diversas opções de segurança

reconhecimento facial e diversas opções de segurança Contras: não tem proteção de privacidade

Gostou do produto? Compre aqui DOIS MICROFONES Logitech Brio 4K R$ 1.002 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech Brio 4K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DOIS MICROFONES Logitech Brio 4K R$ 1.002 IR À LOJA

A Logitech B525 é uma webcam de design moderno com resolução de 1280p x 720p e imagens com resolução máxima de 2 MP. É compatível com BlueJeans, Zoom, Skype for Business, BroadSoft, Cisco Jabber, Cisco Webex, Lifesize, Vidyo e funciona no sistema Windows 7. A conectividade é via cabo USB 2.0 e tem um peso de 88g.

Acompanha clipe para apoio no notebook ou tela LCD e guia do usuário. Possui funções de configuração e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 1.852. Foi avaliada com nota 4,4 de 5, com elogios para a qualidade da imagem e relatos de outros modelos da marca são melhores.

Prós: boa qualidade da imagem

boa qualidade da imagem Contras: poucos recursos para o alto preço

Gostou do produto? Compre aqui RESOLUÇÃO 720P Logitech B525 R$ 1.852 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech B525 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESOLUÇÃO 720P Logitech B525 R$ 1.852 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?