WhatsApp com mais de uma conta no mesmo celular: o que você precisa saber

O WhatsApp está testando a possibilidade de logar em mais de uma conta no mesmo celular. A descoberta do recurso foi divulgada na última quinta-feira (15), pelo site WABetaInfo. Segundo o portal, a funcionalidade está em fase de testes na versão beta do WhatsApp Business e promete facilitar o manuseio do aplicativo para aquelas pessoas que precisam gerir informações pessoais e comerciais de perfis diferentes e possuem apenas um único dispositivo.

A novidade surge após o lançamento feito pela rede social da função que permite acessar uma mesma conta em dispositivos diferentes, o “modo companheiro”. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com tudo o que você precisa saber sobre a mais recente atualização do mensageiro.

2 de 5 WhatsApp poderá ter nova atualização com login com mais de uma conta em um mesmo celular — Foto: Reprodução/Unsplash WhatsApp poderá ter nova atualização com login com mais de uma conta em um mesmo celular — Foto: Reprodução/Unsplash

Como vai funcionar?

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp terá um menu inferior onde o usuário terá de escolher qual conta do mensageiro deseja acessar. Será possível adicionar novos perfis, que permanecerão salvos para serem alternados posteriormente, a depender da necessidade do usuário.

A ideia é que o recurso facilite o gerenciamento de contas, já que todas as mensagens poderão ser vistas, tanto de perfis profissionais, como pessoais, em apenas um dispositivo. O recurso ainda consegue manter a privacidade com a utilização de criptografia de ponta a ponta.

3 de 5 Nova funcionalidade do WhatsApp vai adicionar um menu inferior onde o usuário terá que escolher qual conta do mensageiro deseja acessar — Foto: Reprodução/WABetaInfo Nova funcionalidade do WhatsApp vai adicionar um menu inferior onde o usuário terá que escolher qual conta do mensageiro deseja acessar — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Para quais contas estará disponível?

O recurso de logar com mais de uma conta no celular foi encontrado na versão beta 2.23.13.5 do WhatsApp Business. Porém, ainda de acordo com o site WABetaInfo, não há indícios de que ele estará disponível apenas para a conta comercial do mensageiro. A expectativa é que, no futuro, a função contemple contas pessoais do WhatsApp, o que facilitará e muito a vida de usuários de aparelhos que têm Dual Sim.

4 de 5 Existe a expectativa para que recurso de acesso a mais de uma conta esteja disponível no WhatsApp Messenger — Foto: Fernando Braga/TechTudo Existe a expectativa para que recurso de acesso a mais de uma conta esteja disponível no WhatsApp Messenger — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Como posso testar?

Atualmente, o recurso está disponível apenas para usuários do beta do WhatsApp Business. No entanto, alguns fabricantes de celulares disponibilizam a opção de "duplicar" o aplicativo de mensagens, o que permite acessar duas contas simultaneamente. Em aparelhos da Samsung, por exemplo, o recurso atende pelo nome de Dual Sim. Além disso, donos de celulares com Android podem baixar um app chamado Parallel Space, que desempenha a mesma função. Veja como ter dois WhatsApps no mesmo celular.

5 de 5 Funcionalidade de login com mais contas no WhatsApp poderá ser testada na beta do mensageiro — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Funcionalidade de login com mais contas no WhatsApp poderá ser testada na beta do mensageiro — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Quando vai ser lançada?

A funcionalidade está em fase de desenvolvimento e, por isso, não há previsão para que ela seja lançado para o público. Contudo, há a expectativa de que o recurso fique disponível em breve para testadores beta da nova atualização do WhatsApp.

Com informações de WABetaInfo, Pocket-lint e G1

