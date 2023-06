Wi-Fi 6: veja roteadores por a partir de R$ 349 para melhorar Internet

Já o TP-Link AX5400, por exemplo, acompanha seis antenas, prometendo ser ideal para assistir a filmes e séries em qualidade 8K e é visto por cerca de R$ 885. Outra alternativa é o Asus XD4, que traz filtro de URL, permitindo bloquear conteúdos inadequados e instalação descomplicada por preços que partem de R$ 3.999. Confira a lista completa com seis roteadores Wi-Fi 6 para ter internet na casa toda.

1 de 1 Roteador com Wi-Fi 6: 6 modelos para ter internet na casa toda — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Roteador com Wi-Fi 6: 6 modelos para ter internet na casa toda — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Intelbras RX 1500 - a partir de R$ 349

O RX 1500 promete ser um roteador para quem busca conexão de qualidade para múltiplos dispositivos, conectando até 128 dispositivos ao mesmo tempo. O modelo apresenta banda dupla, com velocidades de até 300 Mb/s de 2,4 GHz e 1/200 Mb/s na frequência de 5 GHz, além de MU-MIMO bidirecional e o Beamforming para uma melhor direção de sinal, proporcionando maior eficiência para downloads e uploads simultâneos. O produto aparece por valores a partir de R$ 349.

Avaliado com nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo conta com ótima recepção do público e nota máxima em 100% de suas avaliações, se destacando por sua facilidade de instalação, estabilidade no sinal e custo-benefício. No entanto, é importante ressaltar que ele é indicado para redes de até 600 Mb/s e área de cobertura de até 140m².

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: velocidade baixa na banda de 2,4 GHz

2. Linksys E7350 - a partir de R$ 858

O roteador E7350 WiFi 6, da Linksys, é um dos modelos de entradas da lista. Ele mantém até 20 dispositivos conectados com velocidade de até 1,8 Gb/s. O modelo é compacto e oferece banda dupla, permitindo que o usuário transmita, baixe e reproduza ao mesmo tempo, sem perder a velocidade. Com Controle dos Pais e Acesso de Convidado separado, ele oferece uma rede segura e protegida. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 858.

Além disso, o modelo permite uma instalação fácil, basta usar a web do seu smartphone, iPad, tablet ou computador e apertando o botão WPS presente no periférico. O roteador é avaliado em 4,1 estrelas de 5 na Amazon. Por lá, consumidores indicam que o produto oferece um bom custo-benefício com cobertura satisfatória. Porém, a estabilidade pode ser um pouco decepcionante.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: roteador apresenta rede instável

O AX5400, da TP-Link, é um modelo que permite até 128 dispositivos conectados simultaneamente na frequência de 5 GHz e 96 em 2,4 GHz em uma ampla cobertura de sinal com 6 antenas. De acordo com a marca, o item pode alcançar uma velocidade de 5.400 Mb/s, ideal para quem realiza download de arquivos, assiste vídeos em 8K ou para quem procura um aparelho para estudar. O modelo é apresentado por valores a partir de R$ 885.

O aparelho ainda conta com HomeShield, uma proteção aos dispositivos Wi-Fi de novas ameaças a cada dia. Ele fornece um scanner de rede em tempo real para seu Wi-Fi doméstico para detectar ameaças em potencial e avisar sobre problemas de segurança em primeiro lugar. Ele também dispõe de uma porta WAN e quatro LAN. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a colação das antenas, o desempenho que o roteador oferece e a instalação prática não demorada. Por outro lado, outros apontam que ele não possui tantas opções para configurações avançadas.

Prós: seis antenas e velocidade de 5.400 Mb/s

seis antenas e velocidade de 5.400 Mb/s Contras: sinal enfraquece com facilidade

O RT-AX56U, da Asus, é uma opção interessante para quem busca um roteador mais potente com apenas duas antenas e ainda econômico. O modelo apresenta velocidade de 1800 Mb/s e banda dupla de 2,4 GHz e de 5 GHz. O produto pode ser instalado facilmente e conta com sete portas para conexão. O RT-AX56U ainda acompanha firewall e suporta DMZ, SPI, WPA, WPA2, WPA3.

Avaliado com uma nota média de 4.3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações, se destacando por sua estabilidade e a velocidade de transmissão. Já outros compradores pontuam que o modelo apresenta erros de conexão e reinicia automaticamente. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 1.049.

Prós: alta velocidade de transmissão

alta velocidade de transmissão Contras: erros de conexão

O Archer GX90, da TP-Link, é um modelo pensado no público gamer e também o que traz uma ficha técnica com configurações diferenciadas, como a rede tri-band. O roteador oferece conexões em faixas de 4,8 GHz, exclusiva para dispositivos de imersão e também nas tradicionais bandas de 2,4 GHz e 5 GHz. Na capacidade máxima, o modem alcança velocidades de até 4.800 Mb/s. No entanto, as oito antenas permitem uma cobertura expansiva. O modelo é encontrado por cerca de R$ 2.247.

No periférico, a estrutura oferece disposições diferentes, pois há uma porta LAN de 2,5 Gb/s, uma de 1 Gb/s e três LAN Gigabit. O dispositivo também reserva espaço para entrada USB. Quanto à dispersão de sinal, ela é feita com o auxílio de oito antenas destacáveis e com funções que variam entre Mesh, Beamforming e MU-MIMO. As avaliações conferem 4,6 estrelas ao roteador AX6600, com comentários positivos sobre o desempenho, a resistência e a fácil instalação. Por outro lado, compradores relatam instabilidade na rede.

Prós: variedade de portas LAN e função tri-band

variedade de portas LAN e função tri-band Contras: instabilidade na rede

O roteador Asus XD4 é um sistema ZenWiFi AX Mini, da Asus, que consiste em um roteador dual-band Wi-Fi 6 e dois nós de extensão. O item é uma alternativa versátil, podendo ser utilizado como roteador e extensor, além de apresentar uma velocidade de até 1800 Mb/s. Além disso, sua instalação promete ser descomplicada e pode ser realizada em até três passos por meio do aplicativo de roteador Asus. O modelo acompanha uma proteção vitalícia baseada na nuvem alimentada pela Trend Micro, uma função que oferece privacidade aos dispositivos conectados.

Seu padrão de comunicação é ‎802.11b, 802.11ax, 802.11a, 802.11ac e 802.11g. Além disso, para um controle maior, o roteador acompanha filtro de URL, permitindo bloquear conteúdos inadequados. Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e se destaca por sua facilidade de instalação.

Prós: fácil instalação e filtro de URL

fácil instalação e filtro de URL Contras: preço elevado

