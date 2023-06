Zelda, LEGO e mais: 7 jogos que te deixam construir 'qualquer' veículo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mexeu com a imaginação de jogadores ao introduzir um sistema que permite montar do zero diversos tipos de veículos dentro do game. Desde seu lançamento para o Nintendo Switch , usuários criaram carros, motos, barcos, aeronaves, foguetes e até mesmo robôs de combate. LEGO 2K Drive e Kerbal Space Program são outros exemplos de títulos que também incentivam a criatividade dos seus usuários.

A criação de veículos nos videogames modernos está ligada ao avanço de tecnologias de física, como a Havok (em games 3D) e a Box2D (em games 2D). Essas ferramentas permitem aos jogadores conectarem objetos uns aos outros em suas criações, de maneiras que desenvolvedores nunca teriam imaginado. Ainda assim, o resultado se comporta de maneira realista de acordo com a física do game. Confira a seguir outros títulos que colocaram a criação de veículos no centro de sua jogabilidade.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom introduziu um profundo sistema de criação de veículos com a nova habilidade "Ultrahand". Este poder permite que o protagonista, Link, conecte objetos para criar qualquer tipo de coisa que precisar, desde uma ponte até um barco a vela. O sistema se destaca ainda mais quando os jogadores são apresentados aos dispositivos Zonai, tecnologia de uma antiga civilização que permite criar veículos complexos.

Link pode incluir rodas, turbinas, foguetes, canhões, lasers, lança-chamas e muito outros itens, limitados apenas pela imaginação do jogador.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponível para Nintendo Switch por R$ 357,99.

2. Banjo-Kazooie Nuts & Bolts

Em Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, os usuários podem criar seus próprios carros, barcos e aviões, com diferentes itens usados para realizar missões, completar corridas e explorar grandes fases. Tudo no jogo funciona a partir de um complexo sistema de física, que demanda muitos testes para a criação do veículo perfeito.

3. LEGO 2K Drive

LEGO 2K Drive permite a exploração do grande mundo aberto de Bricklândia, com missões e corridas divertidas. O usuário libera novas peças de LEGO no decorrer do game, que podem ser utilizadas para montar seu próprio carro. O jogador precisa criar 3 formas para seu veículo, uma para velocidade nas estradas, outra com potência para off-road e uma forma aquática para trechos na água. A quantidade de peças também afeta a física do veículo, já que pode se tornar mais leve ou pesado.

Além disso, batidas e danos sofridos no carro podem alterar a física do seu veículo durante a própria corrida. LEGO 2K Drive está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ R$ 349,90 e para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 399,50.

4. Kerbal Space Program

Kerbal Space Program conquistou jogadores com um game no qual era preciso projetar foguetes respeitando as leis da física. O usuário devia levar em consideração a aerodinâmica, peso, quantidade de combustível e outros detalhes para se aventurar no espaço sideral. Já em Kerbal Space Program novas tecnologias serão implementadas, além de novos planetas para explorar e a habilidade de criar colônias em outros mundos, tudo com base em ciência real.

O segundo jogo traz um tutorial simplificado para usuários que tiveram dificuldades com o primeiro, sem falar da possibilidade de compartilhar suas criações no modo multiplayer. Kerbal Space Program 2 está disponível em acesso antecipado nas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 134,99.

Em Besiege, os usuários constroem máquinas medievais para completar fases com objetivos como destruir torres, fortalezas ou exércitos inimigos. Há poucas limitações para sua máquina, mas ela precisa ser capaz de se mover bem, resistir a ataques diversos e ter poder de destruição total. Um dos pontos mais divertidos do game é que cada usuário pode encarar os desafios como quiser, seja com força bruta ou com planos criativos.

O game traz mais de 50 níveis da campanha, além de contar com um modo multiplayer e editor de níveis. Besiege está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG (GOG Galaxy) por R$ 28,99.

Bad Piggies 2 é a sequência da série spin-off de Angry Birds. A história segue o porco Ross do primeiro game, braço direito do Porco Rei, conforme ele tenta ensinar para seu sobrinho tudo que ele sabe sobre mecânica. Juntos, eles criarão veículos diversos, enquanto tentam completar fases ao alcançar a linha de chegada sem muitos danos. O jogo teve vários estilos visuais testados durante sua produção, até definir gráficos semelhantes aos de Angry Birds: O Filme.

Bad Piggies 2 será gratuito para Android e iPhone (iOS), mas desde 4 de maio de 2023 está em "soft launch", ou seja, está disponível apenas em alguns países, como Suécia, Finlândia, Holanda, Dinamarca, Noruega e Polônia.

7. Dream Car Builder - PC

Dream Car Builder tem um sistema de física realista difícil de aprender, mas prazeroso de dominar. Neste jogo, os usuários poderão montar seu próprio carro do zero, desde o chassi até motor, suspensão e rodas, sempre atento aos detalhes mecânicos da sua criação. Uma vez equipado com seu veículo personalizado, é possível disputar corridas single player em pista geradas pelo game, além de passear por um mundo aberto sandbox com física para colisões e compartilhar suas criações com outros jogadores online. Dream Car Builder está disponível para PC (via Steam) por R$ 20,69.

