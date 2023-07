10 'bichos' de estimação dos jogos tão amados quantos seus donos

Os jogos de videogame foram capazes de criar muitos personagens icônicos, desde protagonistas, antagonistas ou até aqueles que fazem papéis secundários. Porém, muitos deles não andam sozinhos e têm como companhia animais de estimação que os ajudam em suas aventuras. Não foi difícil para esses seres carismáticos ganharem admiração dos jogadores e, em certos casos, serem mais famosos do que seus donos. Do Super Mario World até Final Fantasy XVI , confira 10 parceiros dos jogos tão amados quantos seus donos.

1. Yoshi (Super Mario World)

Yoshi apareceu pela primeira vez em Super Mario World, game lançado em 1991 para Super Nintendo, que tinha a difícil tarefa de honrar a fenomenal impressão deixada por Super Mario Bros. 3. Entre as diversas novidades e melhorias vindas com todo o potencial do console de 16-bit, a adição do dinossauro comilão foi uma das mais acertadas. Além de ajudar Mario em sua aventura para salvar a princesa Peach, o animal serviu para aumentar ainda mais o carisma da franquia.

Yoshi servia como montaria para Mario, se alimentando de inimigos e até de objetos que passavam no caminho. Ele também tinha resistência para pisar em espinhos que causariam dano ao encanador e podia literalmente se sacrificar para salvar seu amigo. Yoshi foi tão popular que ganhou jogos próprios, com destaque para títulos como o belo Super Mario World 2: Yoshi's Island (1995) e o último lançamento Yoshi's Crafted World (2019).

2. Torgal (Final Fantasy XVI)

Final Fantasy XVI, o mais novo título da franquia da Square Enix, nos apresentou Torgal, um lobo cinzento que é parceiro do protagonista Clive Rosfield. O game foi extremamente elogiado por seus belos gráficos, ótima gameplay e história mais madura, o que agradou bastante os usuários de PlayStation 5 (PS5). Um dos destaques foi a presença de personagens carismáticos, como o animal de estimação de Clive que caiu nas graças dos jogadores.

Torgal aparece para ajudar o protagonista nas batalhas contra os monstros pelo caminho. Ele é um companheiro prestativo e de design tão bonito já chamaria a atenção por si só. Contudo, seu principal destaque está nos momentos sem batalhas em FF XVI. Sem perigos ao redor, podemos fazer carinho em Torgal, uma ação muito simples, mas que faz os jogadores simpatizarem ainda mais com o lobo.

3. Pikachu (Pokémon)

Pokémon estreou seu anime em 1997, contando a história de Ash Ketchum e, claro, seu parceiro Pikachu. A saga impulsionou ainda mais o sucesso do jogo de RPG para Game Boy, que acabou se tornando o sucesso que é hoje. Porém, na época os usuários só poderiam começar sua jornada com algum dos três Pokémon inical: Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Pikachu poderia ser facilmente encontrado no decorrer de sua jornada, mas não era a mesma coisa do anime.

Porém, devido ao enorme sucesso de Pikachu e Ash, a Nintendo lançou em 1998, para o Game Boy Color, o Pokémon Pikachu ou Pokémon Yellow, como é conhecido no ocidente. Nesta versão, o Pokémon inicial era o próprio Pikachu, que seria encontrado da mesma forma que na animação. Além dos jogos e do anime, o mascote da franquia seguiria como destaque em outras mídias, como em mangás e, mais recentemente, no cinema com o live action Pokémon: Detetive Pikachu (2019).

4. Epona (The Legend of Zelda)

Epona é a égua de Link durante as aventuras de The Legend of Zelda, uma das maiores franquias da história dos games. O animal não é tão lembrado quanto o protagonista e outros personagens como Zelda e Ganondorf, que até já apareceram na franquia Super Smash Bros. da Nintendo. Porém, desde The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a companheira está sempre ao lado do jogador para facilitar sua extensa jornada.

Na primeira vez que Link vê Epona, ela o trata com agressividade. A situação muda após ambos criarem um vínculo graças à "Epona's Song", tocada pelo protagonista em sua Ocarina. Depois disso, os dois se aventuram juntos por Hyrule e a égua também ganharia os corações dos fãs da franquia. Ela se tornou um personagem recorrente em outros jogos e talvez seja o equino mais famoso universo gamer.

BD-1 é um "bichinho" de estimação nada convencional que aparece em Star Wars Jedi Fallen Order e na sequência, Star Wars Jedi: Survivor. O pequenino é o companheiro de Cal Kestis e conta com a característica peculiar de não se importar que coisas ruins ocorram com ele, como ser queimado ou até sugado no vácuo do espaço. Mesmo com seu tamanho, BD-1 possui seu impacto na guerra da Aliança Rebelde, graças às habilidades que os robôs do estilo já contam em filmes da saga Star Wars.

O robô pode hackear portas, encontrar objetos escondidos e até destruir certos inimigos. À primeira vista, BD-1 não chama tanta atenção como um "pet", mas ele não carece de carisma. Pelo contrário, seus sons robóticos e personalidade tímida concedem a ele características o bastante para ser amado pelos jogadores dos games da franquia Star Wars.

Ikaros, de Assassin’s Creed Odyssey, é uma águia que não apenas esbanja a beleza conhecida da ave na vida real. O animal é um companheiro muito fiel de Alexios e de Kassandra, sendo introduzido pela Ubisoft como uma espécie de mecânica para ajudar os jogadores. A capacidade de Ikaros de voar e de sua percepção visual absurda fazem dele um parceiro fundamental na aventura ao conceder muitas vantagens de reconhecimento de mapa.

Ikarus consegue ligar seus olhos aos protagonistas. Ele pode ser visto como uma espécie de drone capaz de conceder uma visão ampla de toda uma área. Para completar, a águia ainda é capaz de marcar inimigos e até itens no mapa para serem coletados.

7. Tibbers (League of Legends)

Annie e Tibbers são uma dupla clássica de League of Legends. A menina carrega seu urso de pelúcia demoníaco para todos os lados, servindo como amigo e arma ao mesmo tempo. Apesar de ser uma das personagens mais conhecidas e antigas do MOBA, Annie não está muito popular no momento. Tanto que ela nem sequer aparece no Top 100 de heróis mais jogados nas filas ranqueadas do game. De uma forma geral, a maga é uma opção ótima para jogadores iniciantes, apesar de deixada de lado na maior parte do tempo para dar lugar a campeões mais fortes e desafiadores.

Dentro do game, Annie utiliza de seus poderes de fogo na maior parte do tempo e mantém o urso seguro em seus braços. Porém, quando adquire nível o bastante para usar sua ultimate, ela pode invocar a verdadeira forma de Tibbers: um animal gigante, amedrontador e cheio de chamas ao seu redor. A parte mais interessante é que Annie o trata com muito carinho, por isso o seu "pet" a protege tanto assim.

8. Panda (Tekken)

Panda apareceu pela primeira vez em Tekken 3 como animal estimação, guarda-costas e melhor amiga de Ling Xiaoyu. Ela é mais um dos personagens animais da franquia de jogos de luta. Tudo começou com Kuma I, animal de estimação e aluno do vilão Heihashi Mishima. Contudo, acredita-se que o Kuma I esteja morto na história oficial do Tekken, dando lugar a Kuma II, o "Kuma" atual até hoje.

Panda se destaca logo de cara por ter muito estilo em relação a roupas e acessórios. Ela também interage com Kuma, que tenta cortejá-la sempre que pode, mas sem sucesso. No geral, a ursa não precisa se esforçar muito para mostrar simpatia e ser querida pelos jogadores. Vale lembrar que ela ainda ganhou mais fãs após o campeonato mundial de Tekken 7 em 2018, quando o sul-coreano Hyeon-ho “Rangchu” Jeong conquistou o título jogando com a personagem.

9. Carpeado/Roach (The Witcher 3)

Em The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt, o protagonista, sempre batiza os cavalos que ele encontra de Carpeado ou Roach, dependendo da tradução. Na maioria das vezes, são éguas que o acompanham em sua jornada. Por isso, há mais de uma Carpeado em The Witcher, o que torna difícil colocar apenas uma em uma lista dos melhores bichinhos de estimação dos games. Contudo, a relação de Geralt com todas se assemelha bastante, sendo um bom motivo para Carpeado ser lembrada.

O protagonista demonstra uma conexão marcante com Carpeado e, independentemente se for uma égua diferente ou não, torna-se uma relação de destaque para o jogador. Carpeado ainda se mostra muito útil na aventura ao fazer o trabalho pesado de carregar acessórios, itens e qualquer outro excesso de carga.

10. Trico (The Last Guardian)

The Last Guardian apresentou Trico, uma criatura bizarra e até amedrontadora à primeira vista. Ele era uma besta híbrida, gigante e composta por partes de diferentes animais. No entanto, a trama do jogo mostra como é possível formar um forte vínculo com esse tipo de criatura. Trico é um bichinho de estimação bastante improvável, mas que consegue entregar aos jogadores momentos muito bonitos.

Durante a jogatina, o jogador precisa resolver alguns puzzles para prosseguir. Certos quebra-cabeças seriam impossíveis de serem concluídos sem a presença desse gigante companheiro, que não se mede esforços para ajudar o protagonista. Embora haja momentos em que Trico possa ser um pouco teimoso, nada apaga sua aura amigável e fofa que marcou os aventureiros em The Last Guardian.

Com informações de The Gamer e Gamerant

