10 celulares perfeitos para influenciadores e criadores de conteúdo

Trabalhar como influenciador ou criador de conteúdo exige, além de muita criatividade, um celular que possa garantir a qualidade das imagens publicadas nas redes sociais. Apple , Samsung , Motorola e Xiaomi são algumas das fabricantes que oferecem bons smartphones para esse tipo de função, com aparelhos que trazem desde câmeras potentes e processadores que aguentam aplicativos pesados até recursos que podem ajudar no dia a dia desses profissionais. Entre os dispositivos queridinhos estão modelos recém-lançados como iPhone 14 Pro Max e Galaxy S23 Ultra .

O TechTudo separou uma lista com alguns celulares que podem ser encontrados no mercado brasileiro, além de um bônus para quem pretende adquirir um aparelho fora do território tupiniquim. Vale ressaltar que, para comprar esses smartphones, é preciso se preparar também financeiramente. Isso porque, como são modelos considerados topo de linha, os aparelhos não são baratos e sua aquisição envolve desembolsar algumas cifras significativas.

Conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o mais avançado em um iPhone — Foto: Reprodução/Apple

No catálogo de celulares premium, o Motorola Edge Ultra tem seu lugar de destaque. O smartphone foi o primeiro do mundo a trazer uma câmera principal de 200 MP e ainda presenteou os fãs da marca com uma câmera de selfie com 60 MP --- a maior da nossa lista. Sem espaço para MicroSD, o celular pode ser encontrado com até 512 GB de armazenamento interno e 12 GB de RAM. Essas configurações trazem mais potência ao aparelho, principalmente combinadas com o processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1.

Ele vem com uma tela pOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e 144 Hz de taxa de atualização. Para completar as especificações, a bateria de 4.610 mAh pode ser recarregada em até sete minutos com o carregador rápido de 125 W, segundo a própria Motorola. Isso pode ajudar aqueles produtores de conteúdo que não podem passar muito tempo longe do celular.

Motorola Edge 30 Ultra tem uma câmera principal de 200 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em abril deste ano, o aparelho recebeu algumas atualizações de câmera. As novidades incluíram estabilização horizontal para vídeos; vídeo retrato (recurso similar ao Modo Cinema, dos modelos mais recentes de iPhone); ajuste de foco para fotos, com oscilações e tempo de resposta reduzidos e aprimoramentos de imagem para fotos tiradas em ambientes com baixa luminosidade, entre outros. O Motorola Edge 30 Ultra chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 6.999, sendo encontrado na Amazon por R$ 4.499.

Entre os tantos modelos anunciados pela Motorola no ano passado, o Motorola Edge 30 Pro figurou entre os destaques para quem procura um celular que ajude na produção de um conteúdo audiovisual mais profissional. A ficha técnica do aparelho possui o processador Snapdragon 8 Gen 1, que trabalha em conjunto com 8 GB ou 12 GB de RAM, além de contar com um armazenamento de até 512 GB. O display OLED de 6,7 polegadas traz, assim como a versão Ultra, uma taxa de atualização de 144 Hz, oferecendo imagens e gráficos mais fluidos.

Motorola Edge 30 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O arranjo fotográfico do smartphone possui três sensores para a captura das imagens, sendo a lente principal com 50 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. A câmera frontal é ainda mais potente, com 60 MP. Os vídeos são gravados com resolução de até 8K a 30 quadros por segundo. Por fim, a bateria do Motorola Edge 30 Pro apresenta 4.800 mAh e possui suporte para carregamento rápido, acompanhando na caixa um carregador de 68 W, que, segundo a Motorola, pode recarregar a bateria do aparelho de zero a 100% em apenas 35 minutos.

O Edge 30 Pro chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2022 com valor sugerido de R$ 6.499. Na internet, o smartphone pode ser encontrado por R$ 5.302. Vale ressaltar que o modelo não está disponível no site oficial da marca.

Samsung S22 Ultra (R$ 4.123)

Na categoria dos modelos topo de linha da Samsung, o Galaxy S22 Ultra pode ser considerado pronto para entrar na rotina de influenciadores e criadores de conteúdo. O celular, lançado em 2022, traz o mesmo tamanho avantajado dos modelos de nomenclatura Ultra, com uma tela de 6,8 polegadas em AMOLED Dinâmico X2 e taxa de atualização de 120 Hz. Em sua ficha técnica encontramos o processador Snapdragon 8 Gen 1, até 12 GB de memória RAM e opções entre 128 GB e 1 TB de armazenamento interno.

Galaxy S22 Ultra possui uma tela de 6,8 polegadas em AMOLED Dinâmico X2 e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No jogo de câmeras, o smartphone se mostra poderoso, com um conjunto quádruplo de lentes na parte traseira, sendo a principal de 108 MP. Quem gosta ou precisa de qualidade também na lente frontal ficará feliz com os 40 MP — quantidade bem superior à encontrada em alguns concorrentes da marca. Por fim, a bateria de 5.000 mAh também promete segurar muitas horas de uso.

O Galaxy S22 Ultra, da Samsung, chegou ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 9.499. No site da Amazon, ele pode ser encontrado a partir de R$ 4.123, ou seja, mais de 50% de desconto em comparação ao valor original de lançamento.

No catálogo da Samsung, o Galaxy S23 Plus é uma boa opção para quem procura um modelo topo de linha para criação de conteúdo. Assim como a versão Ultra da linha, ele oferece Processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm na versão especial d 8 GB de RAM, porém com até 512 GB de armazenamento, sem suporte para cartão de memória. Ele vem com uma tela de 6,6 polegadas Full HD+, com tecnologia AMOLED Dinâmico 2X e taxa de atualização de 120 Hz, ideal para dar mais fluidez na hora de usar aplicativos.

Câmera frontal do Galaxy S23 Plus faz selfies de 12 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No jogo de câmeras o celular vem equipado com três lentes traseiras, sendo a principal com sensor de 50 MP. Com ele, é possível gravar vídeos com a resolução 8K (a 24 ou 30 fps), enquanto o sensor frontal, de apenas 12 MP, permite a gravação de imagens em 4K (a 30 ou 60 fps). A bateria do Galaxy S23 Plus tem capacidade de 4.700 mAh, garantindo — segundo a fabricante — uma autonomia de até 27 horas de reprodução de vídeo. O modelo tem suporte para adaptadores de até 45W na modalidade com fio, entregando até 65% de bateria em 30 minutos.

O Galaxy S23 Plus chegou ao Brasil custando a partir de R$ 6.999. Atualmente, o celular pode ser encontrado a partir de R$ 4.999, no site da Amazon.

Xiaomi 13 (R$ 5.844)

Único representante chinês da lista, o Xiaomi 13 traz vários destaques entre sus configurações, a começar pela presença do processador Snapdragon 8 Gen 2, o processador mais poderoso da Qualcomm atualmente. O smartphone pode ser encontrado em duas versões, uma com 8 GB e outra com 12 GB de memória RAM. O armazenamento interno é de até 512 GB, sem a possibilidade de expansão via microSD. Segundo a fabricante, a bateria de 4.500 mAh dura por até 14 horas de uso constante, com suporte para carregamento rápido de até 67W.

Xiaomi 13 tem uma tela com brilho típico de 1500 nits e máximo de 1900 nits — Foto: Divulgação/Xiaomi

O celular da Xiaomi também chama atenção por ser menor, com tela de 6,36 com display AMOLED. Para quem está de olho nas lentes do aparelho, o Xiaomi 13 vem com três câmeras na traseira, sendo o sensor principal de 50 megapixels. Já a câmera frontal tem 32 MP. O celular não está à venda no site da Xiaomi, mas pode ser encontrado na Internet por R$ 5.844.

Vale ressaltar que a gigante chinesa não oferece garantia nem suporte técnico para produtos não oficiais, então é preciso observar bem as garantias do produto, uma vez que a marca é o principal alvo de contrabando de celulares no Brasil.

Samsung Galaxy S23 Ultra (R$ 6.749)

Entre os aparelhos com sistema operacional Android, a Samsung é uma das fabricantes que se destaca, principalmente após o lançamento do Galaxy S23 Ultra, no início do ano. O celular é considerado o mais poderoso do catálogo da sul-coreana, com especificações que agregam processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm em edição especial para o modelo, até 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento.

Galaxy S23 Ultra tira fotos de 200 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O jogo quádruplo de câmeras oferece uma lente principal de até 200 MP, zoom óptico de 10x estável e até 100x no zoom digital (excelente na hora de capturar imagens a longa distância). Ele também vem com uma bateria robusta, de 5.000 mAh — que garante até quase dois dias longe do carregador, a depender do uso. A tela gigante de 6,8 polegadas, em AMOLED Dinâmico 2X e com taxa de atualização de 120 Hz deve auxiliar ainda mais quem precisa ver os detalhes na hora de editar vídeos ou fotos, principalmente quando usada em conjunto com a S Pen --- herdada da extinta linha Note.

Entre os recursos que chamam atenção está o Apagador de Objetos, para tirar pessoas ou itens indesejados das fotografias. O Galaxy S23 Ultra desembarcou no Brasil com preço sugerido de R$ 9.499 e, atualmente, pode ser encontrado por R$ 6.749 na Amazon.

Lançado pela Apple também no ano passado, o iPhone 14 Pro traz características semelhantes ao seu irmão mais robusto, como o mesmo conjunto triplo de câmeras (com a principal de 48 MP), o novo processador A16 Bionic e conexão 5G. Entre seus recursos de destaque está o modo Cinema — presente em celulares da marca desde o iPhone 12 —, que dá um efeito de desfoque do fundo, destacando pessoas e objetos na captura de vídeos. As gravações podem ser feitas em 4K a 60, 30, 25 ou 24 fps (quadros por segundo).

iPhone 14 Pro possui o novo processador A16 Bionic e conexão 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A principal diferença entre ele e o iPhone 14 Pro Max está no tamanho. O iPhone 14 Pro vem com um display de 6,1 polegadas, enquanto o outro aparelho ostenta 6,7 polegadas. A tela do iPhone Pro tem resolução Full HD+ (2556 x 1179 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, combinada à tecnologia Super Retina XDR Display, o que acaba oferecendo imagens mais vibrantes e naturais.

O armazenamento do smartphone pode chegar a até 1 TB, e a bateria garante até 23 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple. Com preço inicial a partir de R$ 9.499, o iPhone 14 Pro pode ser encontrado a partir de R$ 7.109 na Amazon.

Motorola Razr 40 Ultra (R$ 7.199)

Saindo dos modelos com design tradicional, há o Motorola Razr 40 Ultra. O dobrável, lançado em junho deste ano, traz, além de um visual mais elegante, configurações robustas e uma tela externa AMOLED com 3,6 polegadas. Ele vem equipado com Snapdragon 8 Plus Gen 1, um dos processadores mais potentes da Qualcomm. Os modelos têm 8 GB de RAM e variam entre opções de 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

Tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O Razr 40 Ultra ainda oferece tecnologia Dolby Atmos de som. No jogo de câmeras, os criadores vão encontrar duas lentes na traseira, com a principal de 12 MP, que consegue fazer capturas de vídeo em 4K (30 e 60 fps). A câmera frontal vem com 32 MP. Um diferencial interessante do Razr 40 Ultra é que, por ser dobrável, ele permite tirar selfies com a câmera traseira e até usar o próprio celular como tripé. O smartphone está disponível desde o dia 15 de junho pelo preço sugerido de R$ 7.999.

iPhone 14 Pro Max (R$ 7.899)

Anunciado globalmente em setembro de 2022, o iPhone 14 Pro Max apareceu com verdadeiros upgrades para a linha. O smartphone tem entre seus destaques o novíssimo processador A16 Bionic, fabricado pela Apple e exclusivo das versões Pro da linha. O conjunto de câmeras conta, pela primeira vez, com um sensor principal de 48 megapixels (MP).

Além disso, o celular é equipado com outras lentes que ajudam na hora de tirar fotos ou gravar vídeos em locais pouco iluminados. Outra característica que deve atrair o consumidor é a presença do scanner LiDAR, que cria um mapa de profundidade do ambiente, ajudando a otimizar a experiência fotográfica. Nos recursos para a captação das imagens, o modelo topo de linha da Apple inaugura a função de autofoco na câmera frontal, que ganhou uma lente maior (mas ainda com 12 MP), além de uma melhoria de 38% na captura de imagens em ambientes com pouca luz.

iPhone 14 Pro Max ganhou um novo recorte na tela — Foto: Reprodução/Apple

O chip da Apple A16 Bionic tem seis núcleos de processamento e o celular ainda conta com 6 GB de memória RAM, para reforçar o desempenho. Ele também traz até 1 TB de armazenamento --- o que garante bastante espaço para o conteúdo captado pelo influenciador.

Apesar de a Apple não divulgar detalhes sobre a bateria do iPhone 14 Pro Max, a fabricante garante que o celular aguenta até 29 horas de reprodução de vídeo, com suporte a carregamento rápido, que leva a bateria de zero a 50% em 30 minutos. O aparelho chegou ao mercado brasileiro com preço sugerido a partir de R$ 10.499 (a versão com 128 GB), mas pode ser encontrado a partir de R$ 7.899 no site da Amazon.

Outro celular lançado pela Apple que é ideal para influenciadores e criadores de conteúdo é o iPhone 13 Pro Max. Lançado em 2021, o smartphone traz uma super tela de 6,7 polegadas, com tecnologia OLED, Super Retina XDR, sendo destaque em sites especializados.

O desempenho também é outro ponto positivo, já que a ficha técnica inclui o processador A15 Bionic, anunciado junto com o aparelho e reaproveitado no iPhone 14. O chip é responsável por garantir a alta performance do celular, além de reservar quatro dos seis núcleos para eficiência energética, mantendo a bateria por mais tempo.

12 de 13 iPhone 14 Pro Max ganhou um novo recorte na tela — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro Max ganhou um novo recorte na tela — Foto: Reprodução/Apple

No conjunto fotográfico, o iPhone 13 Pro Max mantém a quantidade tradicional de pixels em suas três câmeras — de apenas 12 MP, mas que trazem o sensor LiDAR, Modo Cinema e outros recursos. Tradicionalmente, os celulares da Apple são reconhecidos por capturarem boas imagens tanto de foto quanto em vídeo, e com esse modelo não é diferente. Ele é compatível com o recurso ProRes que, segundo a Apple, oferece uma maior fidelidade de cores e menos compressão em gravações feitas em até 4K a 30 fps (exceto em modelos de iPhone de 128 GB de armazenamento, onde a gravação está disponível apenas em 1080p a 30 fps).

O celular segue com certificação IP68, garantindo que o aparelho resista à submersão de até 6 metros de água doce por até 30 minutos. A ficha técnica do iPhone 13 Pro Max ainda inclui modelos com até 1 TB de armazenamento e bateria que segura 2,5 horas a mais do que o iPhone 12 Pro Max. O smartphone chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 10.499 e atualmente pode ser encontrado por R$ 8.074 na Amazon, na versão com 128 GB.

Bônus: Google Pixel 7 Pro (US$ 899)

Por fim, um bônus para quem pode ou prefere fazer a compra do novo smartphone em terreno internacional. O Pixel 7 Pro, do Google, foi anunciado no final de 2022 e, assim como outros modelos da linha Pixel, não tem previsão de desembarcar no Brasil. Porém, o celular apresenta uma ficha técnica de encher os olhos, que inclui processador Google Tensor G2, fabricado pela gigante da Internet, além de sair de fábrica com Android 13 instalado. O smartphone apresenta uma tela de 6,7 polegadas, Quad HD+, com taxa de atualização de 120 Hz.

Google Pixel 7 Pro tem três câmeras na traseira — Foto: Divulgação/Google

Entre os destaques que podem atrair criadores de conteúdo estão recursos como Photo Unblur, que promete tornar fotos embaçadas mais nítidas, a função de Night Sight (uma espécie de Modo Noturno mais potente), além de uma maior fidelidade na hora de reproduzir tons de pele. O Pixel 7 Pro também conta com um jogo triplo de câmeras, com a principal de 50 MP e uma lente para selfies com 10,8 MP. Infelizmente, o celular não possui previsão de estrear no mercado brasileiro, mas nos Estados Unidos apareceu com o preço sugerido de US$ 899 —cerca de R$ 4.363, em conversão atual.

Ao escolher um aparelho é importante ter em mente que, historicamente, modelos de celular Android podem enfrentar dificuldades na hora de passar a qualidade de suas imagens para o Instagram, independente da tecnologia de suas câmeras. A plataforma oferece uma experiência inferior de uso, em comparação com modelos equipados com o sistema operacional iOS.

Com informações de Apple

