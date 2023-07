10 coisas em Final Fantasy XVI que parecem ser de Game of Thrones

Final Fantasy XVI foi lançado no PlayStation 5 ( PS5 ) e trouxe um novo capítulo da popular série de RPGs da Square Enix . Sua história é centrada no herói Clive Rosfield, que vê sua família passar por drásticas mudanças enquanto lida com conflitos no território de Valisthea. Os produtores já confirmaram que o enredo do game tem vários pontos inspirados em Game of Thrones , seriado da HBO que adapta a saga Canção do Gelo e Fogo.

As referências são claras entre personagens, cenários, ambientações, acontecimentos e até no estilo de alguns diálogos. A seguir, confira 10 pontos que mais se parecem entre as obras. Mas, antes, atenção: o restante do texto contém spoilers de Final Fantasy XVI. Se você ainda pretende jogar, esteja ciente de que pode ler algumas surpresas da trama.

1. História similar de guerra

Final Fantasy XVI narra uma história focada entre conflitos de reinos, que, por sua vez, são governados por famílias influentes, similar a Westeros, em Game of Thrones. Alguns dos reinados existentes no jogo são o Grão-Ducado de Rosaria, Sacro Império de Sanbreque, Reino de Waloed, República de Dhalmekia, Reino de Ferro e Domínio Cristalino. Cada um tem sua particularidade e personagens importantes, ainda que alguns apareçam mais do que os outros.

2. Clive é Jon Snow

Clive Rosfield, o protagonista, é basicamente Jon Snow, um dos heróis de Game of Thrones. Clive não é o “filho mais querido” dentro de sua própria família, mas assume um posto militar contra sua vontade após a morte de alguns membros. Assim, ele precisa amadurecer bastante antes do tempo, se tornando o herdeiro de um destino pesado e com uma enorme culpa em sua história. Ambos os protagonistas até se parecem fisicamente, com seus longos cabelos pretos e personalidade séria em boa parte da trama.

3. Joshua é Bran Stark

Joshua Rosfield é o irmão mais novo de Clive e tem uma história similar ao de Bran Stark, um dos caçulas da família por parte de pai de Jon Snow. Além disso, Joshua também é acometido por uma tragédia logo no início da história, da mesma forma que acontece com Bran. Ainda que sejam tragédias diferentes e com consequências bem distintas para seus respectivos personagens, o impacto nas tramas é igualmente gigantesco, o suficiente para moldar o foco da jornada dos protagonistas.

4. Torgal é Fantasma

Torgal, o lobo que acompanha Clive Rosfield em boa parte de sua jornada e até participa de batalhas, também é similar a Fantasma, o lobo gigante que acompanha Jon Snow. É claro que, no caso de Final Fantasy XVI, por ser um mundo de alta fantasia, ele tem muito mais habilidades e participações nos combates, que não cabiam em Fantasma por ser personagem de uma série de TV que buscava um certo realismo, apesar de também trazer elementos fantásticos. Ainda assim, os caninos servem como companhias inseparáveis nas duas situações.

5. Referência a Hodor

Clive Rosfield entra dentro de um abrigo para interagir com alguns personagens logo após sua primeira grande missão. Lá, ele leva uma jovem para seus captores e se depara com Goetz, um ajudante não muito desenvolto. O homem de alta estatura carrega a jovem em suas costas, com uma espécie de cadeira. Esta cena em particular lembra bastante a figura de Hodor, um personagem com limitações de fala e comunicação, que ajudava a carregar Bran Stark de um lado para o outro, muitas das vezes em suas costas.

6. Tragédias inesperadas

Final Fantasy XVI e Game of Thrones se assemelham principalmente por conta das tragédias inesperadas com alguns personagens principais da trama. No começo do jogo, temos a morte de quase toda a família de Clive Rosfield, inclusive de seu irmão mais novo, Joshua, de maneira abrupta. Já no seriado, as mortes também são muito comuns, cada uma com impactos diretos no decorrer da história. Jon Snow, por exemplo, até chega a falecer em certo ponto da trama, mas acaba sendo ressuscitado.

7. Ultima com poderes de gelo

Ultima é a grande ameaça de Final Fantasy XVI, sendo revelada em um ponto mais avançado da história. Um de seus poderes mais relevantes é a capacidade de congelar pessoas, coisas e ambientes. Já em Game of Thrones, o principal antagonista do seriado é o Rei da Noite, que também tem poderes relacionados ao frio. O vilão vem de locais gelados de Westeros, por isso tem um tom de pele azulado e diversas marcas espalhadas por seu corpo. Assim como Jon Snow e Clive, os personagens também se assemelham fisicamente, com a principal diferença sendo a vasta cabeleira branca de Ultima.

8. Astros de GoT na dublagem

Final Fantasy XVI tem alguns astros que atuaram em Game of Thrones no seu elenco original de dublagem em inglês. Um deles é Ralph Ineson, que vive o personagem Cid no RPG da Square Enix e foi Dagmer no seriado de Game of Thrones, um serviçal da Casa Greyjoy. Além dele, Harry Lloyd é a voz de Ultima e apareceu lá na primeira temporada do seriado como Viserys Targaryen, irmão de Daenerys Targaryen, que tem um final trágico pelas mãos de Kahl Drogo.

9. Valisthea é similar a Westeros

Final Fantasy XVI tem uma geografia parecida com a de Game of Thrones. Os elementos visuais são muito semelhantes, com paisagens diversas e uma ambientação bem particular. As duas obras contam com terrenos de neve e um grande mar que separa os dois continentes principais da história. Além disso, ambas as regiões contam com a divisão de reinos, que interferem na criação de diferentes culturas, roupas, construções e até aparência de suas comunidades.

10. Muitos momentos de tensão sexual

Final Fantasy XVI se difere do resto da franquia por conta da presença de muitas cenas de romance e tensão sexual entre os personagens. Game of Thrones, por outro lado, desde o seu começo não se limita neste sentido, já que explora bastante as relações amorosas e carnais entre os personagens. O famoso RPG da Square Enix resolveu arriscar e incluir conteúdo similar também neste sentido para atrair um público mais maduro. Porém, é importante salientar que as duas produções não usam a sensualidade de forma desnecessária, sendo cruciais para o desenrolar de suas histórias.

