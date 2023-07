10 filmes quentes para quem gosta de histórias picantes

O gênero de filmes eróticos, mais conhecido atualmente como young adult, vem ganhando o público com suas tramas repletas de romance e, claro, muito flerte e pegação. Títulos como 50 Tons de Cinza, 365 Dias e Azul É A Cor Mais Quente prometem histórias mais maduras e de tirar o fôlego. Já os coming of age, como Através da Minha Janela, After e Belo Desastre, trazem narrativas baseadas em grandes sucessos literários.

Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista de 10 filmes quentes para assistir. Todas as recomendações estão disponíveis nas plataformas Amazon Prime Video , Apple TV+, HBO Max, Netflix e outras. Por isso, confira, a seguir, informações sobre enredo, elenco e notas da crítica de cada um dos longas quentes.

Minha Culpa (Prime Video)

Noah (Nicole Wallace) é uma adolescente de 17 anos que se vê obrigada a deixar tudo para trás, incluindo colégio, amigos e até o namorado, para se mudar com a mãe para a mansão de seu novo marido rico, William Leister (Iván Sánchez). No entanto, as coisas pioram ainda mais para a jovem quando ela conhece seu novo meio-irmão, Nick (Gabriel Guevara), por quem se apaixona imediatamente e nutre um romance proibido.

Lançado neste ano, o longa tem roteiro e direção de Domingo González, sendo baseado no romance homônimo do Wattpad de Mercedes Ron. No elenco, estão presentes nomes como Marta Hazas (Pequenas Coincidências) e Iván Sánchez (A Rainha do Tráfico). Sobre sua recepção, a obra tem nota 6,3 no IMDb, com base em 6,8 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem 93% de aprovação da audiência

Belo Desastre (Prime Video)

Baseado no romance homônimo de Jamie McGuire, a trama segue a história de Abby (Virginia Gardner), uma caloura de faculdade que tenta a todo custo se afastar de seu passado, ao mesmo tempo que luta para resistir aos encantos do bad boy Travis (Dylan Sprouse).

Com direção de Roger Kumble, a recepção do longa-metragem foi mista. No site agregador IMDb, a produção tem nota 5.2, levando em conta 4,5 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto cinematográfico tem um índice de aprovação de apenas 40% e uma pontuação de 60% referente à audiência.

50 Tons de Cinza (quase todos os streamings)

Considerado um dos precursores dentro do gênero, o romance erótico é fruto de uma adaptação da obra homônima de E. L. James, publicada no Brasil pela editora Intrínseca. A trama segue Anastasia Steele (Dakota Johnson), uma estudante universitária que passa a descobrir sua sexualidade a partir de um relacionamento sadomasoquista com o magnata Christian Grey (Jamie Dornan).

Sucesso de bilheteria, o filme conquistou uma legião de fãs, apesar de sua recepção mediana entre a crítica especializada. No IMDb, o longa tem nota 4.2, tendo como base 327 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho do diretor Sam Taylor-Johnson tem taxa de aprovação de 24%.

365 Dias (Netflix)

365 Dias é um romance erótico polonês dirigido por Barbara Białowąs e Tomasz Mandes. O filme é uma adaptação do primeiro livro de uma trilogia escrita por Blanka Lipińska. Com Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone no elenco, a trama acompanha Laura, uma diretora de vendas que, em uma viagem à Sicília, é sequestrada por Massimo, um membro da máfia italiana que lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.

Apesar de sua popularidade entre os assinantes da Netflix, 365 dias não agradou muito à crítica especializada. No IMDb, por exemplo, o longa tem nota 3.3, tendo em conta 94 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem um índice de audiência de apenas 29%.

After (HBO Max, Prime Video e Apple TV+)

After é uma adaptação do best-seller homônimo de Anna Todd, livro queridinho dos adolescentes. A trama segue a história de Tessa Young (Josephine Langford), uma jovem universitária que já tem todos os passos de sua vida planejados, até que conhece o bad boy Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) e vê sua vida mudar completamente.

Dirigido por Jenny Gage e com roteiro de Susan McMartin, o longa-metragem foi o grande vencedor do Teen Choice Awards 2019 em três categorias, incluindo Melhor Filme de Drama, Melhor Ator e Melhor Atriz de Drama. Sua recepção entre a crítica é mediana, visto que tem nota 5.3 no IMDb e apenas 18% de aprovação no agregador Rotten Tomatoes.

Vício Perfeito (Prime Video)

Sienna Lane (Kiana Madeira) é uma treinadora de sucesso de MMA que acaba descobrindo que seu namorado Jax (Matthew Noszka), o atual campeão de luta, a traia com sua própria irmã. Para se vingar dele, a protagonista decide treinar a única pessoa capaz de derrotá-lo: Kayden (Ross Butler), principal rival do ex.

Com direção assinada por Castille Landon e roteiro de Stephanie Sanditz e Claudia Tan, a produção americana também tem um desempenho misto. No agregador IMDb, o filme tem nota 5.5, com base em 1,9 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto de uma taxa de audiência de 64%.

A Vida Secreta de Zoe (quase todos os streamings)

Esse suspense erótico narra a história de Zoe Reynard, uma mulher que é dona de uma prestigiada galeria de arte, casada e mãe de dois filhos. Certa noite, ao ir em uma exposição, ela conhece o famoso pintor Quinton Canosa, com quem flerta a noite toda e, por fim, acaba fazendo sexo. É durante essa traição que a protagonista começa a perder o controle de sua vida completamente.

Com Sharon Leal e William Levy estrelando o longa, a direção do projeto é de Bille Woodruff, enquanto o roteiro fica por conta de Christina Welsh e Ernie Barbarash. Com uma recepção negativa, no IMDb a produção tem nota 5, levando em conta 12 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, tem uma taxa de aprovação de meros 7%.

Através da Minha Janela (Netflix)

Com Clara Galle e Julio Peña nos papéis principais, o filme é baseado no romance homônimo de Ariana Godoy. Na trama, acompanhamos Raquel, uma adolescente que é apaixonada por seu vizinho, Ares, um garoto difícil e desejado por todas as garotas. No entanto, vivendo em mundos completamente diferentes, os dois jovens começam a se envolver em um relacionamento proibido, repleto de desejo e paixão.

A direção fica por conta de Marçal Forés e o roteiro é assinado por Eduard Sola. Popular entre os fãs do livro, Através da Minha Janela teve uma recepção mista pela crítica, como mostra o agregador IMDb, onde tem nota 5.5, com base em 14 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a taxa de audiência é de apenas 23%.

Azul É A Cor Mais Quente (Apple TV+, Google Play Store e YouTube)

Estrelado por Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, o longa é baseado na graphic novel de Jul Maroh. A película conta a história de Adèle, uma garota de quinze anos que vive em relacionamentos desconfortáveis até conhecer Emma, uma jovem que a faz questionar sua sexualidade. Com direção de Abdellatif Kechiche (O Segredo do Grão), o drama se encaixa dentro do gênero coming of age, apesar de contar com cenas eróticas.

Vencedor do Palma de Ouro de 2013, o filme é aclamado pela crítica especializada, tendo aprovação de 88% da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”), e nota 7,7 no IMDb, com base em 158 mil considerações.

The Voyeurs (Prime Video)

Pippa (Sydney Sweeney) e Thomas (Justice Smith), que namoram há um tempo, finalmente encontram e se mudam para o apartamento de seus sonhos. Mas quando o jovem casal começa a se interessar pela vida sexual de seus vizinhos, as coisas passam a ficar perigosas, e o que antes era apenas um hobby, torna-se uma obsessão doentia.

Lançado em 2021, a direção e o roteiro deste longa de suspense erótico são assinados por Michael Mohan. Com recepção mista pela crítica, The Voyeurs tem nota 6 no agregador IMDb, com base em 26 mil considerações e uma taxa de aprovação de apenas 43% no Rotten Tomatoes.

Veja também: Amazon Prime Video: veja preço dos planos, catálogo e como funciona