10 jogos com personagens de mundos tão diferentes que você nem imagina

2 de 12 Super Smash Bros Ultimate é um dos jogos com vários universos contidos — Foto: Divulgação/Nintendo Super Smash Bros Ultimate é um dos jogos com vários universos contidos — Foto: Divulgação/Nintendo

1. Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo Switch

Super Smash Bros. Ultimate é a versão definitiva da série de luta da Nintendo, que conta com dezenas de personagens da própria empresa e de outras produtoras. Mario, Sonic, Mega Man, Link, Solid Snake (Metal Gear Solid) e até mesmo Cloud Strife (Final Fantasy 7) são alguns dos nomes famosos presentes no game. As partidas podem ser jogadas em modo multiplayer local ou online, sendo sempre uma experiência diferente pelos seus cenários ou itens que fazem referência um dos vários universos presentes.

3 de 12 Snake e Cloud lutam contra Kirby e Yoshi em Super Smash Bros Ultimate — Foto: Divulgação/Nintendo Snake e Cloud lutam contra Kirby e Yoshi em Super Smash Bros Ultimate — Foto: Divulgação/Nintendo

Multiversus é um jogo que engloba vários universos da Warner em um. Além dos heróis da DC Comics, como Batman e Superman, personagens do Cartoon Network e da HBO também estão presentes. Até o astro de basquete Lebron James faz parte do elenco, já que ele é o personagem principal do filme Space Jam, o qual a produtora detém os direitos. O game fez sucesso quando teve sua fase beta lançada, em 2022, mas teve o desenvolvimento pausado para ser retrabalhado e relançado, agora apenas em 2024, mas ainda não há uma previsão exata.

4 de 12 Multiversus 'deu uma pausa', mas voltará em 2024; jogo foi sucesso na fase beta — Foto: Divulgação/Warner Bros. Multiversus 'deu uma pausa', mas voltará em 2024; jogo foi sucesso na fase beta — Foto: Divulgação/Warner Bros.

3. Fortnite – Xbox One, Xbox Series X e S, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Mobile

Fortnite nasceu como um jogo de tiro em primeira pessoa no estilo Battle Royale. A missão era reunir 100 jogadores em uma ilha, onde apenas um soldado ou equipe sairia como vitorioso. Com o tempo, a Epic Games formou parcerias para lançar personagens convidados como skins do game. Assim ocorreram participações de heróis da Marvel e DC, John Wick, Star Wars, Transformers, entre outras várias marcas presentes. Há até mesmo a inclusão de pessoas da vida real, como a cantora Ariana Grande. Vale lembrar que, neste caso, os visuais não modificam a jogabilidade.

5 de 12 Fortnite tem reunião de universos — Foto: Divulgação/Epic Games Fortnite tem reunião de universos — Foto: Divulgação/Epic Games

4. Mario and Sonic at the Olympic Games – Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch

Mario and Sonic at the Olympic Games é uma série que nasceu em 2007 para comemorar os Jogos Olímpicos de Pequim do ano seguinte. O jogo foi tão bem recebido que rendeu outras versões, nas edições seguintes do evento da vida real. Heróis e vilões desses dois universos icônicos participam de várias modalidades olímpicas, como basquete, natação e atletismo, um dos destaques de Sonic. O lançamento mais recente foi em 2020, para Nintendo Switch, comemorando as Olimpíadas de Tóquio.

6 de 12 Mario and Sonic at the Olympic Games já ganhou várias versões — Foto: Divulgação/Nintendo Mario and Sonic at the Olympic Games já ganhou várias versões — Foto: Divulgação/Nintendo

5. Marvel vs. Capcom: Infinite – PS4, Xbox One e PC

Marvel vs. Capcom: Infinite é o jogo mais recente da sua franquia de luta, que nasceu em 1996 como uma parceria entre as duas empresas. Porém, o primeiro título foi X-Men vs. Street Fighter, duas marcas muito populares nos fliperamas da época. Com os anos, tivemos os lançamentos de Marvel vs. Capcom, expandindo o universo da saga até seu game mais recente de 2017. Além de personagens como Ryu e Wolverine, Hulk, Thanos, Dante (Devil May Cry) e Zero (Mega Man X) também são opções de escolha.

7 de 12 Marvel vs. Capcom se tornou um grande marco entre os jogos de luta ao trazer um crossover entre universos nunca antes visto — Foto: Divulgação/Capcom Marvel vs. Capcom se tornou um grande marco entre os jogos de luta ao trazer um crossover entre universos nunca antes visto — Foto: Divulgação/Capcom

6. Mortal Kombat vs DC Universe – PS3, Xbox 360

Mortal Kombat vs DC Universe saiu em 2008 e foi o primeiro contato oficial do estúdio NetherRealm com heróis da DC Comics, antes de lançar Injustice: Gods Among Us. Este era uma “reposta” ao Marvel vs. Capcom para levar mais heróis aos games. O jogo se diferenciou por ter um modo história detalhado e com bastante ação, para além dos combates clássicos entre os personagens. Superman, Batman, Liu Kang, Scorpion e tantos outros nomes famosos dos dois universos estão presentes nesta aventura multiversal.

8 de 12 Mortal Kombat vs. DC Universe foi jogo de luta marcante — Foto: Divulgação/Warner Mortal Kombat vs. DC Universe foi jogo de luta marcante — Foto: Divulgação/Warner

7. Kingdom Hearts – Série em vários consoles

Kingdom Hearts foi lançado pela primeira vez em 2002 pela Square Enix apenas para o PlayStation 2 (PS2). O jogo de estreia tinha a proposta de ser o encontro entre personagens da Disney, com a participação de heróis da série Final Fantasy e de outros personagens originais, como o trio protagonista Sora, Kairi e Riku. Com o tempo, a saga ganhou popularidade, muitas sequências, spin-offs e também lançamentos em vários consoles, até mesmo no PC. Monstros S.A., Piratas do Caribe e Toy Story são exemplos de filmes representados na franquia.

9 de 12 Kingdom Hearts e Disney se unem — Foto: Divulgação/Square Enix Kingdom Hearts e Disney se unem — Foto: Divulgação/Square Enix

8. Disney Dreamlight Valley – Xbox One, Xbox Series S e X, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC

Disney Dreamlight Valley foi lançado em 2022 e é outro jogo da empresa que mistura seus universos mágicos. Este é um game que mescla estratégia, aventura e administração de recursos. O jogador tem a liberdade de criar e gerenciar sua própria cidade da Disney e personalizar sua aparência de acordo com os filmes e mais. Durante sua jornada, é possível encontrar figuras conhecidas dos filmes da Pequena Sereia, Wall-E, A Bela e a Fera, Frozen, O Rei Leão, entre muitos outros.

10 de 12 Disney Dreamlight Valley é mais um game da Disney — Foto: Divulgação/Steam Disney Dreamlight Valley é mais um game da Disney — Foto: Divulgação/Steam

9. PlayStation All-Stars Battle Royale – PS3, PS Vita

PlayStation All-Stars Battle Royale foi lançado em 2012 como uma alternativa ao Super Smash Bros., da Nintendo. O game juntava franquias conhecidas do PlayStation e de outras marcas parceiras, como God of War, LittleBigPlanet, Tekken e inFamous. O título foi bem produzido e caiu nas graças da crítica, mas não fez tanto sucesso quanto o concorrente direto. Apesar disso, poder ser considerado como uma boa homenagem à história do console da Sony.

11 de 12 PlayStation All-Stars reunia os heróis da casa — Foto: Divulgação/PlayStation PlayStation All-Stars reunia os heróis da casa — Foto: Divulgação/PlayStation

10. Jump Force – PS4, Xbox One, PC

Jump Force saiu em 2019 com a proposta de juntar personagens de animes famosos como Naruto, Dragon Ball e One Piece. O jogo também permite criar um personagem original para seguir sua aventura e lutar contra os vilões das sagas. Infelizmente, Jump Force não está mais disponível para comprar, e só quem já baixou anteriormente ainda pode jogar. Ainda assim, o conceito animou muito os fãs da cultura japonesa na época, que ainda podem aproveitar dos jogos individuais de cada uma das séries.

12 de 12 Jump Force tinha vários animes em um mesmo jogo — Foto: Divulgação/Bandai Namco Jump Force tinha vários animes em um mesmo jogo — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Com informações de CBR, Gamerant

