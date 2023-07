10 jogos de sobrevivência para Android e iOS (iPhone)

Os jogos de sobrevivência são populares em celulares Android e iPhone ( iOS ). Last Day on Earth: Survival , This War of Mine e Survival Island Evolve são games de sobreviência que mais se destacam entre os títulos disponíveis para smarthones. Os games mergulham o jogador em um vasto mundo aberto, com recursos escassos e ambientes hostis, onde se manter vivo é um desafio constante. Confira a lista completa com os dez melhores jogos de sobrevivência.

O que são jogos de sobrevivência?

Nesses títulos, o jogador conta com o mínimo de recursos possível em um mapa de mundo aberto. Esses ambientes costumam ser hostis e repletos de ação. O jogador pode usar armas, ferramentas e buscar abrigo para tentar sobreviver o maior tempo possível.

Confira os 10 melhores games de sobrevivência para Android e iOS (iPhone)

Last Day on Earth: Survival é um RPG grátis com o clássico mundo pós-apocalíptico de zumbis. O título não é um dos mais inovadores ou visualmente realistas, no entanto, está entre os jogos mais populares para Android e iPhone (iOS) pela jogabilidade tática e modo multiplayer cooperativo.

O game acerta na fórmula e oferece diversos recursos para explorar, como a possibilidade de desenvolver gambiarras e armas letais.

2. Oceanborn: Survival on Raft

Os jogos de sobrevivência não estão limitados a florestas ou cidades infestadas de zumbis. Oceanborn: Survival é um game gratuito para celulares que, literalmente, imerge o jogador no meio do oceano.

O game capricha no visual e traz mecânicas básicas do gênero, como construção de objetos e a produção de comida para não perecer diante da fome e sede. Contudo, o maior perigo está escondido no mar: o tubarão.

3. Survival Island Evolve

Survival Island Evolve é um dos jogos mais completos do gênero para Android e iOS. Com ótimos gráficos e mundo aberto, o seu principal objetivo é bem direito; sobreviva na selva. O título traz as mecânicas mais populares dos jogos de sobrevivência, como combate, caça, construção e elaboração de receitas.

Aqui, o jogador começa do zero e deve usar a imaginação e habilidades físicas para conquistar seu espaço na ilha.

Um modo multiplayer está em desenvolvimento e deve chegar em breve.

4. ExperimentZ

ExperimentZ é um jogo de sobrevivência grátis que serve como uma alternativa mobile para DayZ ou H1Z1. Sua mecânica de combate e exploração é muito parecida com a dos títulos de PC. O ponto chave do jogo é, também, o seu multiplayer online.

Os jogadores podem cooperar em equipe ou competir entre si para sobreviver aos zumbis. O game favorece estratégias táticas e de camuflagem com ciclo de dia e noite e ambientes variados.

Os gráficos de ExperimentZ são mais detalhados e, por isso, o game pode ser mais pesado para celulares intermediários ou modelos mais antigos.

5. Vast Survival

Gosta de Rust ou Ark: Survival Evolved? Então Vast Survival é o jogo para você. Além de ser bem parecido com os dois títulos populares para PC, o game impressiona com gráficos realistas em celulares Android e iPhone (iOS). O seu diferencial está na interação que ele oferece no multiplayer, que permite até 26 jogadores e traz suporte para bate-papo com voz.

Por ser um jogo pesado, e ainda estar recebendo atualizações constantes, Vast Survival precisa de um celular mais potente para funcionar.

6. The Walking Dead No Man's Land

Quando falamos de jogos de sobrevivência, a série The Walking Dead não pode ficar de fora da lista. Apesar de ser um RPG tático, o objetivo de The Walking Dead No Man's Land ainda é o mesmo; sobreviver no apocalipse zumbi.

No game, o jogador controla um grupo de sobreviventes com personagens marcantes da série de TV, como Daryl Dixon. Você deve coordenar os ataques, escolher as armas e treinar sua equipe para conseguir sobreviver as hordas de zumbis.

7. The Abandoned

The Abandoned é um jogo de aventura com uma temática mais sobrenatural. Além das mecânicas básicas de combate e sobrevivência, o jogo adiciona anomalias e outros fenômenos misteriosos para causar uma dificuldade extra.

Por se um jogo pago, The Abandoned oferece um pouco mais de conteúdo e detalhes na ambientação de seus cenários. Ele traz três modos para jogar com zumbis e animais selvagens.

This War of Mine é um jogo pago para Android e iOS (iPhone) com uma temática impactante. Em vez de jogar com um soltado de elite, o jogador assume um grupo de civis, que deve lutar contra a falta de medicamentos, alimentos e ameaças que os assombram em meio a uma guerra.

No game, o grupo deve aproveitar a mudança do ciclo de dia e noite para explorar e coletar recursos. No entanto, cabe ao jogador decidir o que deve ser protegido e sacrificado para a sobrevivência do grupo.

Minecraft é um jogo que não pode ficar de fora quando o assunto é sobrevivência e coleta de recursos. O mundo de blocos também tem sua versão para celulares, a Minecraft Pocket Edition, que conta com o modo Survival. Neste modo, o personagem sentirá fome, receberá dano ao ser atacado ou quando sofrer quedas. Além disso, monstros o atacarão com mais frequência e cabe ao jogador criar armas para se defender.

10. Don't Starve: Pocket Edition

A Don't Starve: Pocket Edition traz o difícil jogo de sobrevivência para celulares com a jogabilidade e gráficos 2D fieis ao original. O jogo conta a história de Wilson, um cientista que foi capturado por um demônio e agora se encontra aprisionado em um mundo extremamente hostil e selvagem. Dont' Starve não traz instruções ou dicas e deixa o jogador a deriva, com sua própria capacidade de sobrevivência. É um jogo para quem gosta de dificuldade e ameaças onde você menos espera.

