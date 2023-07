10 jogos que fizeram sucesso, mas acabaram cancelados ou esquecidos

1 de 11 Star Fox é um dos jogos esquecidos dos anos 90 — Foto: Divulgação/Nintendo Star Fox é um dos jogos esquecidos dos anos 90 — Foto: Divulgação/Nintendo

1. Army of Two

Army of Two é uma série que começou em 2008. Este era um jogo de tiro cooperativo com dois personagens e que trazia uma boa dose de ação. Os jogadores podiam realizar jogadas ensaiadas e lidar com exércitos de inimigos sem muito esforço, dependendo da situação onde se encontravam. É possível jogar com outro humano ou com o computador controlando o segundo personagem.

Army of Two foi lançado e produzido pela Eletronic Arts. Seu sucesso rendeu duas sequências, Army of Two: The 40th Day, de 2010, e Army of Two: The Devil’s Cartel, de 2013. Porém, os jogos não surpreenderam tanto os seus fãs. Desde então, a série está na geladeira da EA e sem grandes planos de retorno. Atualmente, jogos cooperativos fazem grande sucesso, especialmente os de tiro, então poderia haver uma alternativa para seu retorno.

Army of Two sumiu pelas mãos da EA — Foto: Divulgação/EA

2. Star Fox

Star Fox tem uma história complicada em termos de produção. O jogo nasceu no Super Nintendo, em 1993, e foi um enorme sucesso. Seus gráficos em 3D chamavam atenção na época, já que os SNES nem era capaz de gerar estes visuais nativamente. Fox McCloud era o protagonista e tinha a função de comandar um esquadrão de caças espaciais. Ele caiu no gosto dos fãs, tanto que marcou presença nos games da saga Super Smash Bros, que reúne alguns personagens populares das franquias da Nintendo. Com o tempo, saiu a primeira sequência: Star Fox 64, para o Nintendo 64.

Um segundo jogo estaria em desenvolvimento para o SNES, mas foi inicialmente cancelado e só lançado muitos anos depois, em 2017, para o relançamento do SNES Classic. Hoje em dia os fãs pedem inúmeras vezes pelo retorno de Star Fox para o Nintendo Switch, mas sem grande sucesso. A empresa segue focada em jogos que são “venda garantida” junto ao público, como Super Mario Bros. ou The Legend of Zelda.

Star Fox 2 só foi sair em 2017 — Foto: Divulgação/Nintendo

Onimusha, série de jogos de ação e combate da Capcom, surgiu em 2001 com a premissa de ser um título inspirado por lendas do Japão feudal, mas trazendo contextos modernos e elementos de horror. Os jogadores controlam um guerreiro que luta contra criaturas sobrenaturais. A saga até que teve uma vida considerada longa, já que vários jogos foram lançados pelos anos, como Onimusha 2 em 2002, Onimusha Tactics em 2003 e Onimusha 3 em 2004. Porém, seu último grande lançamento foi Onimusha Warlords, remaster do primeiro jogo, em 2018.

Desde então, a Capcom parece ter esquecido da saga e não tem vontade de retomar o seu desenvolvimento. Atualmente, o que temos mais próximo de Onimusha é a série Dark Souls e derivados, como Bloodborne e Elden Ring.

Onimusha: Warlords foi lançado em 2001 — Foto: Divulgação/Capcom

4. Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie é uma série mais recente, mas que também já viveu seus dias de glória. O primeiro jogo nasceu no Nintendo 64, em 1998, e tinha o enredo focado na dupla que dava nome ao game, Banjo, um urso, e Kazooie, um pássaro. O game era de plataforma no estilo “Mario 64” e trazia muitos elementos interativos, design criativo e inimigos igualmente carismáticos.

Com o tempo, sua produtora Rare ficou focada em outros projetos, até firmar parceria com a Microsoft. Assim, os lançamentos de Banjo-Kazooie foram perdendo a força, até que o último, Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, saiu para o Xbox 360 em 2008. Desde então, não temos mais a presença da dupla em jogos inéditos, apenas relançamentos pontuais.

Banjo-Kazooie é um clássico do Nintendo 64 — Foto: Divulgação/Rare

5. MiniMundos

MiniMundos é um jogo online que fez muito sucesso em sua época. O título foi lançado em 2008, mas encerrou suas atividade dez anos depois. Os jogadores podiam cuidar de seus avatares digitais e viver dentro de um “mundo virtual”, como é hoje o famoso “Metaverso”, mas de gráficos simples e proposta divertida. O Facebook era um dos principais locais de acesso do game, que podia ser utilizado diretamente no navegador.

Porém, assim como todos os games das redes sociais, MiniMundos perdeu a força até ser completamente encerrado. Ainda assim, o game tinha uma grande base instalada de usuários, mais de seis milhões, o que comprova que um dia foi um sucesso. Hoje, é difícil que jogos do tipo funcionem nos consoles e PC, mas temos alternativas similares, como o Animal Crossing, da Nintendo.

MiniMundos era mundo virtual no Facebook — Foto: Divulgação/Facebook

6. Jak e Daxter

Jak e Daxter é um jogo da produtora Naughty Dog, lançado muito antes de The Last of Us, sucesso da empresa. A série era estrelada por dois amigos que dão nome à aventura, de combate futurista com plataformas e exploração. A série fez um certo sucesso, quando estreou no PlayStation 2 (PS2), mas foi esquecida com o tempo.

Seu último grande lançamento foi uma coletânea, Jak e Daxter Collection, lançada para o PlayStation 3 (PS3) ainda em 2013. Além disso, não há planos para que a Naughty Dog retome sua antiga marca, já que atualmente ela cuida de sucessos maiores e mais recentes, como Uncharted e o próprio The Last of Us.

Jak & Daxter: The Precursor Legacy era um dos games da Naughty Dog — Foto: Divulgação/Sony

7. Mega Man

Mega Man, ao contrário de muitos exemplos desta lista, ainda é um dos queridinhos da Capcom. A empresa faz algumas promoções e relançamentos com seu personagem, mas um game verdadeiramente inédito não é um caso recente. Nascida em 1987, a série surgiu no NES e trazia o robôzinho azul em uma aventura de plataforma, com a missão de destruir os robôs maléficos do Dr. Willy com seu canhão de braço.

Não se pode dizer que Mega Man não foi um sucesso. Só a série principal teve mais de 10 games ao longo de 20 anos. Sagas spin-off, como Mega Man X e Mega Man Battle Network, também tiveram várias sequências. O problema é que, hoje em dia, Mega Man vive apenas de relançamentos ou jogos simples, de celular. O último grande jogo da saga foi Mega Man 11, lançado em 2018, e elogiado pelos fãs.

Mega Man 11 saiu em 2018 e nada mais — Foto: Divulgação/Capcom

8. Chrono Trigger

Chrono Trigger é um dos maiores clássicos da Square Enix, sendo alvo de pedidos de remakes ou até de remasters. Porém, tudo que a saga ganha são relançamentos em outras plataformas. Originalmente criado em 1995, para o Super Nintendo, o game contava a história do jovem Chrono, um guerreiro que viajava no tempo com seus amigos para corrigir problemas e achar pessoas desaparecidas.

Chrono Trigger foi elogiado por sua história, personagens marcantes e pelo design do artista Akira Toriyama, o mesmo autor de Dragon Ball. O jogo chegou a ser relançado em plataformas mais modernas e em celulares, mas nunca ganhou um remake. Uma espécie de “continuação”, Chrono Cross, saiu em 1999, se passando teoricamente no mesmo universo, mas sem ligação direta com a primeira aventura.

Chrono Trigger tinha design de Akira Toriyama — Foto: Divulgação/Square Enix

9. Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront é uma saga um pouco azarada em termos de lançamento. Os dois primeiros jogos, que saíram em 2004 e 2005, foram ótimos e um grande sucesso. De lá para a cá, a Eletronic Arts tenta relançar sua série de combates multiplayer no mundo dos filmes da Disney, mas sem repetir o mesmo sucesso. Até então, um terceiro título estava em produção, Star Wars Battlefront 3, mas foi cancelado.

Isso só mudou em 2015, quando a EA decidiu reiniciar Star Wars Battlefront e relançar o game como se fosse um totalmente novo. Em 2017, a sequência Star Wars Battlefront 2 saiu, mas a estratégia não deu tão certo e os dois jogos foram criticados por alguns problemas técnicos. Uma das principais reclamações foi o alto número de microtransações dentro do game, o que revoltou muito a comunidade na época. Agora poderia ser uma hora ideal para um novo Battlefront, graças à popularidade de séries como The Mandalorian e Andor, mas.

Star Wars Battlefront 2 tem conflitos multiplayer — Foto: Divulgação/EA Games

Twisted Metal é um game que pode ser lembrado bastante para os fãs de PlayStation. O título nasceu em 1995 no PlayStation One (PS1) e trazia combate em veículos, cenários destrutíveis e outros elementos focados nos embates violentos. O humor ácido e a violência foram elementos que caracterizaram o jogo, que ganhou algumas sequências ainda em alguns outros consoles da Sony.

Porém, o último grande título de Twisted Metal já faz mais de dez anos. Um jogo de mesmo nome da franquia foi lançado em 2012 para o PS3. O game seguia toda a receita da saga, mas com gráficos aprimorados, além de novos elementos de destruição e combate. Curiosamente, um seriado inspirado no jogo vai ao ar ainda este ano, nos EUA, o que pode ser uma boa oportunidade para ao menos relançar os primeiros títulos e matar a saudade.

Twisted Metal é um clássico da Sony — Foto: (Divulgação/Sony

