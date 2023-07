10 jogos que mereciam uma versão VR para colocar você dentro da tela

Em alguns casos, as produtoras realmente criam uma versão especial para realidade virtual, como foi o caso de Horizon Call of the Mountain . Outro exemplo é Resident Evil 4 Remake , que terá um modo VR da sua campanha no futuro. Porém, outros grandes também merecem mais atenção neste sentido. Pensando nisso, o TechTudo separou 10 títulos que mereciam ganhar uma versão em VR o mais rápido possível. Confira:

The Last of U conta a história de um mundo pós-apocalíptico tomado por um fungo que transforma as pessoas em algo parecido com um zumbi. Em poucos anos, a civilização foi reduzida a alguns poucos sobreviventes, como os protagonistas Joel e Ellie, esta que pode ser a chave para a criação de uma vacina que pode salvar a humanidade.

The Last of Us ficou conhecido por sua atmosfera sem igual no mundo dos jogos, com visuais ainda mais realistas no remake The Last of Us Parte 1 para PlayStation 5 (PS5) e PC. Em realidade virtual, jogadores poderiam confrontar de perto os monstros infectados e suar nos trechos furtivos. Além disso, seria possível estar presente nos momentos mais tocantes da emocionante história do game.