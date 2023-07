10 melhores aplicativos para baixar músicas no iPhone (iOS)

Existem apps de música que permitem baixar suas cações favoritas para ouvir offline no iPhone ( iOS ), sem precisar gastar o pacote de dados ou depender da conexão da Internet. A maior parte dos apps de streaming oferece alternativas para fazer o download de títulos legalmente. Plataformas, como Spotify , Deezer , TikTok Music e YouTube Music, contam com essa opção na versão premium – alguns deles com planos individuais, familiares e para estudantes, o que ajuda a reduzir os custos. Há também opções grátis, como o Palco MP3 e SoundCloud , em que os próprios artistas disponibilizam seus trabalhos musicais.

Para ajudar os usuários a encontrarem o serviço que mais se adapta à sua realidade com o aparelho da Apple, o TechTudo preparou uma lista com os 10 melhores apps músicas no iPhone (iOS). Todas as opções apresentadas a seguir estão disponíveis para download grátis na loja oficial de aplicativos do sistema operacional, a App Store.

Aplicativos grátis permitem baixar músicas para ouvir quando estiver sem conexão à Internet

Popular app de streaming de músicas, Spotify permite download de até 10 mil músicas por dispositivo

O popular serviço de streaming de música Spotify oferece um catálogo com mais de 30 milhões de faixas. Ao assinar a versão premium do aplicativo é possível baixar até 10 mil músicas por dispositivo, em até cinco aparelhos diferentes. A partir da biblioteca, o usuário pode escolher entre playlists, artistas, músicas e álbuns, o título que deseja fazer o download.

A assinatura individual custa R$ 19,90 por mês;

A assinatura Duo (para duas pessoas), R$ 24,90 por mês;

O plano familiar (até seis pessoas), R$ 34,90 por mês;

Estudantes universitários, R$ 9,90 por mês.

Deezer tem interface simples e fácil de navegar, além do recurso Flow, que ajuda a descobrir novos artistas

Com uma interface bastante intuitiva e fácil de navegar, o Deezer permite ao usuário descobrir novas músicas e artistas com o recurso Flow, além de criar suas próprias playlists com os cantores e bandas favoritos.

A partir do primeiro acesso, a versão premium fica disponível por um mês, em um período de testes. Nela, é possível baixar músicas para ouvir offline, além de eliminar os anúncios – alternativas disponíveis somente enquanto o usuário paga a mensalidade.

A assinatura individual custa R$ 22,90 por mês;

A assinatura individual anual, R$ 206,10 por ano (R$ 17,18 por mês);

O plano familiar, que aceita até seis perfis, R$ 39,90 por mês;

O plano familiar anual, R$ 438,90 (R$ 36,58 por mês);

A assinatura para estudantes, R$ 10,90 por mês.

Para descobrir o que há de mais novo na música nacional, o Palco MP3 é o aplicativo certo

O Palco MP3 tem um diferencial em relação aos outros aplicativos desta lista: ele reúne as novidades da música brasileira, nos mais variados gêneros, do gospel ao samba, além do rock, forró e eletrônico.

Então, para os interessados em garimpar novidades, a plataforma disponibiliza mais de 115 mil bandas e cantores cadastrados, com mais de 1 milhão de músicas disponíveis. As canções que agradarem o usuário podem ser baixadas de forma grátis, com autorização dos próprios artistas.

SoundCloud tem um ótimo catálogo, mas é preciso usar outros aplicativos para baixar músicas

Semelhante ao Palco MP3 que oferece o que há de mais novo na música brasileira, o SoundCloud inclui uma variedade de faixas internacionais, com destaque para novos artistas. Neste serviço, os próprios músicos podem habilitar a opção de baixar seus títulos.

No site, o download é mais fácil, pois conta com um botão específico para essa finalidade. No iPhone, é preciso da ajuda de aplicativos de terceiros, como o Make Sound.

5. YouTube Music

YouTube Music, lançado no ano passado, quer ser o catálogo musical mais abrangente da internet

Lançado em 2018, o YouTube Music chegou com a promessa de ser o mais abrangente catálogo musical disponível na Internet, já que também inclui o conteúdo de vídeos raros encontrados no YouTube. Com interface intuitiva, o download de músicas é simples e há ainda a opção da Mixtape Offline, que baixa automaticamente os títulos que o usuário mais ouve.

A assinatura individual custa R$ 20,90 por mês;

A assinatura para família (até cinco contas), R$ 34,90 por mês;

O plano para estudantes, R$ 12,50 por mês.

O Audiomack oferece download gratuito de músicas, sem a necessidade de fazer assinatura

Focado principalmente em ritmos como hiphop, reggae, pop e nas músicas latina e eletrônica, o Audiomack é um serviço de streaming que oferece também oferece podcasts, playlists e mixtapes, e ainda permite o download de todos os títulos do seu catálogo. O aplicativo engloba conteúdos novos no meio musical e é completamente gratuito, ou seja, dispensa a necessidade de assinaturas.

Mirando na qualidade do áudio, o Tidal é indicado para quem exige alta fidelidade no som

Criado por Jay-Z, marido de Beyoncé, o Tidal aposta em áudio com alta qualidade e um catálogo com mais de 56 milhões de músicas para conquistar os usuários. Para fazer o download, basta iniciar o aplicativo, escolher um álbum ou playlist e habilitar o botão "baixar" logo abaixo da imagem de capa. As músicas ficam disponíveis na área "Minha Coleção", concentradas em "Conteúdo Offline".

São os níveis de sensibilidade do som que determinam o valor mensal da assinatura:

Plano HiFi custa R$ 16,90 por mês e conta com qualidade de som HiFi até 1411 kbps;

HiFi Plus, R$ 33,80 por mês e conta com formatos de áudio inovadores até 9216 kbps.

Passado o início polêmico, Napster hoje é um respeitado aplicativo de streaming e download legal de música

Após deixar a pirataria para trás, o Napster se tornou um serviço de streaming que respeita os direitos autorais e se afasta das polêmicas do passado. O acesso é totalmente pago e a assinatura mensal custa R$ 17,99.

Ainda assim, os interessados em conhecer a plataforma podem usufruir de um período de 30 dias para testar, disponível após fornecer os dados do cartão de crédito. Apesar da dificuldade inicial para acessar, esta é uma plataforma fácil de mexer e que oferece mais de 110 milhões de músicas milhões em seu catálogo.

Além de ser nativo nos dispositivos iOS, o Apple Music conta com um catálogo com 30 milhões de músicas

Aplicativo nativo dos dispositivos iOS, o Apple Music (ou Música, em português) tem a acessibilidade e a intimidade com o usuário a seu favor. Mas vai além, com a oferta de um catálogo que ultrapassa 30 milhões de músicas e uma interface simples e intuitiva.

Além do streaming de músicas, é possível fazer o download para ouvi-las offline mediante assinatura. Para isso, basta clicar no sinal "+" ao lado do título escolhido. Os três primeiros meses são gratuitos.

O plano individual custa R$ 21,90 por mês;

A assinatura para estudantes, R$ 21,90 por mês;

O plano familar, R$ 34,90 por mês.

10. TikTok Music

O TikTok Music é um serviço de streaming de música lançado em setembro de 2023 para iPhone (iOS) e Android. Pelo TikTok Music, os usuários podem ouvir sucessos de seus cantores favoritos, criar playlists colaborativas, buscar letras e conferir recomendações. Com uma interface intuitiva, o usuário ainda pode baixar músicas para ouvi-las offline.

O TikTok Music foi lançado no Brasil no início de julho

A assinatura custa R$ 16,90 por mês;

A modalidade família (até cinco contas), R$ 26,90 por mês;

O plano para estudante, R$ 8,50.

