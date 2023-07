10 Pokémon tão difíceis de pegar nos jogos que parecem até lendários

Pokémon é uma série de jogos da Game Freak com mais de 27 anos existência e nove gerações de diferentes monstrinhos para colecionar. Após o lançamento de Scarlet e Violet , para Nintendo Switch , em 2022, o número de espécies passou de mil. Porém, existem Pokémon com uma alta dificuldade de serem capturados, seja por sua baixa chance de aparecer ou até habilidade de camuflagem. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 10 monstrinhos (sem contar lendários) que são muito difíceis de encontrar e capturar nos jogos da franquia.

1. Beldum (Platinum)

Beldum é a primeira evolução de Metagross, um Pokémon pseudo-lendário da região de Hoenn. Sua linha evolutiva é a com a maior dificuldade para capturar diretamente. Nos jogos da franquia, cada monstrinho tem uma taxa de captura que varia de três a 255. Esse número define quais chances cada espécie tem de ficar dentro da pokébola. Em outras palavras, quanto menor a taxa, mais difícil de pegar.

A maior parte dos Pokémon lendários, por exemplo, tem apenas 3 pontos de taxa de captura, assim como é o caso de Beldum. Para piorar a situação, as chances de encontrar a espécie no matinho são mínimas. Em Pokémon Platinum, exclusivo do Nintendo DS, ele só aparece na rota 228 durante swarms, um evento temporário que pode ocorrer em qualquer área do jogo.

2. Spiritomb (Legends Arceus)

Spiritomb é um fantasma que se tornou um dos piores pesadelos para quem tentou completar a Pokédex de Pokémon Legends: Arceus, de Nintendo Switch. Antes de encontrá-lo, o jogador deve achar 107 wisps, pequenas chamas roxas que estão espalhadas pelos mapas do jogo. Depois de pegar todas, você terá a chance de enfrentar e capturar um Spiritomb de level 60. O Pokémon também vai passar a aparecer na região de Shrouded Ruins.

3. Porygon (Red, Blue e Yellow)

Porygon é um dos monstrinhos mais raros de Pokémon Red, Blue e Yellow, lançados para Gameboy. Nos primeiros capítulos da saga, a única forma de pegá-lo é apostando no Game Corner, um cassino da Equipe Rocket situado na cidade de Celadon. Ele é o mais valioso dos prêmios disponíveis, então os treinadores interessados precisam testar a paciência jogando nas máquinas caça-níquel do local. Em outros jogos a dificuldade é menor, já que pode ser encontrado em matinhos comuns.

4. Heracross (Gold e Silver)

Heracross é um Pokémon das espécies inseto e lutador, entrando para a franquia nos jogos da geração 2, Gold e Silver, do Gameboy Color. Os títulos foram responsáveis por introduzir uma nova mecânica de encontrar monstrinhos batendo em árvores, sendo essa a única forma de capturar Heracross.

O problema é que os locais em que essa espécie tem mais chance de aparecer variam de jogador para jogador. Por isso, além de ter paciência para bater em muitas árvores, você vai precisar de sorte para bater nas árvores certas.

5. Ditto (Pokémon Go)

Ditto é um monstrinho com a habilidade de se transformar em outros Pokémon. Em Pokémon Go, jogo para dispositivos Android e iPhone (iOS), ele faz isso tão bem que está sempre disfarçado de oito monstrinhos: Digglet, Grimer, Snubbull, Corphish, Starly, Rogenrola, Tympole e Litleo. O jogo só revela o disfarce de um Ditto depois que ele foi capturado, então a melhor forma de conseguir o seu é não deixando nenhum Pokémon dessas espécies escapar.

6. Chansey (Fire Red e Leaf Green)

Chansey é um monstrinho clássico da primeira geração, sendo conhecido por ser ajudante da Enfermeira Joy, personagem presente nos jogos e anime. Esse Pokémon tem 1% de chance de aparecer dentro da Safari Zone e, quando encontrado, vai fazer de tudo para fugir. Como não é possível batalhar dentro dessa área do jogo, sua melhor alternativa é jogar uma pokébola e torcer para que a Chansey não escape.

7. Zorua (Black e White)

Zorua aparece em Pokémon Black e White, do Nintendo DS, mas atualmente é praticamente impossível de obtê-lo. Para conseguir adicionar o monstrinho na sua coleção, é necessário ter um Celebi, espécie mítica que viaja no tempo e foi distribuída em um evento antes mesmo do jogo ser lançado. Como esse não é o caso da maioria dos jogadores, conseguir Zorua sem depender de amigos ou usar cheats se tornou um privilégio para poucos.

8. Feebas (Ruby, Sapphire e Emerald)

Feebas é a pré-evolução de Milotic, um Pokémon bem querido pelos jogadores. O monstrinho a aparece em Pokémon Ruby e Sapphire, do Gameboy Advance, mas só pode ser encontrado por meio da pesca. Além de ser exclusiva da rota 119, a pré-evolução da Milotic só dá as caras em seis das centenas de pixels que formam o rio dessa parte do jogo. O pior de tudo é que os "quadrados" em que Feebas pode ser pescado mudam de forma aleatória. Assim, mesmo que algum amigo consiga capturar esse peixe, você dificilmente vai ter a sorte de encontrá-lo no mesmo lugar.

9. Gholdengo (Scarlet e Violet)

Gholdengo está presente em Pokémon Scarlet e Violet, exclusivos do Nintendo Switch. A única forma de adicioná-lo à sua coleção é evoluindo um Gimmighoul, sua pré-evolução. O problema é que, para fazer isso, os jogadores precisam acumular 999 moedas especiais. Esses itens são dropados em quantidades aleatórias por Gimmighoul selvagens, então prepare-se para derrotar muitos Pokémon da mesma espécie antes de finalmente conseguir sua forma evoluída.

10. Munchlax (Diamond e Pearl)

Munchlax é a pré-evolução de Snorlax, introduzido em Pokémon Diamond e Pearl, do Nintendo DS. A única forma de pegá-lo nesses jogos é através das Honey Trees, árvores em que os treinadores colocam mel para atrair monstrinhos selvagens das redondezas. Existem apenas quatro Honey Trees que podem atrair Munchlax, mas esse monstrinho só tem 1% de chance de dar as caras. Além disso, cada árvore leva seis horas até estar pronta para ser utilizada novamente, o que torna demorado o processo para encontrar o Pokémon.

Com informações de Pokédex, Pokémon Database e Bulbagarden

