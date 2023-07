10 truques para você aproveitar todo o potencial do seu celular agora

Os celulares Android têm várias funcionalidades nativas que aprimoram seu desempenho e tornam a experiência de uso ainda mais agradável. No entanto, alguns desses recursos estão "escondidos" nas configurações do smartphone e podem acabar passando despercebidos pelo usuário. Existem ferramentas para otimizar a performance do aparelho, melhorar a qualidade da tela e até para ajudar você a ter uma relação mais saudável com o celular — só é preciso saber como acessá-las. Na lista abaixo, o TechTudo traz dez dicas para você extrair todo o potencial do seu smartphone.

1 de 11 Celular com sistema operacional Android — Foto: Reprodução: Thássius Veloso/TechTudo Celular com sistema operacional Android — Foto: Reprodução: Thássius Veloso/TechTudo

1. Ajuste as configurações rápidas

As configurações rápidas são botões que aparecem ao deslizar o dedo de cima para baixo na tela. Em geral, as principais opções permitem ativar e desativar o Wi-Fi, os dados móveis e o modo avião. O que nem todos sabem é que é possível customizar os botões exibidos. Assim, você pode dispor dos ícones mais relevantes para o seu uso diário.

Para isso, basta acessar o menu deslizando o dedo de cima para baixo e tocar nos três pontinhos que aparecem no topo, à direita. Em seguida, selecione “Editar botões”. Agora, basta selecionar e mover os botões conforme o desejado.

2 de 11 Ajustando as configurações rápidas Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Ajustando as configurações rápidas Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Aumente a taxa de atualização da tela para ter uma experiência visual mais completa

Aumentar a taxa de atualização da tela faz com que esta atualize mais vezes por segundo, diminuindo os borrões em cenas com movimentos rápidos e a sensação de "engasgo" do celular ao rolar pelo feed de redes sociais, por exemplo. É possível alterar a taxa nas configurações do visor, caso o aparelho possua esse recurso, mas o caminho pode variar de marca para marca. Em celulares Samsung, por exemplo, esse recurso é chamado de “Suavidade de movimento” e só pode ser alterado caso o modo “Economia de energia” esteja desativado.

3 de 11 Alterando a taxa de atualização da tela em celular Samsung — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Alterando a taxa de atualização da tela em celular Samsung — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Use o modo escuro

Utilizar o modo escuro é uma maneira simples de maximizar o potencial do seu smartphone. Além de economizar bateria em aparelhos que possuem tela OLED ou AMOLED, a opção promete ser mais confortável para os olhos, principalmente em ambientes com pouca luz. O dark mode também é mais indicado para pessoas com problemas de visão.

4 de 11 Ativando o Modo Escuro no celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Ativando o Modo Escuro no celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Para ativar o modo escuro, vá em “Configurações” e entre na opção “Visor”. Logo no topo da tela é possível alternar entre os modos claro e escuro. Caso queira utilizar o modo escuro apenas à noite, toque em “Configurações do Modo escuro” e escolha “Do anoitecer ao amanhecer” ou faça um agendamento personalizado.

4. Use Widgets para visualizar informações mais facilmente

Os widgets são uma forma prática de organizar e acessar informações de aplicativos diretamente na tela inicial do smartphone, sem precisar abri-los. Com eles, é possível ler e enviar e-mails no Gmail, ver as mensagens não lidas no WhatsApp, visualizar e organizar a agenda, entre outras coisas. Os elementos são leves e customizáveis, e você pode modificar seu tamanho, posição e, em alguns casos, até o esquema de cor.

5 de 11 Adicionando Widgets em celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Adicionando Widgets em celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Para ativar os widgets, basta manter a tela inicial do aparelho pressionada por alguns segundos. No menu que aparecerá na parte inferior da tela, selecione “Widgets”. Após escolher o widget de sua preferência, toque em “Adicionar”.

5. Gerencie as notificações de apps para não receber alertas irritantes

Ser bombardeado por notificações o dia inteiro pode ser bastante irritante, além de não ser nada produtivo. Afinal, os alertas realmente importantes podem acabar se perdendo no meio de tantos outros. Para evitar que isso aconteça, gerencie as permissões dos aplicativos e bloqueie as notificações que não são fundamentais. No menu “Notificações”, dentro de “Configurações”, é possível gerenciar as permissões de notificação de todos os aplicativos facilmente, assim como configurar o modo “Não perturbar”.

6 de 11 Permissão de notificação dos aplicativos no Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Permissão de notificação dos aplicativos no Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Use o RAM Plus para acelerar o desempenho do celular

Smartphones mais modernos, como o Samsung Galaxy S23 e Redmi Note 12, possuem o recurso RAM Plus, que utiliza a memória interna livre do celular para expandir a RAM. Assim, o desempenho do smartphone melhora consideravelmente, e até os aplicativos mais pesados rodam com uma performance aprimorada. O TechTudo tem um passo a passo explicando como ativar a função RAM Plus em celulares Samsung e Xiaomi.

7 de 11 Menu da RAM Plus no Galaxy S23 Ultra — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Menu da RAM Plus no Galaxy S23 Ultra — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

7. Use as funções de “Bem-estar digital”

Pensando em contornar potenciais efeitos negativos do uso prolongado de telas à saúde, as fabricantes criaram dispositivos de Bem-estar digital com funcionalidades que auxiliam o usuário a ter uma relação mais saudável com o celular. Em aparelhos com Android, é possível criar uma meta de tempo de tela diário, monitorar o tempo pelo qual o aparelho é usado enquanto o usuário caminha ou dirige e também o tempo de escuta com o volume alto.

8 de 11 Funções de Bem-estar digital em celulare Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Funções de Bem-estar digital em celulare Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Outro recurso interessante é o “Modo de foco”, que muda as configurações do celular de acordo com a atividade ou situação que o usuário escolher, como “Cinema”, “Direção” ou “Relax”. Já o “Modo Hora de dormir” ajuda a ter uma melhor noite de sono, ativando automaticamente o “Não perturbar” e restringindo o uso de aplicativos, entre outras configurações personalizáveis. Para ativar essas funções, acesse a opção “Bem-estar digital e controles parentais” dentro de “Configurações”.

8. Use a Pasta Segura para proteger arquivos

Usar uma Pasta Segura é a forma mais simples de proteger arquivos importantes e fotos privadas. Para criar uma, abra o app Files, do Google, e role a tela até encontrar a categoria “Coleções”. Selecione “Pasta Segura” e escolha se deseja protegê-la com um PIN ou Padrão. Após definir a senha, a pasta será criada.

9 de 11 Pasta segura do Files do Google — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Pasta segura do Files do Google — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Vale ressaltar que não será possível recuperar o acesso aos arquivos caso a senha PIN ou padrão forem esquecidos. Para mover arquivos para a pasta segura, toque em "Procurar", na parte inferior da tela. Depois de encontrar o arquivo desejado, toque em “Mais” e selecione “Mover para a pasta segura”.

9. Ative o histórico de notificações

O histórico de notificações permite que o usuário veja todos os alertas recebidos no celular. Além de ajudar a analisar quais apps enviam mais mensagens, a ferramenta permite recuperar notificações que já foram deletadas, e até mesmo mensagens que os seus contatos apagaram do WhatsApp ficam registradas. Para ativar o histórico de notificações, vá em “Configurações” e toque em “Notificações”. Depois, selecione “Configurações avançadas”. Em seguida, toque em “Histórico de notificações” e ative o recurso.

10 de 11 Histórico de Notificações em celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Histórico de Notificações em celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

10. Atualize o sistema com frequência

O sistema Android está sempre recebendo atualizações fundamentais para seu bom funcionamento e segurança. É importante fazer a instalação assim que um novo update estiver disponível, porque as atualizações corrigem bugs, vulnerabilidades e trazem melhorias de desempenho. Para saber se seu sistema precisa ser atualizado, procure por “Atualizações de software” no menu “Configurações”. Depois, toque em “Baixar e instalar”. De preferência, ative a opção “Download automático via Wi-Fi”, para que as atualizações sejam baixadas automaticamente sem gastar seus dados móveis.

11 de 11 Atualizando sistema Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho Atualizando sistema Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

