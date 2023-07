11 filmes inspirados em livros de Nicholas Sparks para cair em lágrimas

Conhecido por histórias de romance emocionantes , Nicholas Sparks é um dos autores mais populares do mundo, com cerca de 75 milhões de cópias vendidas internacionalmente. O estadunidense já publicou 25 livros, alcançando sucesso logo com o primeiro lançamento: O Diário de uma Paixão. A história, publicada em 1996, foi adaptada para o cinema, assim como outros títulos de Sparks, como A Última Música e Querido John, disponíveis no HBO Max e na Netflix .

As adaptações para as telas fizeram sucesso devido à história e aos grandes nomes no elenco. O Diário de uma Paixão, por exemplo, é protagonizado por Ryan Gosling (Barbie) e Rachel McAdams (Meninas Malvadas). Ao longo dos anos, artistas como Miley Cyrus (Hannah Montanna), Channing Tatum (Magic Mike) e Mandy Moore (This is Us) também participaram de produções de Sparks. Veja, a seguir, 11 títulos inspirados em romances do escritor e saiba onde assistir a cada um.

2 de 13 Miley Cyrus é uma das atrizes que já fez adaptações de Nicholas Sparks, estrelando A Última Música; ex-casal se conheceu no set do filme — Foto: Reprodução/IMDb Miley Cyrus é uma das atrizes que já fez adaptações de Nicholas Sparks, estrelando A Última Música; ex-casal se conheceu no set do filme — Foto: Reprodução/IMDb

Diário de Uma Paixão (2004)

O romance começa com um enfermeiro lendo para sua paciente sobre uma antiga história de amor dos anos 40. A história é do casal Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams). Vindos de cenários opostos, a família nobre da jovem não aprova o namoro com o rapaz, que é mais pobre. Os dois passam por grandes desafios, a fim de permanecerem juntos e viverem o seu amor. Foi o primeiro livro publicado de Nicholas Sparks e, até hoje, é referência no gênero de romance.

O filme, que também conta com James Garner (Arquivo Confidencial) e Kevin Connolly (Entourage) no elenco, tem 7,8 pontos no IMDb e 85% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes. Em 2005, os dois protagonistas chegaram a ganhar o prêmio da MTV de Melhor Cena de Beijo, replicando o momento no palco. O longa está disponível no HBO Max e há opção de aluguel no Apple TV+.

3 de 13 Diário de Uma Paixão (HBO Max e Apple TV+) foi o primeiro livro publicado de Nicholas Sparks — Foto: Reprodução/New Line Cinema Diário de Uma Paixão (HBO Max e Apple TV+) foi o primeiro livro publicado de Nicholas Sparks — Foto: Reprodução/New Line Cinema

Querido John (2010)

O filme, protagonizado por Channing Tatum (Anjos da Lei) e Amanda Seyfried (Mamma Mia), fala sobre um jovem soldado que conhece uma estudante universitária durante sua licença militar. John e Savannah se apaixonam, e, para manter o relacionamento à distância, eles trocam cartas. Porém, as correspondências começam a ter efeitos catastróficos na vida de ambos.

Scott Porter (Ginny e Georgia) e Henry Thomas (Lendas da Paixão) também fazem parte do elenco, como Randy e Tim. Querido John está disponível na Netflix e Paramount+, acumulando 6,3 pontos no IMDb e 55% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. O filme tem direção de Lasse Hallström e roteiro de Jamie Linden.

4 de 13 Querido John (Netflix e Paramount+) é protagonizado por Channing Tatum e Amanda Seyfried — Foto: Reprodução/Screen Gems Querido John (Netflix e Paramount+) é protagonizado por Channing Tatum e Amanda Seyfried — Foto: Reprodução/Screen Gems

A Última Música (2010)

Ronnie (Miley Cyrus) é uma adolescente rebelde que obriga a mãe a tomar uma medida drástica: enviá-la para a casa do pai, que não vê há anos, no litoral do país. Os dois percebem que têm um grande amor em comum pela música. Ao mesmo tempo, Ronnie se apaixona por Will, interpretado por Liam Hemsworth (Jogos Vorazes), um rapaz tímido que mora na cidade de seu pai. Greg Kinnear (Pequena Miss Sunshine) também está no elenco como Steve.

A adaptação de Nicholas Sparks fez sucesso e ganhou música inédita na voz de Miley Cyrus, chamada When I Look At You. O filme, dirigido por Julie Anne Robinson, está disponível no Disney+ e tem 6,0 pontos no IMDb, enquanto a aprovação do público no Rotten Tomatoes é de 65%.

5 de 13 A Última Música (Disney+), baseado em romance de Nicholas Sparks, é protagonizado por Miley Cyrus — Foto: Reprodução/Walt Disney Studios A Última Música (Disney+), baseado em romance de Nicholas Sparks, é protagonizado por Miley Cyrus — Foto: Reprodução/Walt Disney Studios

Um Porto Seguro (2013)

Lasse Hallström, de Querido John, retorna como diretor do longa estrelado por Julianne Hough (Terror na Estrada) e Josh Duhamel (Casamento Armado). Os protagonistas são Katie e Alex, um casal que se conhece após a moça se mudar para a cidade do jovem, a fim de reconstruir a vida. Apesar de não querer um relacionamento, ela acaba se apaixonando pelo viúvo, enquanto a curiosidade dos vizinhos sobre o seu passado aumenta.

Cobie Smulders (How I Met Your Mother) e David Lyons (Aviso de Tempestade) também estão no elenco como Jo e Tierney, respectivamente. Disponível no Amazon Prime Video, esta adaptação do romance de Nicholas Sparks possui 6,6 pontos no IMDb, enquanto acumula 67% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

6 de 13 Em Um Porto Seguro (Prime Video), Kate muda de cidade e se apaixona novamente — Foto: Reprodução/Relativity Media Em Um Porto Seguro (Prime Video), Kate muda de cidade e se apaixona novamente — Foto: Reprodução/Relativity Media

Uma Longa Jornada (2015)

Luke é um campeão de rodeios, enquanto Sophia é uma universitária que se muda para buscar o trabalho que sempre sonhou. O caminho do casal, prestes a embarcar em um novo desafio, cruza com o de um homem mais velho, que tem muito a inspirar os jovens. Os protagonistas são interpretados por Scott Eastwood (Velozes e Furiosos 10) e Britt Robertson (Girlboss), e o elenco também conta com Alan Alda (Roubo nas Alturas) e Oona Chaplin (Avatar 2), como Ira e Ruth.

Uma Longa Jornada tem direção de George Tillman Jr. e é avaliado com 7,0 pontos no IMDb, enquanto possui 71% da aprovação do público no Rotten Tomatoes. O filme atualmente está disponível no catálogo do Star+.

7 de 13 Uma Longa Jornada (Star+): a vida do casal é atravessada por desafios e conselhos de um homem mais velho — Foto: Reprodução/20th Century Fox Uma Longa Jornada (Star+): a vida do casal é atravessada por desafios e conselhos de um homem mais velho — Foto: Reprodução/20th Century Fox

Um Homem de Sorte (2012)

Logan, interpretado por Zac Efron (High School Musical), é um soldado que retorna do Iraque com uma certeza: a foto de uma mulher desconhecida, que guardou durante o conflito, foi o que salvou a sua vida. Mesmo sem conhecê-la pessoalmente, ele se apaixona e vai atrás da moça, sem que ela saiba de toda a sua história. A jovem Beth é interpretada por Taylor Schilling (Orange is the New Black).

Com direção de Scott Hicks, o filme é avaliado em 6,4 pontos no IMDb, com 67% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes. O longa está disponível no HBO Max e também lista Blythe Danner (À Espera do Amanhã) e Jay R. Ferguson (The Conners) no elenco.

8 de 13 Em Um Homem de Sorte (HBO Max), soldado vai atrás de mulher misteriosa após a guerra — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Em Um Homem de Sorte (HBO Max), soldado vai atrás de mulher misteriosa após a guerra — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

O Melhor de Mim (2014)

Amanda e Dawson foram um casal apaixonado durante a década de 60. Os dois, entretanto, vinham de famílias opostas e o romance acabou não dando certo. Depois de 20 anos, após a morte do colega de quarto de Dawson, os dois se reencontram e percebem que ainda há muito sentimento e questões mal resolvidas. A direção de O Melhor de Mim é de Michael Hoffman, enquanto o roteiro é de Will Fetters e J. Mills Goodloe.

Amanda e Dawson são interpretados por James Marsden (Encantada) e Michelle Monaghan (Missão: Impossível - Efeito Fallout). Já as suas versões mais novas ganham vida com Luke Bracey (Amor com Data Marcada) e Liana Liberato (A Casa da Praia). O longa está disponível para aluguel no Apple TV+ e possui 6,6 pontos no IMDb, com 59% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

9 de 13 O Melhor de Mim (Apple TV+): casal de ex-namorados se reencontra após 20 anos — Foto: Reprodução/Relativity Media O Melhor de Mim (Apple TV+): casal de ex-namorados se reencontra após 20 anos — Foto: Reprodução/Relativity Media

Uma Carta de Amor (1999)

Uma jornalista, interpretada por Robin Wright (House of Cards), descobre garrafas jogadas ao mar que carregam cartas de amor. As encomendas são assinadas por “G” e destinadas a Catherine. Intrigada pela história, ela vai atrás do rapaz, interpretado por Kevin Costner (Yellowstone), para buscar respostas sobre as cartas. Paul Newman (Golpe de Mestre) também faz parte do elenco.

É um dos filmes mais antigos entre os adaptados da obra de Nicholas Sparks, e conta com direção de Luis Mandoki. Uma Carta de Amor está disponível para aluguel no Apple TV+, tem 6,2 pontos no IMDb e 66% de crítica positiva no Rotten Tomatoes.

10 de 13 Robin Wright e Kevin Costner estrelam Uma Carta de Amor — Foto: Reprodução/Warner Bros. Robin Wright e Kevin Costner estrelam Uma Carta de Amor — Foto: Reprodução/Warner Bros.

Noites de Tormenta (2008)

Um médico, atormentado pelo seu passado, e uma esposa infeliz com o casamento, se encontram em uma pousada e logo sentem grande atração um pelo outro. Os protagonistas, Adrienne e Paul, são interpretados por Diane Lane (Infidelidade) e Richard Gere (Uma Linda Mulher), mas nomes como Viola Davis (How To Get Away With Murder) e James Franco (Segurando as Pontas) também formam o elenco.

O filme, dirigido por George C. Wolfe, faz parte do catálogo HBO Max e é avaliado em 6,0 pontos no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação de Nicholas Sparks alcança 52% de aprovação do público.

11 de 13 Noites de Tormenta(HBO Max): médico, assombrado pelo passado, encontra o amor novamente — Foto: Reprodução/IMDb Noites de Tormenta(HBO Max): médico, assombrado pelo passado, encontra o amor novamente — Foto: Reprodução/IMDb

Um Amor Para Recordar (2002)

Landon, interpretado por Shane West (Salem), é um menino rebelde que, após fazer uma brincadeira que foge do controle, é punido e tem que ajudar na peça teatral da escola. Ele tem dificuldade para decorar as falas e, então, pede ajuda de Jamie (Mandy Moore), uma menina deslocada e religiosa, que decide auxiliá-lo sob uma única condição: ele não pode se apaixonar.

Peter Coyote (E.T: O Extraterrestre) está no elenco como Reverendo Sullivan, pai de Jamie. A atuação de Mandy Moore ganhou mais destaque, sendo premiada no MTV Awards em 2003. O filme, com direção de Adam Shankman, está disponível no Paramount+, com 7,3 pontos no IMDb e 78% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

12 de 13 Mandy Moore e Shane West vivem casal em Um Amor Para Recordar (Paramount+) — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Mandy Moore e Shane West vivem casal em Um Amor Para Recordar (Paramount+) — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

A Escolha (2016)

Travis Parker, interpretado por Benjamin Walker (Missão Resgate), está feliz com a sua vida e não se vê em um relacionamento sério. Isso muda quando a jovem Gabby, de Teresa Palmer (Até o Último Homem), passa a ser sua vizinha. Mesmo a moça estando comprometida, Travis fará de tudo para conhecê-la melhor.

Alexandra Daddario (Percy Jackson) e Maggie Grace (Lost) também integram o elenco como Monica e Stephanie. A Escolha, com direção de Ross Katz, está disponível no Globoplay. Atualmente, o longa é avaliado em 6,5 pontos no IMDb, alcançando 61% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

13 de 13 Travis (Benjamin Walker) e Gabby (Teresa Palmer) vivem romance em A Escolha (Globoplay) — Foto: Reprodução/Lionsgate Travis (Benjamin Walker) e Gabby (Teresa Palmer) vivem romance em A Escolha (Globoplay) — Foto: Reprodução/Lionsgate

