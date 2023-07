12 filmes de Joaquin Phoenix que você não pode deixar de assistir

Joaquin Phoenix, considerado pelo The New York Times um dos 25 maiores atores do século XXI, começou sua carreira nos anos 80. O astro estreou nos cinemas em 1986, quando atuou no filme de ficção científica Space Camp - Aventura no Espaço. Desde então, Phoenix esteve em mais de 35 longa-metragens, estrelando títulos de sucesso como Ela (2013) e Coringa (2019).

Vencedor de uma estatueta do Oscar, dois Globos de Ouro e um prêmio BAFTA, ele se prepara agora para estrelar Napoleão, filme original do Apple TV+. Dirigido por Ridley Scott, o título estreará primeiro nos cinemas, chegando às telonas em 22 de novembro. Para conhecer melhor a carreira do ator, veja, a seguir, uma lista com os títulos mais imperdíveis da filmografia de Joaquin Phoenix.

2 de 14 Filmes de Joaquin Phoenix: veja filmografia completa do ator conhecido por Gladiador (2000), Her (Ela) (2013) e Coringa (2019); astro também vai protagonizar filme de Napoleão — Foto: Reprodução/IMDb Filmes de Joaquin Phoenix: veja filmografia completa do ator conhecido por Gladiador (2000), Her (Ela) (2013) e Coringa (2019); astro também vai protagonizar filme de Napoleão — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Minha Culpa, filme do Amazon Prime Video, vai ter continuação? Filme 2 vai sair? Veja no Fórum do TechTudo

Ela

Longa-metragem de 2013, Ela é um filme protagonizado por Joaquin Phoenix e dirigido por Spike Jonze (Quero Ser John Malkovich). Na trama, um homem solitário compra um sistema operacional de inteligência artificial e se apaixona por sua assistente virtual, que consegue evoluir conforme as experiências “vividas”.

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, o filme tem em seu elenco Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Rooney Mara (Carol) - a atual esposa de Joaquin Phoenix, que conheceu no set da trama. Disponível na Netflix, o longa tem aprovação de 94% (selo “fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8 do público no IMDb.

3 de 14 Ela foi indicado a cinco categorias do Oscar, incluindo a de Melhor Filme — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Ela foi indicado a cinco categorias do Oscar, incluindo a de Melhor Filme — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Sempre em Frente

Drama em preto e branco de 2021, Sempre em Frente é um filme escrito e dirigido por Mike Mills (Mulheres do Século 20). O título segue os passos de um jornalista que entrevista crianças pelos EUA para saber o que elas pensam sobre o futuro, mas que ganha uma nova perspectiva de seu trabalho quando passa a cuidar de seu pequeno sobrinho.

Protagonizado por Joaquin Phoenix, o longa conta com Gaby Hoffmann (Quem Vê Cara Não Vê Coração) e o pequeno Woody Norman (Cobweb) no elenco. Produzido pela A24, ele está disponível na HBO Max e teve uma repercussão mundial bastante positiva, com aprovação de 94% (selo “fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,4 no IMDb.

4 de 14 Joaquin Phoenix filmes: Sempre em Frente é um longa em preto e branco disponível no catálogo da HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb Joaquin Phoenix filmes: Sempre em Frente é um longa em preto e branco disponível no catálogo da HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

Gladiador

Dirigido por Ridley Scott (Alien, o Oitavo Passageiro), Gladiador é um drama histórico estrelado por Russell Crowe (Uma Mente Brilhante). Lançado em 2000, ele gira em torno do comandante do exército romano, um homem amado, que vê seu destino mudar quando o jovem herdeiro do trono (interpretado por Joaquin Phoenix) decide matar o pai e caçá-lo.

Disponível no Amazon Prime Video, Star+, Telecine via Globoplay, Claro TV+ e Oi Play, o título foi vencedor de cinco Oscars e rendeu a Phoenix uma indicação a categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Segunda maior bilheteria de seu ano de lançamento, a produção recebeu nota 8,5 no IMDb e conquistou uma aprovação de 80% (selo “fresco”) da crítica do Rotten Tomatoes.

5 de 14 Gladiador se tornou um dos filmes mais épicos da história do cinema; Joaquin Phoenix quase ganhou Oscar pela perfomance — Foto: Reprodução/IMDb Gladiador se tornou um dos filmes mais épicos da história do cinema; Joaquin Phoenix quase ganhou Oscar pela perfomance — Foto: Reprodução/IMDb

Maria Madalena

Drama bíblico de 2018, Maria Madalena tem direção de Garth Davis (Lion: Uma Jornada Para Casa). Protagonizado por Rooney Mara e Joaquin Phoenix, o título se passa no ano 30 da Era Cristã e acompanha uma mulher bastante controversa, julgada pelo povo, que passa a seguir os passos de Jesus de Nazaré.

Também estrelado por Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), o longa está disponível para aluguel no Amazon Prime Video. Com cenas gravadas em Roma e no sul da Itália, ele teve uma recepção mista da crítica e do público, recebendo nota 5,9 no IMDb e aprovação de 44% da mídia especializada no Rotten Tomatoes.

6 de 14 Maria Madalena é estrelado por Joaquin Phoenix e Rooney Mara, que é sua esposa na vida real; atores se conheceram nas filmagens de Her — Foto: Reprodução/IMDb Maria Madalena é estrelado por Joaquin Phoenix e Rooney Mara, que é sua esposa na vida real; atores se conheceram nas filmagens de Her — Foto: Reprodução/IMDb

Beau Tem Medo

Filme da A24, Beau Tem Medo é uma tragicomédia lançada em 2023. Escrita e dirigida por Ari Aster (Hereditário), a produção gira em torno de um homem paranoico, que ao viajar para a casa da mãe vive uma série de incidentes pelo caminho. Protagonizado por Joaquin Phoenix, o filme conta com Parker Posey (Pânico 3) e Amy Ryan (The Office) no elenco.

Disponível para aluguel no Amazon Prime Video, o título foi desenvolvido a partir de um curta-metragem do diretor, lançado em 2011. Apontado como um filme ‘indescritivelmente estranho, bizarro, absurdo e insano” em uma review do IMDb, ele recebeu nota 6,9 no agregador de críticas e uma aprovação de 67% dos especialistas no Rotten Tomatoes.

7 de 14 Beau Tem Medo é o filme mais caro já produzido pela A24; longe repercutiu por mostrar versão de Joaquin Phoenix jovem com inteligência artificial — Foto: Reprodução/IMDb Beau Tem Medo é o filme mais caro já produzido pela A24; longe repercutiu por mostrar versão de Joaquin Phoenix jovem com inteligência artificial — Foto: Reprodução/IMDb

O Mestre

Drama psicológico dirigido por Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), O Mestre é um filme de 2012 protagonizado por Joaquin Phoenix. Na trama, um marinheiro que acabou de voltar da guerra e luta para se reajustar à realidade, apesar de seu transtorno pós-traumático, encontra segurança e dependência na figura de um líder religioso.

Considerado um dos 100 melhores filmes do século XXI, segundo a BBC, o título conta com Philip Seymour Hoffman (Capote) e Amy Adams (A Chegada) no elenco. Disponível na HBO Max, ele tem aprovação de 85% (selo “fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,1 do público no IMDb.

8 de 14 O Mestre ganhou o Leão de Prata de Melhor Diretor no Festival de Cinema de Veneza — Foto: Reprodução/IMDb O Mestre ganhou o Leão de Prata de Melhor Diretor no Festival de Cinema de Veneza — Foto: Reprodução/IMDb

Johnny & June

Drama biográfico de 2005, Johnny & June é um filme sobre a história de Johnny Cash. Inspirado nas autobiografias do cantor, ele acompanha a trajetória pessoal e profissional do astro, além de seu apaixonado relacionamento com June Carter. Dirigido por James Mangold (Logna), o título é estrelado por Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon (Legalmente Loira).

Disponível no Star+, o longa-metragem rendeu a Phoenix uma indicação ao Oscar de Melhor Ator e uma estatueta do Globo de Ouro. Bastante aclamado pela crítica e pelo público, ele teve uma aprovação de 82% (selo “fresco”) dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,8 dos fãs no IMDb.

9 de 14 Johnny & June tem roteiro de Gill Dennis e James Mangold; Joaquin Phoenix foi indicado ao Oscar pela performance no longa — Foto: Reprodução/IMDb Johnny & June tem roteiro de Gill Dennis e James Mangold; Joaquin Phoenix foi indicado ao Oscar pela performance no longa — Foto: Reprodução/IMDb

Era Uma Vez em Nova York

Dirigido por James Gray (Ad Astra - Rumo às Estrelas), Era Uma Vez em Nova York é um longa-metragem de drama de 2013. Ambientado na década de 1920, ele conta a história de uma polonesa que chega como imigrante em New York ao lado da irmã e é usada por um cafetão, que a submete a uma rede de prostituição.

Protagonizado por Marion Cotillard (Piaf - Um Hino ao Amor) e Jeremy Renner (Gavião Arqueiro), além do próprio Joaquin Phoenix, o filme concorreu a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes. Disponível no MUBI e no Paramount+, ele tem uma aprovação de 85% (selo “fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,6 no IMDb.

10 de 14 Era Uma Vez em Nova York está disponível no catálogo do MUBI e do Paramount+ — Foto: Reprodução/IMDb Era Uma Vez em Nova York está disponível no catálogo do MUBI e do Paramount+ — Foto: Reprodução/IMDb

Hotel Ruanda

Drama de guerra de 2004 dirigido por Terry George (A Promessa), Hotel Ruanda é um filme sobre o genocídio ocorrido no país em 1994, durante a Guerra Civil de Ruanda. Baseado em uma história real, o título acompanha o dono de um luxuoso hotel da capital do país, que após o início do massacre decide abrigar a população em seu estabelecimento.

Estrelado por Don Cheadle (Homem de Ferro 2), o longa traz ainda Joaquin Phoenix e Nick Nolte (48 Horas) em seu elenco. Disponível no Amazon Prime Video, ele foi indicado a três categorias do Oscar e conseguiu uma aprovação de 91% (selo “fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,1 no IMDb.

11 de 14 Hotel Ruanda é baseado na história real de Paul Rusesabagia — Foto: Reprodução/IMDb Hotel Ruanda é baseado na história real de Paul Rusesabagia — Foto: Reprodução/IMDb

Vício Inerente

Baseado em um romance homônimo, Vício Inerente é um filme de 2014 dirigido por Paul Thomas Anderson. Comédia ambientada nos anos 1970, a produção gira em torno de um detetive particular hippie que recebe um pedido de ajuda de sua ex-namorada e passa a investigar o sumiço da moça e o namorado bilionário que ela queria proteger.

Protagonizado por Joaquin Phoenix, que foi indicado ao Globo de Ouro por sua atuação, o título conta com Owen Wilson (Marley e Eu) e Reese Witherspoon em seu elenco. Disponível na HBO Max, ele tem uma aprovação de 74% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,6 no IMDb.

12 de 14 Vício Inerente é baseado no livro homônimo de Thomas Pynchon — Foto: Reprodução/IMDb Vício Inerente é baseado no livro homônimo de Thomas Pynchon — Foto: Reprodução/IMDb

Coringa

Suspense psicológico dirigido por Todd Phillips (Se Beber, Não Case!), Coringa é baseado no famoso vilão da DC Comics. A trama de 2019 acompanha um palhaço com problemas mentais, que se entrega à loucura e ao crime após ser demitido do trabalho e humilhado por um grupo de homens em um metrô.

Disponível na HBO Max, Amazon Prime Video e Oi Play, o longa é protagonizado por Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar e o BAFTA de Melhor Ator, e tem Robert De Niro (Taxi Driver) no elenco. Bastante polêmico devido à violência apresentada em sua história, ele tem aprovação de 69% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,4 no IMDb.

13 de 14 Coringa recebeu nove indicações ao Oscar e levou duas estatuetas para casa; na sequência do longa, Coringa 2, Lady Gaga estrelará ao lado de Phoenix — Foto: Reprodução/IMDb Coringa recebeu nove indicações ao Oscar e levou duas estatuetas para casa; na sequência do longa, Coringa 2, Lady Gaga estrelará ao lado de Phoenix — Foto: Reprodução/IMDb

Napoleão

Produção original do Apple TV+, Napoleão tem data de estreia nos cinemas marcada para 22 de novembro de 2023. Dirigido por Ridley Scott, o filme será o próximo papel de destaque de Phoenix, que dará vida a Napoleão, mostrando sua jornada de ascensão ao império e seu curioso relacionamento com a esposa Josephine.

Co-estrelado por Vanessa Kirby (The Crown), o título chegará na plataforma da Apple TV+ algum tempo depois dos cinemas, mas ainda não há uma data de estreia oficial. Com roteiro de David Scarpa, o drama histórico já teve seu trailer divulgado.

14 de 14 O filme Napoleão estreará primeiro nos cinemas, mas depois deve chegar ao catálogo da Apple TV+; trailer foi divulgado na última segunda-feira (10) — Foto: Reprodução/IMDb O filme Napoleão estreará primeiro nos cinemas, mas depois deve chegar ao catálogo da Apple TV+; trailer foi divulgado na última segunda-feira (10) — Foto: Reprodução/IMDb

Veja também: Como mudar o plano da Netflix