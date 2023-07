15 melhores filmes de Margot Robbie para conhecer a estrela de Barbie

Além dessas, outras atuações populares de Robbie estão disponíveis no streaming, como O Lobo de Wall Street (2013) e Era Uma Vez em...Hollywood (2019), presentes na Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video. Pensando nisso, o TechTudo separou 15 filmes de Margot Robbie para conhecer mais a fundo os trabalhos da atriz e produtora australiana. A seleção tem como base as avaliações em sites especializados e premiações do cinema. Confira!

2 de 18 Filmes de Margot Robbie: papel de Arlequina é um dos mais populares da carreira da atriz, que interpretou a personagem em três longas diferentes — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Filmes de Margot Robbie: papel de Arlequina é um dos mais populares da carreira da atriz, que interpretou a personagem em três longas diferentes — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

O Escândalo (2019)

Disponível no Globoplay, Apple TV+ e Amazon Prime Video, O Escândalo apresenta as denúncias feitas contra o magnata Roger Ailes, ex-presidente da Fox News, envolvendo assédios sexuais em cima de funcionárias e uma cultura tóxica durante seu comando na empresa de mídia. A direção do filme é de Jay Roach e o elenco conta com nomes como Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria), Nicole Kidman (As Horas) e John Lithgow (The Crown).

No enredo de O Escândalo, Margot Robbie interpreta Kayla Pospisil. Por esse papel, ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2020. Pelo IMDb, o filme possui uma pontuação de 6,8, enquanto no Rotten Tomatoes, o longa atingiu uma aprovação de 68% dos críticos e 84% da audiência.

3 de 18 Pelo papel de Kayla Pospisil em O Escândalo, Margot Robbie foi nomeada para a premiação do Oscar 2020 — Foto: Reprodução/Lionsgate Pelo papel de Kayla Pospisil em O Escândalo, Margot Robbie foi nomeada para a premiação do Oscar 2020 — Foto: Reprodução/Lionsgate

Golpe Duplo (2015)

Golpe Duplo é uma mistura de comédia e drama que está disponível no HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video. Na trama, o profissional de golpes Nicky cai de propósito em uma artimanha para desmascarar a iniciante Jess, mas, após se envolverem, o golpista aceita a entrada dela na sua equipe de trapaças e acaba se apaixonando pela garota. No elenco, Margot Robbie divide o protagonismo com o ator Will Smith (À Procura da Felicidade).

Apesar de contar com uma dupla badalada de protagonistas, além de Gerald McRaney (This is Us) e do brasileiro Rodrigo Santoro (300), Golpe Duplo possui avaliações medianas nos sites especializados. Pelo IMDb, a sua pontuação é de 6,8. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação do filme alcançou 53% pelo público e 56% pelos críticos.

4 de 18 Margot Robbie e Will Smith protagonizam a dupla de golpistas Jess e Nicky em Golpe Duplo — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Margot Robbie e Will Smith protagonizam a dupla de golpistas Jess e Nicky em Golpe Duplo — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Babilônia (2022)

Com uma abordagem do mundo cinematográfico dos anos 1920, Babilônia está disponível no Paramount+, Apple TV+, Globoplay e Amazon Prime Video. O longa segue os passos de grandes atores da época, em uma transição do cinema mudo para o falado, e tem a direção de Damien Chazelle, que dirigiu os sucessos La La Land: Cantando Estações (2016) e Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014). Margot Robbie está no filme como a protagonista Nellie e o elenco conta com Brad Pitt (Clube da Luta) e Diego Calva (Narcos: México).

Babilônia foi indicado para três categorias no Oscar 2023, mas acabou não vencendo nenhuma das estatuetas. No Rotten Tomatoes, a aprovação do filme é mediana, com 52% entre o público e 56% entre os críticos. Já no IMDb, a avaliação é um pouco superior, com uma pontuação de 7,2.

5 de 18 A estrela do cinema Nellie LaRoy, inspirada na atriz Clara Bow, é o papel de Margot Robbie em Babilônia — Foto: Reprodução/Paramount Pictures A estrela do cinema Nellie LaRoy, inspirada na atriz Clara Bow, é o papel de Margot Robbie em Babilônia — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

O Lobo de Wall Street (2013)

Atualmente disponível no catálogo do HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video, a comédia dramática é baseada no livro biográfico de mesmo nome de Jordan Belfort, que é o personagem principal do filme — estrelado por Leonardo DiCaprio (Titanic). O longa aborda o império de métodos ilícitos de Belfort, um corretor de bolsa de valores, e ilustra os excessos cometidos pelo protagonista e seus companheiros mais próximos. O filme é considerado um dos primeiros sucessos de Margot Robbie, que ganhou popularidade após sua interpretação como Naomi Lapaglia.

Além dela e DiCaprio, o elenco conta com nomes como Jonah Hill (Superbad - É Hoje) e Matthew McConaughey (Interestelar). O filme, dirigido por Martin Scorsese, foi indicado para cinco estatuetas do Oscar 2014 — sem vencer nenhuma — e possui avaliações positivas nos sites especializados, com uma pontuação de 8,2 no IMDb. No Rotten Tomatoes, sua aprovação é de 80% entre os críticos e 83% pelo público.

6 de 18 Margot Robbie fez par com Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street, que apresentou sua primeira atuação de destaque — Foto: Reprodução/Universal Pictures Margot Robbie fez par com Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street, que apresentou sua primeira atuação de destaque — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Duas Rainhas (2018)

Duas Rainhas explora a vida inquieta de Mary Stuart, uma adolescente viúva que retorna para a Escócia após seu tempo na França e deseja derrubar a prima, Elizabeth I, do trono de rainha da Inglaterra. Elizabeth é interpretada por Margot Robbie, enquanto Saoirse Ronan (Lady Bird: A Hora de Voar) atua como a rival protagonista. Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan e David Tennant são alguns dos outros nomes do elenco.

Dirigido pela diretora Josie Rourke, Duas Rainhas divide opiniões nos sites agregadores cinematográficos. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma aprovação de 62% entre os críticos, mas de 41% pela audiência. Pelo IMDb, sua nota é 6,3. Atualmente, o longa está disponível nos streamings Lionsgate, Apple TV+, Globoplay, Star+ e Amazon Prime Video.

7 de 18 Em Duas Rainhas, Margot Robbie interpretou Elizabeth I, Rainha da Inglaterra no Século XVI — Foto: Reprodução/Universal Pictures Em Duas Rainhas, Margot Robbie interpretou Elizabeth I, Rainha da Inglaterra no Século XVI — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Suite Francesa (2014)

Suite Francesa é um drama romântico de guerra, disponível no catálogo do Apple TV+ e Amazon Prime Video. O filme conta a história de um inusitado romance entre uma musicista francesa e um soldado alemão, em meio à ocupação da Alemanha na França durante a Segunda Guerra Mundial. No enredo, Margot Robbie interpreta Celine, vizinha da protagonista Lucile, vivida por Michelle Williams (Namorados para Sempre). Já Matthias Schoenaerts (A Garota Dinamarquesa) atua como o oficial alemão.

Baseado no livro homônimo de Irène Némirovsky, Suite Francesa é dirigido por Saul Dibb. A avaliação do longa nos sites agregadores é positiva: no IMDb, sua pontuação é 7,0 e entre os críticos e o público do Rotten Tomatoes, a aprovação é de 76% e 69%, respectivamente.

8 de 18 Margot Robbie atua como Celine em Suite Francesa, sendo um papel de menor destaque no filme — Foto: Reprodução/The Weinstein Company Margot Robbie atua como Celine em Suite Francesa, sendo um papel de menor destaque no filme — Foto: Reprodução/The Weinstein Company

Aves de Rapina (2020)

O filme de personagens femininas da DC Comics está atualmente no catálogo do HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video. Aves de Rapina traz a insólita união de Arlequina, Canário Negro, Caçadora e a detetive Renée Montoya para proteger a jovem Cassandra Cain e a cidade de Gotham das ameaças de Roman Sionis, o Máscara Negra. Além de Margot Robbie, o elenco do longa também conta com Mary Elizabeth Winstead (A Coisa), Ewan McGregor (Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith), Jurnee Smollett (Lovecraft Country) e Rosie Perez (Sem Medo de Viver).

Apesar de ilustrar uma montagem diferenciada em relação às produções anteriores da DC nos cinemas, a produção da cineasta Cathy Yan não escapou das avaliações negativas do antigo Universo Estendido da editora, tendo recebido uma pontuação de 6,1 no IMDb. Por outro lado, a aprovação do filme no Rotten Tomatoes é ligeiramente positiva: 79% entre os críticos e 78% pelo público.

9 de 18 Aves de Rapina foi um dos três filmes da DC Comics em que Margot Robbie interpretou Arlequina — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Aves de Rapina foi um dos três filmes da DC Comics em que Margot Robbie interpretou Arlequina — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Esquadrão Suicida (2016)

Esquadrão Suicida recebeu duas versões nas telonas. Na de 2016, disponível no HBO Max e no Amazon Prime Video, Amanda Waller recruta um grupo de super-vilões para executar uma série de missões ameaçadoras após a morte do Superman. Foi a primeira interpretação de Margot Robbie como Arlequina, que se tornaria uma das personagens mais memoráveis da atriz.

O elenco conta com nomes como Will Smith, Jared Leto (Clube de Compras Dallas), Viola Davis (Um Limite entre Nós), Joel Kinnaman (For All Mankind), Cara Delevingne (Cidades de Papel) e a direção é de David Ayer. Apesar de ter recebido a estatueta de Melhor Maquiagem no Oscar 2017, Esquadrão Suicida foi duramente criticado, tendo recebido uma nota de 5,9 no IMDb e uma aprovação de 26% entre os críticos do Rotten Tomatoes.

10 de 18 Além de Margot Robbie como Arlequina, Esquadrão Suicida (2016) também trouxe Will Smith no papel de Pistoleiro — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Além de Margot Robbie como Arlequina, Esquadrão Suicida (2016) também trouxe Will Smith no papel de Pistoleiro — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Esquadrão Suicida (2021)

O "soft reboot" de Esquadrão Suicida foi lançado em 2021 e também está disponível no HBO Max e Amazon Prime Video. Nessa história, o grupo de supervilões está infiltrado em uma missão secreta de busca e destruição na ilha Corto Maltese, que está repleta de ameaças perigosas. A nova versão da Arlequina de Margot Robbie ganharia um figurino distinto do filme anterior, com inspirações na série Batman: Arkham dos videogames.

Nessa versão dirigida por James Gunn, além dos retornos de Margot Robbie, Viola Davis e Joel Kinnaman, o elenco teve as adições de John Cena (Pacificador), Idris Elba (Mandela), Sylvester Stallone (Rocky) e Daniela Melchior (Guardiões da Galáxia Vol. 3). Diferente do seu antecessor, o longa foi bastante elogiado, com uma aprovação de 90% entre os especialistas e 82% da audiência no Rotten Tomatoes, além de uma pontuação de 7,2 no IMDb.

11 de 18 Depois do primeiro filme de Esquadrão Suicida, Margot Robbie retornaria como Arlequina na versão de 2021 — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Depois do primeiro filme de Esquadrão Suicida, Margot Robbie retornaria como Arlequina na versão de 2021 — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Eu, Tonya (2017)

No longa sobre uma das grandes polêmicas da história dos esportes olímpicos, Margot Robbie atua como a ex-patinadora artística Tonya Harding. A trama mostra como foi a participação da esportista na artimanha que ocasionou a lesão no joelho da rival da época, Nancy Kerrigan. No elenco, Sebastian Stan (Capitão América 2: O Soldado Invernal) é Jeff Gillooly, marido de Harding, e Alisson Janney (Nos Bastidores do Poder) é LaVona Golden, mãe da protagonista.

No Oscar de 2018, Margot Robbie foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz pelo papel, enquanto Alisson Janney venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Nos sites especializados, Eu, Tony recebeu críticas positivas: no IMDb, sua pontuação é de 7,5. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou uma aprovação de 90% dos críticos e 88% da audiência. Ele pode ser assistido pelos streamings Netflix e Amazon Prime Video.

12 de 18 A atuação de Margot Robbie como Tonya Harding foi a primeira que trouxe uma indicação da atriz ao Oscar — Foto: Reprodução/Neon A atuação de Margot Robbie como Tonya Harding foi a primeira que trouxe uma indicação da atriz ao Oscar — Foto: Reprodução/Neon

A Vingança Perfeita (2018)

O longa A Vingança Perfeita está no catálogo do Amazon Prime Video e acompanha as jornadas de personagens enigmáticos, que são envolvidos por uma missão secreta encomendada por um indivíduo misterioso. Nesse filme, Margot Robbie é Annie, uma das protagonistas da trama, que ainda conta com as atuações de Max Irons (A Hospedeira), Dexter Fletcher (Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes), Simon Pegg (Missão Impossível – Efeito Fallout) e Mike Myers (Shrek).

A produção é tida como uma das atuações mais obscuras de Margot Robbie até o momento e sua avaliação é negativa nos sites agregadores. Pelo Rotten Tomatoes, a aprovação é de 20% entre os críticos e 35% pelo público. Já no IMDb, a pontuação do filme é de apenas 5,3.

13 de 18 Além de atuar em A Vingança Perfeita, Margot Robbie também participa do filme como produtora — Foto: Reprodução/RLJE Films Além de atuar em A Vingança Perfeita, Margot Robbie também participa do filme como produtora — Foto: Reprodução/RLJE Films

A Grande Aposta (2015)

No aclamado filme do cineasta Adam McKay, Margot Robbie faz uma participação especial como ela própria ao explicar os conceitos financeiros para o público, com direito a uma quebra da quarta parede. O contexto do longa é a crise financeira de 2008, que abriu a oportunidade para investidores se aproveitarem da situação e construírem uma fortuna em meio ao colapso econômico dos EUA. O longa está disponível na Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video e HBO Max.

A Grande Aposta traz nomes estrelados como Brad Pitt, Christian Bale (O Vencedor), Steve Carell (The Office), Ryan Gosling (Drive) e Jeremy Strong (Succession), sendo muito elogiado ao redor do mundo. No IMDb, sua pontuação é de 7,8. Enquanto isso, no Rotten Tomatoes, a aprovação do filme é de 88% pelo público e 89% entre os especialistas.

14 de 18 A participação de Margot Robbie em A Grande Aposta foi um dos "cameos" do longa — Foto: Reprodução/Paramount Pictures A participação de Margot Robbie em A Grande Aposta foi um dos "cameos" do longa — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Era Uma Vez em...Hollywood (2019)

A comédia dramática do célebre Quentin Tarantino está disponível no Lionsgate, Amazon Prime Video, Star+, Apple TV+ e Globoplay. A trama, estrelada por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, é uma história alternativa e aborda a tentativa do decadente ator Rick Dalton e seu dublê de marcarem seus nomes na indústria de Hollywood nos anos 60. No filme, Margot Robbie atua como Sharon Tate, bem nos dias que antecederam o assassinato da atriz. O elenco conta também com Austin Butler (Elvis), Margaret Qualley (Maid) e Dakota Fanning (Uma Lição de Amor).

Era Uma Vez em...Hollywood recebeu opiniões bastante positivas e foi indicado em dez categorias no Oscar 2020, com duas conquistas: Melhor Direção de Arte e Melhor Ator Coadjuvante, estatueta vencida por Brad Pitt. A pontuação do filme no IMDb é 7,6. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações dos especialistas e do público são, respectivamente, de 85% e 70%.

15 de 18 Antes de ser assassinada pela Família Manson, Sharon Tate tem sua vida de atriz explorada no filme com a atuação de Margot Robbie — Foto: Reprodução/Sony Pictures Antes de ser assassinada pela Família Manson, Sharon Tate tem sua vida de atriz explorada no filme com a atuação de Margot Robbie — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Amsterdã (2022)

Amsterdã está disponível no Star+ e traz um thriller ambientado na década de 1930. No enredo, dois soldados e uma enfermeira são amigos que testemunham um assassinato, mas que passam a ser os principais suspeitos após revelarem a verdade sobre o caso. Margot Robbie é uma das protagonistas do elenco, que ainda conta com Christian Bale, John David Washington (Infiltrado na Klan), Robert de Niro (Touro Indomável), Anya Taylor-Joy (A Bruxa) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

David O. Russell escreve e dirige o filme, que divide opiniões nos sites agregadores de críticas. Pelo IMDb, a pontuação do longa é 6,1. No Rotten Tomatoes, apesar de ser aprovado por 62% do público, a produção recebeu somente 32% de aprovações dos críticos especializados.

16 de 18 Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale formam o trio de protagonistas de Amsterdã — Foto: Reprodução/20th Century Studios Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale formam o trio de protagonistas de Amsterdã — Foto: Reprodução/20th Century Studios

Bela Vingança (2020)

Diferentemente do resto da lista, Bela Vingança é um filme em que Margot Robbie participa unicamente como produtora e está atualmente no catálogo do Star+ e Apple TV+. A história conta a vida de Cassie, interpretada por Carey Mulligan, uma mulher que busca se vingar de homens mal-intencionados devido aos traumas do passado, e que terá a oportunidade de corrigir alguns erros antigos durante um encontro. Além de Mulligan, o elenco tem nomes como Alison Brie (Artista do Desastre), Bo Burnham (A Noite é Delas) e Jennifer Coolidge (The White Lotus).

Bela Vingança tem a direção da cineasta Emerald Fennell e recebeu cinco indicações ao Oscar 2021, tendo conquistado o prêmio de Melhor Roteiro Original. O filme tem uma aprovação elevada no Rotten Tomatoes, com 90% entre os especialistas e 87% pela audiência. No IMDb, a pontuação também é alta, com uma nota de 7,5.

17 de 18 Margot Robbie recusou o papel principal de Bela Vingança, mas foi a produtora do filme estrelado por Carey Mulligan — Foto: Reprodução/Focus Features Margot Robbie recusou o papel principal de Bela Vingança, mas foi a produtora do filme estrelado por Carey Mulligan — Foto: Reprodução/Focus Features

Barbie (2023)

Depois de anos de estrada em Hollywood, Margot Robbie protagonizará uma das figuras mais marcantes da cultura pop: a boneca Barbie. O live-action da figura será dirigido por Greta Gerwig e vai apresentar o universo mágico de Barbieland, onde a protagonista questionará a realidade perfeita e partirá para o mundo dos humanos atrás de respostas. Durante a jornada, a boneca tentará se adaptar aos novos momentos vividos ao lado do amado Ken, estrelado por Ryan Gosling.

Por ser um longa inusitado e trazer como personalidade central a icônica boneca, Barbie é cercado de expectativas e promete ser mais um sucesso de Margot Robbie. Prova desse potencial é que o filme foi avaliado positivamente pelos críticos do Rotten Tomatoes, com uma taxa de 93% de aprovação.

18 de 18 Barbie, dirigido por Greta Gerwig, chega aos cinemas brasileiros em 20 de julho; classificação indicativa do filme é 12 anos — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Barbie, dirigido por Greta Gerwig, chega aos cinemas brasileiros em 20 de julho; classificação indicativa do filme é 12 anos — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

