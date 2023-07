15 séries que são baseadas em fatos reais e você precisa conhecer

Séries baseadas em fatos reais sempre chamam a atenção do público. Algumas são fáceis de conhecer a origem, como é o caso de Chernobyl, do HBO Max , baseada na histórica tragédia de 1986. No entanto, outras tramas, como The Act, que conta uma louca história de amor e ódio entre mãe e filha, e Black Bird, sobre uma arriscada proposta envolvendo um traficante e um serial killer, são tão inacreditáveis que parecem ser inventadas.

Com isso, o TechTudo preparou uma lista com 15 séries imperdíveis baseadas em fatos reais que vão deixar você colado no sofá e de queixo caído. Confira detalhes como enredo, repercussão da crítica e onde assistir a cada uma delas.

Narcos

A série Narcos tem como pano de fundo o tráfico de drogas e a propagação da cocaína na Europa e nos Estados Unidos através de um dos maiores narcotraficantes do mundo, o colombiano Pablo Escobar (Wagner Moura). Em meio à violência e disputa de poder, agentes do departamento de combate ao tráfico de drogas fazem de tudo para levar Escobar à justiça, enquanto o traficante não mede esforços para proteger seu negócio, sua família e seus parceiros.

Protagonizada por Wagner Moura (Marighella), a série ainda conta com os atores Pedro Pascal (The Last of Us), Boyd Holbrook (Sandman), Paulina Gaitán (Deseo) e Joanna Christie (Elementary). Narcos é dirigida pelo cineasta brasileiro José Padilha (Tropa de Elite) e suas três temporadas estão disponíveis na Netflix. No IMDb, o seriado levou nota 8,8 do público e tem um índice de 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Inventando Anna

Inventando Anna se baseia na história real de Anna Delvey, que cresceu na Rússia e se mudou para Nova York fingindo ser uma herdeira alemã para enganar e aplicar golpes em ricos e famosos. A habilidosa golpista usava seu carisma e histórias tristes, como problemas com a família, para explicar a dificuldade de acessar o próprio dinheiro e conseguir empréstimos milionários enquanto sustentava a postura de socialite e uma vida de ostentações.

A dramática série assinada por Shonda Rhimes (Scandal) está disponível no catálogo da Netflix e traz no elenco Julia Garner (Ozark) e Anna Chlumsky (Veep). A série possui aprovação média nos sites especializados, recebendo 6,8 no IMDb e com índice de 64% da crítica no Rotten Tomatoes. Inventando Anna chegou a receber indicações aos Primetime Emmy, Globo de Ouro e Critics Choice Awards.

Chernobyl

A maior catástrofe nuclear da história é relembrada nesta série dramática. Em Chernobyl conhecemos todas as falhas humanas cometidas antes do desastre que desolou famílias e trouxe severas consequências ambientais, políticas e econômicas. Os impactos causados pela tragédia de Chernobyl em 1986 são imensuráveis, causando doenças como câncer em boa parte da população ucraniana e bielorrussa.

É possível entender como tudo aconteceu na minissérie do HBO Max, que traz em seu elenco Jared Harris (The Crown), Stellan Skarsgård (Duna), Emily Watson (Equilíbrio) e Paul Ritter (The Game). Com uma extensa lista de indicações e 84 vitórias, dentre elas o Emmy e o Globo de Ouro de Melhor Minissérie, Chernobyl possui grande aprovação dos sites especializados, com notas 9,4 no IMDb e 95% (selo "Fresco") de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Olhos Que Condenam

A trama conta a história de cinco adolescentes negros que foram presos, indevidamente interrogados e coagidos a confessarem um crime brutal contra uma corredora no Central Park, em Nova York. No desenrolar dos episódios, acompanhamos como foram as audiências do caso, a violência, o preconceito e a injustiça que os "Cinco do Central Park", como ficaram conhecidos, sofreram até serem finalmente absolvidos e libertos.

Com roteiro e direção de Ava DuVernay (A 13° Emenda), Olhos Que Condenam sensibilizou o público desde o seu lançamento em 2019, com nota 8,9 no IMDb e 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A obra recebeu 78 indicações a prêmios e levou 30, dentre eles o Primetime Emmy de Melhor Ator para Jharrel Jarome (Moonlight). A minissérie está disponível na Netflix, onde também é possível assistir a entrevista com os atores, produtores e os Cinco do Central Park feita pela Oprah Winfrey.

Nada Ortodoxa

Neste combo entre ficção e realidade, Nada Ortodoxa é baseada na autobiografia homônima de Deborah Feldman. A escritora fugiu de um casamento arranjado em uma comunidade ultraortodoxa de Nova York em direção a Berlim, atrás de uma vida nova. Na série, a história da fuga da protagonista Esther Shapiro (Shira Hass) é quase igual a de Deborah, mas ficção e realidade se separam com o desenrolar da história na capital alemã.

A série da Netflix, escrita por Anna Winger e Alexa Karolinski e dirigida por Maria Schrader, traz em destaque a atuação da atriz israelense Shira Haas (Princess) como a protagonista Esther Shapiro. Bem recebido pelo público, a trama possui nota 8,0 no IMDb e 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Ao todo, a obra recebeu 37 indicações a prêmios e ganhou 13 deles, incluindo o Primetime Emmy de Melhor Direção de Minissérie.

Black Bird

Apesar de parecer ficção, a incrível e envolvente história de Black Bird também é baseada em fatos reais. Na série, Jimmy Keene (Taaron Egerton) é condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, mas recebe uma oferta para encurtar sua pena: se aproximar do perigoso suspeito de assassinato Larry Hall (Paul Walter Hauser) com o objetivo de fazê-lo confessar os crimes que cometeu.

Produzida com base no livro de memórias do verdadeiro Jimmy Keene, a série é uma adaptação fiel aos acontecimentos. A obra foi o último registro do ator Ray Liotta (Hannibal), que morreu em 2022. Disponível no Apple TV+, Black Bird recebeu 13 indicações a prêmios e ganhou quatro, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie para Paul Walter Hauser (Cruella) e possui notas altas tanto no IMDb (8,1) quanto no Rotten Tomatoes (97% de aprovação da crítica).

Mindhunter

Mindhunter é um prato cheio para os amantes de true crime. A série, que se passa nos anos 70, retrata os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) ao entrevistar assassinos em série presos. Junto com a psiquiatra Wendy Carr (Anna Torv), o objetivo dos agentes é entender a mente dos criminosos, traçar um perfil e solucionar casos ainda em andamento. Os protagonistas são inspirados pelos personagens da vida real Holden Ford, Robert K. Ressler e Dra. Ann Burgess.

Os assassinos retratados na tela existiram de verdade e impressionam pela semelhança de caracterização, especialmente Charles Manson (Damon Herriman) e Ed Kemper (Cameron Britton). A série foi cancelada, mas as duas temporadas disponíveis na Netflix valem cada minuto, vide as notas altas nos sites especializados (8,6 no IMDb e 97% no Rotten Tomatoes). Mindhunter recebeu 36 indicações a prêmios e ganhou cinco deles, principalmente para Cameron Britton (Hope) e Jonathan Groff (Hamilton).

The Dropout

A série The Dropout é baseada na história real da ascensão e queda da ambiciosa Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), que sempre sonhou em ser bilionária e nunca mediu esforços para isso, mesmo que precisasse colocar a vida alheia em risco. Fundadora da empresa Theranos aos 19 anos, Elizabeth chamou a atenção de empresários no mundo todo, mas logo foi desmascarada por cientistas e médicos que desconfiavam dos métodos de sua empresa de diagnósticos, fazendo com que seu negócio quebrasse de um dia para o outro.

Disponível no Star+, a série possui boa recepção nos sites especializados, tendo 7,5 no IMDb e 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Quanto aos prêmios, foram 29 indicações e 11 vitórias, dentre elas a de Melhor Atriz em Minissérie para Amanda Seyfried (Cartas para Julieta) no Primetime Emmy.

Maid

Alex (Margaret Qualley), mãe da pequena Maddy (Rylea Nevaeh Whittet), precisa fugir de um relacionamento abusivo, mas se vê sem emprego, sem casa e sem ninguém para ajudá-la. É quando ela consegue um emprego de faxineira, que traz alívio e ao mesmo tempo muitos outros problemas para resolver com a família, o ex-companheiro e as burocracias do governo.

A difícil vida de Alex é baseada no livro 'Superação: trabalho duro, salário baixo e o dever de uma mãe solo', que conta a história real de Land e sua filha Story, que por anos viveram abaixo da linha da pobreza. No IMDb, a minissérie leva nota 8,4 e tem índice de 94% da crítica no Rotten Tomatoes. A produção da Netflix chegou a receber 50 indicações a prêmios, mas só levou seis, entre eles um AFI Awards de Programa do Ano.

The Act

Se fosse ficção, talvez a história de Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) e Gypsy Rose (Joey King) não fosse tão insana. Dee Dee é uma mãe superprotetora e abusiva que manipula a filha e a usa para ganhar dinheiro de caridade. Gypsy, ao descobrir ter sido enganada pela matriarca a vida inteira inclusive sobre suas condições físicas, tenta se libertar das suas amarras.

Com atuações brilhantes de Patricia Arquette (Boyhood), que chegou a receber o Primetime Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, e Joey King (Trem-Bala), a série está disponível para assinantes do Lionsgate+. Com boa aprovação nos sites especializados, The Act tem nota 7,9 no IMDb e 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. As indicações para prêmios foram 18, mas as vitórias apenas três.

Alias Grace

Canadá, século XIX, uma cena de crime com patrão e governanta mortos e apenas dois suspeitos: o cocheiro James McDermott (Kerr Logan) e a empregada Grace Marks (Sarah Gadon). James foi enforcado e Grace foi condenada à prisão perpétua, mas a dúvida sobre sua culpa ou inocência jamais foi respondida até os dias de hoje. Essa história real deu origem ao romance homônimo de Margaret Atwood, que inspirou a série Alias Grace.

Cheia de reviravoltas, a narrativa te faz acusar e inocentar Grace diversas vezes ao longo dos seis episódios disponíveis na Netflix. Foram 19 indicações a prêmios e 11 vitórias, a maioria delas em premiações canadenses. Nos sites especializados, a obra leva nota 7,7 no IMDb e 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

The Good Lord Bird

John Brown (Ethan Hawke) foi um fanático religioso que, em meados de 1850, lutou para abolir a escravidão nos Estados Unidos, liderou ações armadas e defendeu a inserção do negro na sociedade. Na série, Onion (Joshua Caleb Johnson) é um escravo recém-liberto que se junta ao exército de Brown e é quem narra a história do seu ponto de vista.

Apesar de Onion ser um personagem fictício, John Brown não só existiu como é um personagem extremamente importante na história dos EUA. The Good Lord Bird é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por James McBride. A minissérie está disponível para assinantes do Paramount+, com nota 7,6 no IMDb e 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

A Escada

A Escada é a dramatização de um caso real ocorrido em 2001, quando Kathleen Peterson (Toni Collette) foi encontrada morta aos pés da escada da casa em que morava com sua família e surge a indagação: foi um acidente ou Kathleen foi assassinada por Michael Peterson (Colin Firth), seu marido? Essa dúvida trouxe uma série de segredos que vieram à tona durante as investigações, o que leva o espectador a mudar de opinião sobre a inocência de Michael diversas vezes enquanto assiste.

O caso real que inspira a série é cheio de questionamentos e fruto de muitas teorias para sua suposta resolução, que parece distante. A série está disponível no catálogo do HBO Max e conta com oito intrigantes episódios. Nos sites especializados, A Escada recebeu nota 7,1 no IMDb e 92% da crítica no Rotten Tomatoes. A série chegou a receber 33 indicações a premiações, mas não levou nenhuma.

A Caminho do Céu

A Caminho do Céu conta a história de Sang-Gu, que sai da prisão e descobre que herdou de seu irmão uma empresa e a guarda de seu sobrinho Geu-Ru, um jovem com síndrome de Asperger. A empresa tem a missão de fazer a limpeza de locais de traumas, crimes ou casas de pessoas que faleceram. Os personagens são fictícios, mas a série é baseada no ensaio 'Things Left Behind' escrito por Kim Sae-Byul, um limpador de traumas na vida real.

As atuações de Tang Jun-sang (Unframed) e Lee Je-hoon (Signal) ganham destaque na tela, principalmente por conta do assunto delicado que A Caminho do Céu aborda. A série da Netflix possui nota 8,5 no IMDb. No Rotten Tomatoes, apesar de não receber uma nota oficial da crítica no tomatômetro, tem uma pontuação de 98% do público.

Como Vender Drogas Online (Rápido)

Para impressionar sua ex-namorada que agora namora um traficante, Moritz Zimmerman (Maximilian Mundt) resolve começar a vender drogas também. É assim que ele começa a construir um império de comércio de drogas online dentro do seu quarto ao lado de seu amigo Lenny Sander (Danilo Kamperidis). O enredo que parece invenção é inspirado na história real de Maximilian Schmidt, que foi um dos maiores traficantes de drogas da Alemanha.

A série da Netflix, que leva o nome do site onde eram vendidas as drogas de Schmidt, foi minuciosamente criada pela diretora Eva Müller e sua equipe, reproduzindo desde os móveis até a mesma roupa de cama que o traficante usava na época. Nos sites especializados, as notas são 7,8 no IMDb e a pontuação média do público no Rotten Tomatoes é 89%, já que não existe uma nota da crítica.

