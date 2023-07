20 jogos de futebol grátis para celular Android ou iPhone (iOS)

1 de 21 Confira jogos de futebol gratuitos para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Google Play Confira jogos de futebol gratuitos para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Google Play

1. Score! Hero

Score! Hero é um interessante jogo de futebol em 3D que carrega um estilo bastante único de criar objetivos específicos para o jogador, ao invés vez de oferecer uma partida inteira para ser disputada. É necessário criar rotas de passes e cruzamentos até que haja espaço para um chute ou cabeçada para o gol.

Sem botões de ação ou direcionais, os desafios são concluídos ao deslizar com o dedo o caminho que você acredita que será a melhor jogada para a situação. Os desafios são um pouco lineares e podem ser até repetitivos, mas, ver o jogador que você criou sendo capa de jornais e tratado como herói, é algo que vale a pena.

Score! Hero está disponível para Android e iOS

2. eFootball

eFootball é uma opção interessante para aqueles que procuram mais realismo e uma experiência mais próxima dos simuladores dos consoles. O jogo entrega bons gráficos e diversos modos de jogo, incluindo a possibilidade de jogar online e via Bluetooth com seus amigos. Não à toa, o game ocupa cerca de 5 GB de armazenamento e não roda em qualquer aparelho. Entre as opções gratuitas, essa é a melhor experiência de futebol virtual. Vale lembrar que a Konami, ao anunciar o eFootball 2022, prometeu trazer crossplay à franquia, permitindo jogar tanto no celular quanto nos consoles.

eFootball também está disponível gratuitamente para dispositivos mobile

3. OSM (Online Soccer Manager)

Online Soccer Manager, ou simplesmente OSM, é um jogo de gerenciamento de times de futebol. Você pode escolher seu time favorito e treiná-lo até ser tornar o melhor do mundo. Entre as possibilidades dentro do game, é possível definir sua formação, táticas e contratar novos atletas para seu esquadrão. Ainda há recursos para realizar amistosos e organizar a rotina da sua equipe, além da possibilidade de disputar e criar ligas com seus amigos. OSM existe desde 2001 e segue sendo bastante popular.

Online Soccer Manager conta com uma gama de opções para gerenciar seu time de futebol e levá-lo ao topo

4. Brasfoot

Brasfoot é um clássico de gerenciamento de futebol criado por brasileiros, lançado para PC em 2003 e que se tornou febre graças à sua interface de fácil entendimento. O jogo conta com todos os recursos disponíveis para você treinar seu time, contratar jogadores e cuidar das finanças em geral, incluindo a verificação de preços de ingressos e salários. Apesar de ter duas décadas de existência, Brasfoot só veio a receber uma versão para Android em 2018 e com um conteúdo idêntico à da versão de original.

Brasfoot é um dos grandes clássicos dos jogos de gerenciamento de times

5. World Soccer Champs

World Soccer Champs é um jogo recomendado para aqueles que curtem jogos de futebol, mas sem a preocupação com detalhes como gráficos, modelos 3D de jogadores ou mecânicas realistas. Este título também é um jogo de gerenciamento de clubes, mas conta com o acréscimo de controlar, mesmo que de forma limitada, simpáticos bonequinhos que serão seus jogadores. O game permite que você participe das jogadas de ataque e se defenda quando o adversário se aproxima de sua meta, com inúmeros clubes e ligas para você escolher e passar horas se divertindo.

World Soccer Champs conta com uma peculiar gameplay, onde você controla os "bonequinhos" apenas em momentos decisivos, mas é bastante divertido

6. New Star Soccer

New Star Soccer é mais um game de aparência bastante simples, mas com conteúdo o suficiente para assegurar horas de gameplay. O jogo permite você criar um jogador e controlá-lo desde os seus primeiros passos em testes para clubes profissionais até o sucesso nas principais ligas de futebol. Você pode ser o melhor do país e do mundo, assim como ser convocado para disputar o mundial de seleções. Além disso, o game se destaca por ter conteúdo fora dos campos de futebol, como vendas de carros e casas ou até casamentos.

Em New Star Soccer, você controla apenas um jogador para transformá-lo em um astro dos campos e ainda pode comprar casas e se casar

7. Soccer Stars

Soccer Stars é baseado no futebol de botão, modalidade bastante antiga e que leva a emoção esporte para um campo menor e que cabe dentro de sua casa. Nesse game, você monta sua formação com cinco botões e desafia outros oponentes online. Cada jogador possui um turno para chutar a bola ou posicionar seus botões no campo. A jogada é realizada ao deslizar uma seta e calcular a força do chute ou movimento do botão. O título ainda conta com a moeda virtual, adquirida com dinheiro de verdade, que pode ser usada para melhorar suas peças e personalizá-las.

Soccer Stars conta com uma fórmula divertida e muito semelhante ao que conhecemos do futebol de botão

8. Dream League Soccer

Dream League Soccer leva uma gameplay muito semelhante ao que vemos nas franquias FIFA e eFootball. O jogo conta com ótimos gráficos, levando em consideração que estamos falando de um game projetado exclusivamente para o mobile. Para os mais exigentes, o título conta com mais de 4 mil jogadores licenciados, comentários imersivos e sistema de personalização, além de modos de jogo offline e online.

Dream League Soccer é uma opção excelente para os fãs de FIFA e eFootball (PES)

9. Copa Toon - Futebol (Toon Cup - Football Game)

Copa Toon coloca alguns dos personagens do Cartoon Network para disputar um torneio inspirado na Copa do Mundo. O game permite escolher um país para representar e três membros para o seu time, entre figuras como Robin, Mulher Maravilha, Finn, Ben 10, Gumball e vários outros. Cada um dos jogadores conta com seus próprios atributos de velocidade, defesa e chute.

Ocasionalmente ,há também poderes especiais no campo que podem atrapalhar seus adversários, como os congelar. A cada partida o usuário ganha moedas que podem ser usadas para liberar mais personagens e acessórios. O game diverte bastante graças aos seus controles simples e elenco carismático.

Copa Toon - Futebol (Toon Cup - Football Game) traz personagens do Cartoon Network em partidas de futebol

FIFA Mobile Futebol é o game mais elaborado do esporte para smartphones, sendo uma versão otimizada da série de futebol para consoles da Electronic Arts, que mudou de nome em 2024. Jogadores poderão montar seus próprios times com 15 mil atletas licenciados como Vini Jr., Heung-Min e João Félix, além de jogar com 600 clubes licenciados como Real Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool, Juventus e mais.

O jogo conta com bons gráficos, narração em português de Gustavo Villani e Caio Ribeiro e muito mais. Seus controles são mais complexos, com mais botões, maior foco em passar a bola, mas também com a possibilidade de driblar em momentos-chave. Esta é uma experiência mais voltada para o realismo, mas pode ser exatamente o que um fã mais exigente do esporte precisa para se divertir.

FIFA Mobile da Electronic Arts traz a experiência mais séria e realista de futebol para smartphones

11. eFootball Champion Squads

Em eFootball Champion Squads, os usuários focam apenas em montar seus times e colecionar cartas de novos atletas. A jogabilidade do game é automática, mas ainda conta com belos gráficos e jogadores licenciados com suas aparências reais. O game é recomendado também para quem não quer comprometer muita atenção no smartphone, já que a ação rola automaticamente.

Para aqueles que desejam uma experiência de futebol mais interativa, o eFootball tradicional e FIFA Mobile são opções melhores. Porém, se o jogador quer apenas montar seu time e vê-lo enfrentar adversários com base no seu preparo prévio, eFootball Champion Squads dá conta do recado.

eFootball Champion Squads é um bom jogo para usuários que apenas querem montar seu time de futebol, sem precisar o controlar

12. Soccer Manager 2023

Soccer Manager 2023 é mais um dos simuladores de treinador, com foco na parte tática e administração do clube. É possível montar times com mais de 9 mil jogadores do mundo real, entre 900 clubes de 35 países diferentes, e contratar olheiros para ficarem atento a novos talentos que possam estar surgindo no mercado.

A parte de simulação permite que o jogador planeje os treinos do time, desenvolva as instalações do clube, decida sobre a transferências de jogadores e, obviamente, escolha a estratégia na hora de ir para o gramado. O game é recomendado para usuários que gostam mais da parte técnica do jogo e também dos elementos de administração.

Soccer Manager 2023 é um jogo feito para usuários que gostam mais da simulação e parte administrativa do futebol

13. Soccer Super Star

Soccer Super Star é uma escolha para jogadores procurando um estilo de diversão rápida que usa bem a tela de toque. Vale apontar que este não é um game sobre jogar uma partida de futebol, mas de participar de jogadas específicas e tentar marcar o gol, como se fosse um minigame com temática focada no esporte.

A cada nível, o jogador é apresentado com uma situação, como um atacante de cara para o gol com um goleiro fechando o ângulo de seu chute. É preciso traçar um caminho na tela com seu dedo que leve a bola até o gol ou ofereça um passe preciso para um companheiro de time sem que a jogada seja interrompida. Os controles simples de começar a jogar e os níveis progressivamente mais desafiadores tornam Soccer Super Star um game incrivelmente divertido.

Soccer Super Star apresenta um divertido e rápido minigame de traçar a linha de seu chute na tela de toque

14. Top Eleven - Be a Football Manager

Top Eleven - Be a Football Manager desafia usuários a administrar seu próprio clube, mas se difere pela participação especial do técnico português José Mourinho. O treinador auxilia o usuário, dando diversas dicas valiosas durante sua trajetória. O game permite montar seu próprio clube, personalizar o visual dos uniformes, definir os treinos, selecionar estratégias e construir seu estádio para servir de casa para sua equipe. As partidas entre os times podem ser acompanhadas com visual em 3D e algo especialmente divertido são as funções sociais do jogo que permitem adicionar amigos e desafiá-los para partidas.

Top Eleven - Be a Football Manager também se foca mais na administração e conta com dicas do técnico português José Mourinho

Real Football é um jogo da Gameloft, disponível apenas nos aparelhos Android, que traz um jogo de futebol básico que entrega uma boa experiência do esporte, sem se preocupar tanto com o realismo. Há também elementos de administração mesclados ao jogo, como construir instalações e manter um centro de jogadores de base para renovar os atletas do time.

Os controles trazem muitos botões virtuais o que o torna um pouco complexo de controlar. Porém, ao mover, seu atleta é possível notar que a jogabilidade é mais leve e fácil do que em jogos como o FIFA Mobile Futebol. Os gráficos do jogo também são um pouco menos realistas, o que pode ser uma vantagem para usuários que têm celulares menos potentes ou não queiram comprometer muito de sua bateria.

Real Football da Gameloft é uma boa alternativa a FIFA Mobile com um jogo de futebol simples e divertido

16. Soccer Star 23 Top Leagues

Soccer Star 23 Top Leagues tem uma jogabilidade bastante parecida com Soccer Super Star, com minigames de traçar o trajeto da bola para realizar passes e chutar pra gol, Porém, o game é focado na carreira do jogador e todas as suas ações nos gramados refletem fora deles. Os passes e chutes acontecem nos lances principais e determinam se o jogador perde ou vence a partida.

A cada vitória surgem capas de jornal que mostram seu sucesso. Há também trechos de treinamento e a possibilidade de adquirir itens como chuteiras para melhorar seus atributos. Ao jogar bem, seu atleta também cultiva um bom relacionamento com seu técnico, companheiros de time e torcida que ajudam em sua ascensão. Apesar de o game ser bem divertido, o sistema de energia faz com que seja necessário pagar para progredir livremente.

Soccer Star 23 Top Leagues tem uma jogabilidade semelhante à de Soccer Super Star, mas com maior foco na carreira do atleta

17. World Football League

World Football League é um jogo disponível apenas nos dispositivos Android e que se assemelha bastante ao Real Football, porém com um visual ainda mais otimizado. Não há uma grande variedade de modos de jogo e a experiência é bastante simples, porém isso pode ser uma vantagem para jogadores que apenas querem pegar seu smartphone em um momento de tédio ou espera para jogar uma partida curta sem grande comprometimento.

O tempo do menu para as partidas é veloz, mas os gráficos dos atletas, do campo e da torcida não impressionam muito. A jogabilidade também usa joystick virtual, o que a deixa um pouco mais complicada do que deveria. Apesar de alguns pequenos defeitos, World Football League oferece uma opção simples e rápida para jogar uma partida de futebol em seu smartphone.

World Football League apresenta um jogo de futebol acessível em dispositivos Android com visuais simples

18. Head Football La Liga

Head Football La Liga é um carismático e divertido minigame com os atletas do campeonato espanhol. As partidas são travadas em um pequeno campo 2D com versões de atletas reais famosos do campeonato La Liga, mas com grandes cabeças exageradas. A jogabilidade envolve mover seu personagem e escolher entre chutar a bola de forma rasteira ou pelo alto para tentar marcar o gol.

Seu adversário tentará bloquear seu ataque e chutar a bola de volta, como em um jogo de pingue-pongue. O jogador pode também se defender ao saltar para alcançar bolas altas ou com poderes especiais, como erguer um muro de pedra para proteger seu gol. Além disso, o usuário ainda pode criar seu próprio atleta com o visual engraçado do game.

Head Football La Liga traz um minigame de futebol simples e divertido com atletas do campeonato espanhol em versões com cabeças grandes

19. Football Strike: Online Soccer

Football Strike: Online Socce pertence à conhecida produtora Miniclip. Seu foco é nas disputas de pênaltis em um multiplayer competitivo, no qual os usuários podem escolher entre jogar como atacantes ou goleiros. As disputas podem ser contra seus amigos ou jogadores de diferentes níveis de habilidade ao redor do mundo.

O jogador precisa fazer um rápido risco com seus dedos na tela para tentar marcar gols ou defender os chutes. Além do confronto direto, há também outros modos secundários como desafios e minigames de treinamento para melhorar os suas finalizações. Football Strike: Online Soccer é recomendado para usuários que se divertem mais em games competitivos, mas lembre-se que é preciso uma conexão de internet para jogar.

Football Strike: Online Soccer é um jogo do Miniclip que se foca em multiplayer competitivo online contra amigos ou jogadores ao redor do mundo

20. Football Cup 2023

Football Cup 2023 traz um torneio entre seleções inspirado na Copa do Mundo. O jogo apresenta partidas tradicionais em 3D com uma gameplay um pouco mais realista, mas com alguns de seus controles simplificados. Os atletas são controlados por joystick virtual, mas, diferente de FIFA Mobile, costuma haver menos botões virtuais para o jogador ter que administrar em uma tela de toque. Assim como Real Football, esta é uma boa opção para jogadores que querem uma alternativa divertida de jogo de futebol sem se preocupar muito com requisitos.

Football Cup 2023 é um jogo de futebol com alguns controles simplificados que pode ser mais fácil de jogar para usuários

