3 motivos para abandonar o Spotify agora e 3 para continuar usando

O Spotify é um serviço de streaming de músicas de sucesso que oferece diversos benefícios como as recomendações de músicas e a facilidade de uso em televisores e computadores. O aplicativo, porém, já tem diversos concorrentes no mercado e é quase impossível não fazer comparações com outras ferramentas musicais disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Opções como Youtube Music e Tidal também possuem funções e características que podem ser atrativas para os usuários como, por exemplo, planos mais baratos ou melhor qualidade de áudio. O TechTudo reuniu algumas vantagens e desvantagens do Spotify para ajudar você a definir qual é a melhor plataforma para você. Confira!

1 de 7 Diferentes motivos podem fazer usuários do Spotify seguir ou não com o uso da plataforma — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Diferentes motivos podem fazer usuários do Spotify seguir ou não com o uso da plataforma — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

📝

MOTIVOS PARA USAR O SPOTIFY

1. Algoritmo bom para descobrir novas músicas

Um dos motivos para constinuar usando o Spotify é a capacidade de encontrar novas músicas na plataforma. A aplicação possui um algoritmo que recomenda músicas e playlists que são sempre atualizadas para os usuários de acordo com os gostos deles. Ou seja, cada nova busca por estilos ou artistas diferentes feita no app será salva e servirá para personalizar conteúdos a serem indicados. A ferramenta também possibilita encontrar novas canções no Spotify no campo “Descobrir”, onde também está o acesso a todas as recomendações e visualizar as que estão mais em alta naquele exato momento.

2 de 7 Spotify tem algoritmo que refina indicações de músicas ideais para cada usuário — Foto: Foto: Thássius Veloso/TechTudo Spotify tem algoritmo que refina indicações de músicas ideais para cada usuário — Foto: Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Playlists mensais e anuais personalizadas

O sistema de aprendizado de máquina do Spotify consegue fazer recomendações de músicas personalizadas. O recolhimento de informações relativas ao perfil individual de cada usuário pode criar playlists baseadas nos principais gêneros ouvidos. Isso permite a configuração e criação de listas mensais e anuais. A ferramenta funciona com ajuda da inteligência artificial presente no aplicativo, que é responsável por analisar os hábitos de escuta de cada usuário. Essa ação ainda garante a produção de um relatório detalhado no sistema com as músicas, gêneros e artistas mais ouvidos através de uma retrospectiva anual.

3 de 7 Spotify fornece a usuários da plataforma playlists anuais e mensais personalizadas — Foto: Divulgação/Unsplash Spotify fornece a usuários da plataforma playlists anuais e mensais personalizadas — Foto: Divulgação/Unsplash

3. Funciona em diversas plataformas

Outro importante diferencial do app Spotify é a possibilidade de usá-lo em diferentes plataformas. A flexibilidade de conexão do streaming confere aos usuários um maior leque de opções na hora de ouvir suas canções e podcasts preferidos. Eles terão à disposição a alternativa de utilizá-lo dentro do carro, no celular, através de relógios digitais, TV, computador e muitos outros dispositivos.

4 de 7 Spotify pode ser acessado em diferentes dispositivos, o que facilita na hora de ouvir músicas em diferentes momentos do dia a dia — Foto: Melissa Cruz / TechTudo Spotify pode ser acessado em diferentes dispositivos, o que facilita na hora de ouvir músicas em diferentes momentos do dia a dia — Foto: Melissa Cruz / TechTudo

MOTIVOS PARA ABANDONAR O SPOTIFY

1, Preço de concorrentes

O preço do Spotify em comparação com a concorrência não é tão atrativo. Isso pode ser um problema na hora de decidir sobre a permanência ou não na plataforma. O plano individual do Spotify custa R$19,90 por mês, o que permite ouvir músicas sem anúncios, offline e ainda na ordem que desejar, uma vez que na versão gratuita só se tem acesso à reprodução aleatória de hits. Além disso, o Spotify oferece planos universitário (R$ 9,90/mês), Duo (R$ 24,90/mês) e Família (R$ 34,90/mês)

Concorrentes como YouTube Music, por exemplo, custam R$ 16,90 por mês, com planos para estudante (R$ 8,50/mês) e família (R$ 25,50/mês). O Tidal oferece apenas dois planos, que variam em razão das suas características, sendo um de R$ 16,90 mensal com mais de 100 milhões de músicas para usuários, e outro de R$ 33,80 por mês com qualidade de áudio superior. Outra opção interessante de streaming é o Amazon Music, com valor de R$ 16,90 por mês.

5 de 7 Spotify tem preço de versão paga pouco atrativa em relação a outros serviços de streaming, como o YouTube Music — Foto: João Balbi/TechTudo Spotify tem preço de versão paga pouco atrativa em relação a outros serviços de streaming, como o YouTube Music — Foto: João Balbi/TechTudo

2. Biblioteca não é tão completa

Apesar de ter mais de 82 milhões de músicas listadas, o Spotify ainda deixa a desejar na falta de faixas em sua biblioteca, em especial as mais antigas, clássicas e remixes. Outra questão negativa sobre o serviço é que muitas vezes um artista sai do aplicativo e pode acontecer de só voltar a ter as suas faixas hospedadas anos depois, como ocorreu com a cantora Taylor Swift, em 2014. Em muitos casos, o artista retira a sua música do Spotify pelo baixo valor recebido pelos direitos de reprodução, uma vez que o valor expressivo de cerca de 30% da receita fica com a empresa de streaming.

6 de 7 Biblioteca do aplicativo Spotify, apesar de possui milhões de músicas, ainda tem falhas em registros mais antigos — Foto: Divulgação/GettyImages Biblioteca do aplicativo Spotify, apesar de possui milhões de músicas, ainda tem falhas em registros mais antigos — Foto: Divulgação/GettyImages

3. Qualidade de áudio inferior

Em comparação com outros streamings, o Spotify oferece uma qualidade de áudio inferior aos usuários, mesmo para aqueles assinantes da versão Premium. Apesar de ter afirmado, ainda em fevereiro de 2021, que traria uma melhoria neste aspecto, isso ainda não aconteceu por problemas de licenciamento, de acordo com a empresa. Atualmente, os assinantes pagos conseguem uma qualidade de áudio de 320kbit/s, também de forma offline, porém, outras plataformas já fornecem áudio muito melhor, sem perda e custo adicional. Para se ter uma ideia, o Tidal oferece em seu plano pago básico uma qualidade de áudio de 1411kbit/s.

7 de 7 Spotify entrega qualidade final de áudios de músicas de baixa qualidade — Foto: TechTudo Spotify entrega qualidade final de áudios de músicas de baixa qualidade — Foto: TechTudo