5 cadeiras gamer baratas para quem quer conforto sem gastar muito

As cadeiras gamer prometem longas horas de conforto e ergonomia. Isso porque são pensadas justamente para quem passa um bom tempo sentado em frente ao PC jogando. Mas elas também podem ser utilizadas no trabalho ou para quem deseja mais conforto no home office sem ter que investir em uma cadeira de escritório tradicional. Há uma variedade de modelos disponíveis para aquisição no varejo online com preços baixos para quem não pode gastar muito.

A Prizi Runner é um modelo de entrada que suporta até 120 kg e tem 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Pode ser adquirida em várias cores por valores a partir de R$ 339. Outra opção é a DPX GT5, uma cadeira para quem busca conforto e design com suporte para até 150 kg. Está disponível para venda por cifras a partir de R$ 650. Confira a lista completa.

2 de 7 Cadeira gamer Prizi JX-1039Y — Foto: Reprodução/Amazon Cadeira gamer Prizi JX-1039Y — Foto: Reprodução/Amazon

1. Prizi Runner - a partir de R$ 339

O primeiro item da lista é a Runner, da marca Prizi, considerada uma cadeira gamer básica de entrada, mas que promete conforto e ergonomia durante longos períodos. O modelo tem uma altura máxima de 125 cm, com largura de encosto de 54 cm e largura entre os braços de 61 a 68,5 cm. O comprimento do assento é de 40 cm com espessura de 10 cm e largura de 47 cm. Tem capacidade de peso para 120 kg.

A cadeira é elaborada em PVC com pistão de classe 2. A marca oferece 90 dias de garantia para defeitos de fabricação. Disponível na cor branca, vermelha e azul, pode ser comprada por valores a partir de R$ 339 no dite da Americanas. O produto foi avaliado com nota 4 de 5, com elogios ao conforto e ao custo-benefício, mas ressalvas de não ser tão resistente.

Prós: preço

preço Contras: pode não ser tão resistente

3 de 7 Cadeira suporta peso máximo de 120 kg — Foto: Divulgação/Prizi Cadeira suporta peso máximo de 120 kg — Foto: Divulgação/Prizi

A segunda cadeira da lista também é da marca Prizi, mas oferece um pouco mais de comodidade para o usuário. É o modelo JX-1039Y, que conta com almofadas para a lombar e pescoço, promete oferecer longas horas de conforto e ergonomia com materiais de alta qualidade. O encosto é do tipo fixo e a cadeira é fabricada em plástico com estofado revestido de material sintético.

A JX-1039Y tem altura máxima de 125 cm, com largura de 54 cm e distância entre os braços de 47 cm. O comprimento do assento é de 45 cm de profundidade por 38 cm de largura e espessura de 5 cm. Já a altura do encosto é de 82 cm. A cadeira suporta pesos de até 120 kg e tem densidade de 60 kg/m³. A empresa oferece 90 dias de garantia para defeitos de fabricação. Pode ser adquirida na cor preta com detalhes em amarelo por preços a partir de R$ 472. Compradores avaliam o modelo com nota 3 de 5, com elogios ao custo-benefício e reclamações sobre a baixa qualidade e problemas de montagem.

Prós: almofadas para lombar e pescoço

almofadas para lombar e pescoço Contras: material sintético e reclamações sobre a qualidade

4 de 7 Cadeira gamer da Prizi é revestida em material sintético — Foto: Reprodução/Amazon Cadeira gamer da Prizi é revestida em material sintético — Foto: Reprodução/Amazon

3. MyMax MX1 - a partir de R$ 479

A cadeira MyMax MX1 também deve oferecer longas horas de conforto e ergonomia. O modelo suporta até 120 kg e tem densidade de assento e de encosto de 24 kg/m³. Permite ajuste na altura, e conta com as dimensões de 67 a 77 cm de altura do chão até o apoio de braço, e 41 a 51 cm altura do chão até assento, com encosto que tem altura de 73 cm.

A largura do assento é de 51 cm com profundidade interna também de 51 cm. Os braços são fixos e o modelo ainda conta com a função balanço. O item é fabricado em plástico com revestimento de nylon e está disponível na cor branco com preto. Conta ainda com almofada para lombar e é vista por cifras a partir de R$ 479. As avaliações dão nota 3 de 5, com elogios ao custo-benefício e conforto.

Prós: função balanço

função balanço Contras: braços fixos

5 de 7 Mymax MX1 é revestida em nylon — Foto: Reprodução/Amazon Mymax MX1 é revestida em nylon — Foto: Reprodução/Amazon

4. DPX GT5 - a partir de R$ 650

A DPX GT5 é um modelo de cadeira gamer para quem está em busca de conforto e design. O item conta com traços sofisticados e revestimento em material sintético com costura reforçada. A fabricante garante postura correta com apoio para o braço, encosto ergonômico e os rodízios leves, que devem facilitar e aliviar a sobrecarga corporal. O modelo suporta até 150 kg, com altura do encosto de 120 cm e largura de 53 cm. Já o assento tem profundidade de 53 cm.

A regulagem de altura funciona através de um pistão de gás, que se adapta à cadeira de forma fácil e suave. É elaborada com uma madeira interna, para suportar movimentos intensos. A espuma é de densidade controlada e as rodinhas são de deslize fácil. Conta com apoio para braços. Disponível nas cores preto, preto com detalhes azul e preto com detalhes em vermelho, pode ser adquirida por preços a partir de R$ 650. No site da Americanas, a nota do produto é 4 de 5, com elogios ao conforto e relatos de que a altura pode ficar abaixando.

Prós: suporta até 150 kg e tem estrutura de madeira

suporta até 150 kg e tem estrutura de madeira Contras: não oferece almofadas

6 de 7 Cadeira Gamer DPX GT5 suporta até 150 kg — Foto: Reprodução/Americanas Cadeira Gamer DPX GT5 suporta até 150 kg — Foto: Reprodução/Americanas

5. PCTop SE1022 - a partir de R$ 663

Por fim, a PCTop SE1022 é um modelo de cadeira com mecanismo borboleta, considerado o mais simples. O pistão é de classe 3, o que permite o ajuste do assento nas alturas de 45 até 55 cm. O assento tem a largura de 38 cm, com profundidade de 47 cm. O encosto tem largura de 54 cm por 81 cm, enquanto o ângulo ajustável é de 180°. A altura total da cadeira varia entre 119 a 129 cm, dependendo do ajuste. O modelo suporta até 120 kg.

Ela conta com braço de apoio 3D, que pode ser colorado de 67 cm até 77 cm do chão. Revestida em material sintético e com base em PVC, promete ser resistente. Além disso, traz almofadas para pescoço e lombar. Disponível nas cores preto e vermelho, preto e branco, preto e azul e preto e amarelo, pode ser comprada por cifras a partir de R$ 663. Tem garantia legal de 90 dias, mais nove meses de garantia contratual. Recebe nota 3 de 5 na Americanas, com elogios ao conforto e alguns relatos de problemas na montagem.

Prós: pistão de classe 3

pistão de classe 3 Contras: relatos de problemas com a montagem

7 de 7 A PCTop 1022 conta com estofado em couro PVC — Foto: Reprodução/Amazon A PCTop 1022 conta com estofado em couro PVC — Foto: Reprodução/Amazon

Com informações de Prizi, MyMax e PCTop

